Case study chuỗi lẩu bò tươi quy mô lớn bậc nhất Việt Nam Tian Long

Giữa giai đoạn thị trường F&B Việt Nam trầm lắng, nhiều ông lớn phải rời cuộc chơi, thương hiệu lẩu bò tươi Triều Châu Tian Long gây bất ngờ với đà tăng tốc ấn tượng, vươn lên thành chuỗi lẩu bò tươi có quy mô nhà hàng lớn bậc nhất Việt Nam với 25 cơ sở phủ khắp Bắc – Trung – Nam, dự kiến đạt mốc 100 nhà hàng vào năm 2028, tạo việc làm cho hơn 1.000 nhân sự trong ngành ẩm thực. Sự bứt phá này không đến từ chiến lược mở chuỗi ồ ạt mà đến từ khả năng áp dụng khôn khéo hai triết lý kinh doanh quen thuộc của Steve Jobs: "Đơn giản hóa" và "Không thỏa hiệp với chất lượng, kiểm soát trải nghiệm từ đầu đến cuối".

"Làm ít nhưng phải chất", Tian Long lựa chọn cách làm F&B tương tự Apple làm công nghệ

Ra mắt vào thời điểm khá muộn, các phân khúc lớn như "lẩu Trung Hoa" hay ngách nhỏ như "lẩu bò tươi" đều đã có nhiều thương hiệu đi trước mở đường, Tian Long lựa chọn "tươi" và "trải nghiệm tốt song hành cùng giá cả phải chăng" làm mũi nhọn tập trung để tạo sự khác biệt. Thay vì chạy theo mô hình buffet nhiều món, thương hiệu đơn giản hóa thực đơn với các món chính xoay quanh thịt bò tươi - nguyên liệu trung tâm của toàn bộ trải nghiệm. Thịt được tuyển chọn kỹ từ những phần ngon chỉ chiếm khoảng 1 - 5% khối lượng mỗi con bò như thăn vai, gù hoa, gầu giòn, dẻ sườn…, mỗi phần đều có kỹ thuật lọc, cắt, thái riêng tùy theo thớ và tính chất thịt nhằm giữ trọn vị ngọt và độ mềm tự nhiên.

Thịt tươi dùng trong ngày, thái tay tại quầy bếp mở giúp thương hiệu tạo dựng niềm tin và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Không chỉ sở hữu không gian khang trang, rộng rãi phù hợp các buổi tiệc lớn ấm cúng, tất cả nhà hàng Tian Long đều được thiết kế quầy bếp mở với tủ kính treo thịt đặt ngay sảnh, xâu chuỗi hành trình ăn uống thành một trải nghiệm đa giác quan liền mạch. Thị giác quan sát từng lát thịt được đầu bếp thái tay và trình bày ngay tại chỗ, Thính giác nghe được âm thanh dao thớt rộn ràng và tiếng chuông ra đồ, Khứu giác tận hưởng hương thơm từ nước dùng cùng thảo mộc, Vị giác khép lại hành trình bằng việc cảm nhận độ ngọt mềm của thịt bò tươi.

Không gian bên trong nhà hàng cũng được đầu tư chỉn chu, tạo trải nghiệm đồng nhất ở mọi điểm bán.

Với tinh thần "Thực đơn gọn, trải nghiệm sâu", Tian Long chỉ phục vụ bốn vị nước lẩu cơ bản: thanh đạm, chua ngọt, cay nhẹ đến cay nồng. Nước dùng được kết hợp nấm đông trùng hạ thảo, táo đỏ, kỷ tử, quế, hồi…, giữ vững nguyên tắc "ít gia vị để giữ vị tự nhiên, tốt cho sức khỏe".

Thực đơn Tian Long được tinh gọn, chú trọng độ tươi & chất lượng thịt bò, phát triển các loại nước lẩu bổ dưỡng.

Ở giữa bữa, khách được tặng shot băng sa chanh tuyết đá xay giúp làm mới vị giác để tiếp tục thưởng thức vị tươi mới của những món ăn phía sau - chi tiết dù nhỏ nhưng thể hiện tư duy thiết kế trải nghiệm người dùng tinh tế. Quầy line tráng miệng cũng được thiết kế nhẹ nhàng với panna cotta và trái cây tươi hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn thay cho những món ngọt gây nặng bụng thường thấy.

Sự đầu tư chỉn chu, luôn hướng tới sức khỏe khách hàng trong mọi khâu trải nghiệm là nền tảng vững chắc để Tian Long nhanh chóng bứt phá, mở rộng quy mô khắp ba miền và hiện đang dẫn đầu về quy mô của hệ thống trong phân khúc ẩm thực lẩu bò tươi Triều Châu tại Việt Nam.

Giá phải chăng cho trải nghiệm 5 sao

Với mức giá khoảng 350.000 đồng/người, Tian Long được xem là một trong những lựa chọn "đáng tiền" nhất phân khúc lẩu bò tươi cao cấp, không chỉ bởi chất lượng thịt tươi hiếm mà còn bởi dịch vụ tỉ mỉ: nhân viên nhúng thịt, bóc tôm cho khách, phục vụ tận bàn trong không gian sang trọng… So sánh với những chuỗi cùng phân khúc, Tian Long được nhiều chuyên trang ẩm thực - kinh tế như: F&B Việt Nam, Kiến thức F&B… đánh giá đang giữ được tỷ lệ "giá - giá trị" tốt nhất hiện nay.

Duy trì trải nghiệm tiêu chuẩn cao đồng nhất ở mọi điểm bán sẽ là bài toán khó Tian Long phải giải quyết khi ngày một mở rộng.

Chiến lược "ít nhưng chất" mang lại cho Tian Long bản sắc rõ ràng, nhưng cũng đòi hỏi kỷ luật vận hành cao, đảm bảo mỗi điểm mở mới đều cần giữ vững chuẩn trải nghiệm. Kiên định với chiến lược "Apple trong F&B" - tinh gọn, chỉn chu và khác biệt, Tian Long không chỉ củng cố vị thế chuỗi lẩu bò tươi quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, mà còn đang đặt ra một tiêu chuẩn mới cho thị trường: Phát triển bền vững dựa trên giá trị thật của sản phẩm và trải nghiệm.