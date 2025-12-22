Xiaomi Renovation 2025: Hành trình tái thiết trường học sau bão lũ

Cuối tháng 9 - đầu tháng 10, bão Bualoi và Matmo liên tiếp gây ra những thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Tại Tuyên Quang và Thái Nguyên, hàng loạt điểm trường bị ngập sâu, cơ sở vật chất hư hỏng nghiêm trọng, khiến việc dạy và học của thầy trò bị gián đoạn trong thời gian dài. Đặc biệt, với nhiều học sinh vùng cao phải nội trú xa nhà, trường học không chỉ là nơi học tập mà còn là không gian sinh hoạt chính, nơi các em gắn bó suốt cả năm học.

Trường THCS Lý Tự Trọng (Tuyên Quang) tan hoang sau mưa lũ

Xiaomi Renovation 2025: hỗ trợ tái thiết và nâng cấp trang thiết bị đồng bộ cho các điểm trường

Xiaomi Renovation là sáng kiến toàn cầu, được phát động từ năm 2022, hướng đến việc áp dụng công nghệ vào việc nâng cấp các không gian sống, giúp người dùng và cộng đồng tiếp cận điều kiện sống tiện nghi, an toàn và thông minh hơn. Năm 2025, chiến dịch trở lại Việt Nam với chủ đề "Không gian Mơ ước vì Tương lai", đồng hành cùng Chương trình Nhân ái của báo Dân trí nhằm mở rộng phạm vi chiến dịch với nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng.

Tại Thái Nguyên, nhiều thiết bị dạy học tại Trường Tiểu học và Trường THCS Trưng Vương bị hư hỏng sau lũ, gây khó khăn cho giáo viên trong việc tổ chức lại lớp học. Xiaomi Việt Nam cùng Chương trình Nhân ái đã trao tặng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy và dụng cụ học tập thiết yếu, giúp nhà trường sớm ổn định việc dạy và học sau bão.

Tiếp nối hoạt động này, dự án cải tạo tại Trường THCS Lý Tự Trọng (Tuyên Quang) được triển khai như một bước đi sâu hơn, hướng đến tái thiết đồng bộ không gian học tập và sinh hoạt nội trú. Đây là điểm trường chịu thiệt hại nặng nề khi nước lũ dâng tới tầng hai, cuốn trôi toàn bộ vật dụng, gây thiệt hại nặng nề.

Sau nhiều ngày thi công, toàn bộ điểm trường đã được cải tạo đồng bộ với tổng diện tích 2.260 m², bao gồm 2.170 m² sơn tường và 90 m² trần nhà. Khu nội trú được sơn sửa toàn bộ, lắp đặt thêm điều hòa, máy lọc không khí và quạt nhằm đảm bảo chất lượng không gian sinh hoạt cho hơn 200 học sinh nội trú.

Thư viện được sơn sửa, trang bị máy tính bảng để học sinh truy cập tài liệu số dễ dàng. Nhà ăn tập thể được nâng cấp, lắp đặt tủ lạnh, máy chiếu tạo không gian tiện nghi hơn. hỗ trợ học sinh nhanh chóng ổn định cuộc sống sau bão và trở lại học tập trong điều kiện đầy đủ hơn.

Xiaomi Việt Nam trao tặng những phần quà thiết thực, tiếp thêm động lực học tập cho các em học sinh.

Công nghệ vì cộng đồng: giá trị dài hạn và hành trình tiếp tục của Xiaomi

Học sinh hào hứng trải nghiệm các thiết bị hiện đại trong không gian thư viện mới.

Chiến dịch Xiaomi Renovation là lời khẳng định cam kết dài hạn của Xiaomi tại Việt Nam. Những hoạt động tại Tuyên Quang và Thái Nguyên chỉ là bước mở đầu cho hành trình mở rộng của Xiaomi Renovation trong những năm tới, hướng đến nhiều trường học và khu vực khó khăn hơn, nơi công nghệ có thể trở thành cầu nối giúp trẻ em tiếp cận tri thức trong điều kiện thuận lợi.

Song song với các hoạt động cải tạo, cuộc thi "Không gian Mơ ước vì Tương Lai" đã thu hút gần 1.000 bài dự thi trên toàn quốc. Những câu chuyện và mong muốn cải thiện không gian sống, học tập bằng công nghệ của người dùng cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của thông điệp cộng đồng: công nghệ có thể tạo ra thay đổi tích cực cho xã hội.

Với Xiaomi Renovation 2025, hành trình tái thiết sau bão lũ không chỉ được thực hiện bằng vật liệu xây dựng, mà còn bằng niềm tin vào giá trị mà công nghệ mang lại. Khi mỗi không gian được hồi sinh, cơ hội học tập và tương lai của hàng trăm học sinh cũng được tái thiết, mở ra một chương mới tràn đầy hy vọng.