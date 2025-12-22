Vượt tiến độ nhiều dự án, một “ông lớn” đầu tư công được Thủ tướng khen thưởng

Giải ngân đầu tư công tiếp tục tăng tốc là động lực tăng trưởng chính cho nền kinh tế nói chung, đồng thời trở thành điểm sáng trong bức tranh quý IV của doanh nghiệp nói riêng.

Là một trong những doanh nghiệp có thâm niên trong ngành, Công ty cổ phần LIZEN (mã chứng khoán: LCG) vừa nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhờ liên tiếp vượt tiến độ tại nhiều dự án.

LIZEN được biết tham gia thi công nhiều dự án giao thông trọng điểm quốc gia và địa phương, khẳng định năng lực tổ chức thi công, quản lý chất lượng và bảo đảm tiến độ.

Đơn cử, LIZEN là nhà thầu đứng đầu liên danh gói thầu XL01 Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Vân Phong – Nha Trang, hoàn thành và đưa vào khai thác vượt tiến độ 8 tháng, là đơn vị về đích đầu tiên cũng như là đoạn tuyến thành phần đầu tiên của tuyến cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021–2025 được chấp thuận đưa vào khai thác. Tại các dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn và Vũng Áng – Bùng, Công ty đều hoàn thành hoặc đang thi công vượt tiến độ, góp phần bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án.

Bên cạnh đó, LIZEN tham gia thi công nhiều tuyến giao thông quy mô lớn như Bắc Giang – Lạng Sơn, Vân Đồn – Tiên Yên, Hạ Long – Vân Đồn; đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông tại tỉnh Hưng Yên thông qua các dự án trọng điểm như Vành đai 4 – Vùng Thủ đô và đường Tân Phúc – Võng Phan.

Theo đánh giá, các công trình do LIZEN thực hiện đều đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và an toàn, được chủ đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá cao. Với những thành tích trên, LIZEN vừa được Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và UBND các tỉnh, ghi nhận thành tích xuất sắc trong thi công các công trình giao thông trọng điểm.

LIZEN vừa được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và UBND các tỉnh.

Về tình hình kinh doanh của Lizen, 9 tháng đầu năm 2025, Công ty đã mang về 1.726 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 91 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Riêng quý 3, lợi nhuận hợp nhất tăng 10% so với cùng kỳ lên hơn 40 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy mạnh tiến độ thi công các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch đã đăng ký giúp doanh thu tăng trưởng. Song song, công ty cũng đã chủ động hoàn nhập dự phòng các khoản thu khó đòi, giúp lợi nhuận tăng trưởng.