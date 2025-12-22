Kính Agog bảo hành lỗi người dùng trong 2 năm: Là táo bạo hay rủi ro?

Không ồn ào về vẻ hào nhoáng bên ngoài, thương hiệu mắt kính Agog bắt đầu hành trình của mình bằng một lời hứa về sự an tâm. Một cam kết chân thành xuất phát từ sự thấu hiểu: Bảo hành 1 đổi 1 trong suốt 2 năm, kể cả lỗi vô tình do chính người dùng gây ra.

Bảo hành kính Agog: 1 đổi 1 trong 2 năm kể cả lỗi người dùng

Thị trường mắt kính Việt Nam lâu nay vẫn vận hành theo một quy luật bất thành văn: Bảo hành chỉ dành cho lỗi nhà sản xuất. Nếu gọng kính gãy do mối hàn kém, bạn được đổi. Nhưng nếu nó gãy vì bạn lỡ ngồi lên hay vô tình làm rơi? Câu trả lời thường là sự từ chối khéo léo hoặc một voucher giảm giá an ủi.

Vì vậy, chính sách bảo hành kính Agog 1 đổi 1 trong suốt 2 năm được ra đời để xóa bỏ ranh giới đó. Dù nguyên nhân gãy hỏng đến từ đâu, Agog vẫn cam kết hỗ trợ đổi mới, mang lại quyền lợi thiết thực và sự an tâm trọn vẹn cho người sở hữu ở phân khúc phổ thông.

Rất nhiều khách hàng đã từng trải nghiệm và để lại đánh giá cao khi nói về độ bền của mắt kính Agog

Định nghĩa lại sự bền bỉ cùng mắt kính Agog

Chúng ta cần một sự thừa nhận thẳng thắn: Trong vật lý, không có gì là mãi mãi. Dù là Titanium siêu cứng hay nhựa Acetate dẻo dai, mọi chiếc kính đều có giới hạn chịu lực của nó. Nếu một chiếc xe tải cán qua, kính sẽ gãy. Agog không phủ nhận điều đó.

Thay vào đó, Agog định nghĩa lại khái niệm "Bền bỉ". Bền bỉ không chỉ là vật liệu cứng cáp, mà là khả năng hồi phục trải nghiệm ngay lập tức. Nếu chiếc kính gãy, trải nghiệm nhìn của bạn bị gián đoạn. Kính Agog 1 đổi 1 chính là giải pháp để "hàn gắn" sự gián đoạn đó trong tích tắc, giúp loại bỏ hoàn toàn cảm giác tiếc nuối hay tự trách của người dùng.

Trong kỷ nguyên đầy áp lực này, giá trị của sự xa xỉ mới không nằm ở logo mạ vàng, mà nằm ở sự thảnh thơi trong tâm trí. Bạn đeo kính Agog và biết rằng: Dù có chuyện gì xảy ra, mình vẫn ổn.

Sự bền bỉ của mắt kính Agog chính hãng không đến từ vật liệu mà còn đến từ chính sách bảo hành đầy an tâm

Cử chỉ bao dung của một thương hiệu Việt

Đứng sau Agog là Kính Hải Triều - Hệ thống bán lẻ mắt kính chính hãng uy tín - thương hiệu đã dành nhiều năm chứng kiến hàng ngàn câu chuyện "đau thương" của khách hàng. Hơn ai hết, họ hiểu rằng không ai muốn làm hỏng món đồ mình yêu thích cả. Những tai nạn đó chỉ là một phần tất yếu của cuộc sống bận rộn và nhiều va vấp này.

Thay vì đứng ngoài cuộc, Agog chọn cách đồng hành. Chính sách bảo hành kính Agog không đơn thuần là một điều khoản dịch vụ, mà là một thông điệp nhân văn: "Hãy cứ sống hết mình, hãy cứ trải nghiệm tự do. Nếu có sai sót, chúng tôi sẽ cùng bạn sửa chữa." Đó là sự thấu cảm mà một thương hiệu dành cho những sai lầm đời thường của khách hàng.

