Cole Haan Việt Nam: Hành trình 10 năm vận hành bền bỉ và dấu ấn toàn cầu

Với Cole Haan Việt Nam – thương hiệu Mỹ gần 100 năm tuổi được vận hành bởi TBS Retail – hành trình 10 năm tại thị trường Việt không chỉ được đo bằng sự hiện diện, mà bằng cách thương hiệu ấy được chăm sóc, duy trì và cảm nhận qua thời gian.

Mới đây, Cole Haan Việt Nam chính thức được Cole Haan Global trao tặng giải thưởng "Retail Operation Excellence" – ghi nhận dành cho những thị trường đáp ứng tốt các tiêu chuẩn khắt khe về vận hành bán lẻ, trải nghiệm khách hàng và tính nhất quán thương hiệu trên toàn cầu.

Nhân cột mốc này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Quang Hưng, CEO TBS Retail, để lắng nghe những chia sẻ xoay quanh hành trình 10 năm của Cole Haan tại Việt Nam và triết lý phía sau sự ghi nhận này.

Trước hết, xin chúc mừng Cole Haan Việt Nam và TBS Retail với giải thưởng "Retail Operation Excellence" từ Cole Haan Global. Với ông, ý nghĩa lớn nhất của giải thưởng này là gì?

Ông Vũ Quang Hưng: Cảm ơn quý báo. Với chúng tôi, đây là một cột mốc đáng nhớ và rất đáng trân trọng.

Giải thưởng này không mang nhiều ý nghĩa theo kiểu "thành tích", mà giống như một sự xác nhận cho cả quá trình làm việc nghiêm túc và bền bỉ của tập thể Cole Haan Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Cole Haan Global không chỉ đánh giá kết quả kinh doanh, mà nhìn vào toàn bộ hệ thống vận hành – từ trải nghiệm khách hàng, quản lý cửa hàng, đào tạo đội ngũ, cho đến cách thương hiệu được thể hiện một cách nhất quán tại thị trường địa phương.

Vì vậy, tôi nghĩ đây là sự ghi nhận dành cho cả tập thể, chứ không thuộc về riêng cá nhân hay một bộ phận nào. Điều đặc biệt là giải thưởng đến đúng thời điểm Cole Haan tròn 10 năm hiện diện tại Việt Nam – như một dấu mốc để chúng tôi nhìn lại chặng đường đã đi, chậm rãi, có thử thách, nhưng tương đối vững vàng.

Sau 10 năm tại Việt Nam, theo ông đâu là yếu tố giúp Cole Haan duy trì được chuẩn mực toàn cầu, đồng thời vẫn phù hợp với thị trường trong nước ?

Ông Vũ Quang Hưng: Tôi nghĩ đó là sự cân bằng – giữa kỷ luật quốc tế và sự thấu hiểu thị trường Việt Nam.

Cole Haan là thương hiệu có lịch sử gần 100 năm, nên các tiêu chuẩn về sản phẩm, hình ảnh và vận hành đã được xây dựng rất rõ ràng. Khi đưa thương hiệu vào Việt Nam, TBS Retail không chọn cách "đi nhanh", mà tập trung làm đúng ngay từ đầu: đúng tinh thần thương hiệu, đúng quy trình, và đúng những giá trị cốt lõi mà Cole Haan theo đuổi.

Song song với đó, chúng tôi đặc biệt chú trọng yếu tố con người. Mọi trải nghiệm chỉ thật sự có ý nghĩa khi được tạo ra bằng sự chân thành. Vì vậy, đội ngũ tại Cole Haan Việt Nam không chỉ được đào tạo về sản phẩm, mà còn về cách lắng nghe, tư vấn và đồng hành cùng khách hàng trong dài hạn, thay vì chỉ dừng lại ở một giao dịch mua bán.

Giải thưởng này thường được xem là thước đo về vận hành. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về triết lý vận hành mà TBS Retail đang theo đuổi với Cole Haan ?

Ông Vũ Quang Hưng: Chúng tôi không xem vận hành là một tập hợp các quy trình khô cứng. Với TBS Retail, vận hành là cách một thương hiệu được chăm sóc mỗi ngày.

Từ không gian cửa hàng, cách trưng bày sản phẩm, đến dịch vụ hậu mãi sau mua – mọi thứ cần đủ chỉn chu, đủ nhất quán, nhưng không được gượng ép. Khách hàng ngày nay rất tinh tế, họ có thể cảm nhận đâu là sự chuyên nghiệp thật sự và đâu chỉ là hình thức.

Với Cole Haan, triết lý "Elegant Innovation" không chỉ nằm trong thiết kế hay công nghệ sản phẩm, mà còn thể hiện trong cách thương hiệu xuất hiện và tương tác với khách hàng tại Việt Nam. Đó là điều chúng tôi luôn cố gắng giữ vững trong suốt 10 năm qua.

Ông Vũ Quang Hưng, CEO TBS Retail

Nhìn lại cột mốc 10 năm của Cole Haan tại Việt Nam, điều gì để lại cho ông nhiều cảm nhận nhất ?

Ông Vũ Quang Hưng: Có lẽ là sự tin tưởng của khách hàng.

Việc các dòng sản phẩm như ØriginalGrand, GrandPro, Grand Ambition hay Grand Lux được khách hàng Việt đón nhận trong thời gian dài cho thấy họ không chỉ mua vì xu hướng, mà vì trải nghiệm sử dụng và sự phù hợp trong đời sống hằng ngày. Sự tin tưởng đó không đến trong ngày một ngày hai, mà được xây dựng qua từng lần trải nghiệm.

Chính điều này là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục giữ chuẩn mực cao, kể cả trong những giai đoạn thị trường có nhiều biến động.

Giải thưởng "Retail Operation Excellence" có ý nghĩa như thế nào đối với chặng đường sắp tới của Cole Haan Việt Nam và TBS Retail ?

Ông Vũ Quang Hưng: Chúng tôi xem đây là một lời nhắc nhở hơn là một đích đến.

Trong thời gian tới, Cole Haan Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư vào trải nghiệm, sản phẩm và con người – những yếu tố đã tạo nên nền tảng trong 10 năm đầu tiên. Với TBS Retail, khi doanh nghiệp chuẩn bị bước sang năm thứ 20 hoạt động, định hướng xuyên suốt vẫn là phát triển bền vững, làm thương hiệu bằng sự tử tế và đi đường dài cùng khách hàng.

Những câu chuyện phía sau hành trình đó – từ cách vận hành, xây dựng đội ngũ đến triết lý kinh doanh – có lẽ sẽ cần thêm thời gian để chia sẻ đầy đủ hơn.