Mắt kính Agog không chỉ nổi tiếng vì các dáng kính siêu nhẹ từ Titanium mà còn đa dạng vật liệu như nhựa

Trải nghiệm mua hàng và đổi trả dễ dàng từ mắt kính Agog

Để hiện thực hóa triết lý "Quyền Được An Tâm", mọi rào cản thủ tục tại Agog đều được gỡ bỏ. Bạn sẽ không cần giữ khư khư phiếu thông tin hay lo lắng tìm hóa đơn, bởi hệ thống số hóa của Kính Hải Triều đã lưu giữ trọn vẹn lịch sử của bạn như một "người quản gia" tận tụy.

Hệ thống số hóa: Mọi thông tin mua hàng được lưu trữ trên hệ thống của Kính Hải Triều, giúp việc tra cứu lịch sử mua hàng chỉ mất vài giây.

Khi mua một chiếc kính Agog, khách hàng không chỉ mua một gọng kính bền bỉ. Họ đang mua một "gói bảo hiểm cảm xúc" có thời hạn lên đến 2 năm

Giải pháp linh hoạt: Trong trường hợp kính gãy, khách hàng sẽ được đổi ngay một gọng kính mới cùng loại . Nếu mẫu cũ đã hết hàng (do tính chất thời trang thay đổi nhanh), Agog sẽ đề xuất các mẫu kính tương đương về giá trị và kiểu dáng để khách hàng lựa chọn.

Tốc độ là ưu tiên: Quy trình được thiết kế để xử lý nhanh nhất có thể, ưu tiên giải quyết ngay trong ngày tại showroom, giúp khách hàng sớm ổn định lại tầm nhìn và công việc.

Đằng sau hậu trường: Đầu tư cho cảm xúc hay bài toán rủi ro của Agog?

Có thể nói, việc bảo hành 2 năm cho cả lỗi người dùng là một thách thức không nhỏ về mặt vận hành. Chi phí đổi mới và áp lực quản lý hàng hóa là những con số thực tế mà thương hiệu phải đối mặt.

Khi thương hiệu chọn phần khó về mình

Chấp nhận rủi ro thay cho khách hàng là một quyết định dũng cảm của một thương hiệu mới. Tuy nhiên, đây chính là cách agog xây dựng niềm tin một cách chân thật nhất. Trong thời đại mà các sản phẩm vật lý ngày càng trở nên giống nhau, thứ duy nhất neo giữ lại trong tâm trí khách hàng chính là cảm xúc. Agog không chỉ bán một chiếc kính; họ đang bán "Quyền Được An Tâm".

Kính Hải Triều không chỉ bán kính, họ bán Quyền Được An Tâm cho khách hàng

Giá trị của 730 ngày an tâm cùng kính Agog

Khi bạn mua một chiếc kính agog, bạn không chỉ trả tiền cho vật liệu hay thiết kế. Bạn đang trả tiền cho 730 ngày (2 năm) không phải lo lắng. Bạn đang mua sự tự tin để đeo chiếc kính ấy trong những chuyến đi phượt, trong những giờ làm việc căng thẳng, hay thậm chí trong những lúc nô đùa cùng con cái mà không phải nơm nớp lo sợ. Thương hiệu chịu phần khó về mình, để khách hàng được hưởng trọn vẹn niềm vui sống.

Agog vẫn là một cái tên mới mẻ trên bản đồ mắt kính Việt Nam. Nhưng chính sự xuất hiện của thương hiệu này cùng sự bao dung trong chính sách hậu mãi đã mang đến một làn gió ấm áp và tử tế cho người dùng.

Để tìm hiểu kỹ hơn về các điều khoản minh bạch của chính sách này, bạn có thể ghé thăm hệ thống showroom chính hãng tại Kính Hải Triều để tự mình kiểm chứng và cảm nhận sự an tâm khác biệt.

