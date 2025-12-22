EasyHRM: Giải pháp quản trị nhân sự toàn diện cho doanh nghiệp

Mặc dù chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu, nhiều doanh nghiệp vẫn đang sử dụng các phương pháp quản lý nhân sự thủ công như chấm công, tính lương, quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động… bằng giấy tờ. Những phương pháp này không chỉ tốn kém thời gian mà còn dễ dẫn đến sai sót và thiếu tính minh bạch.

EasyHRM là giải pháp quản trị nhân sự toàn diện

Phần mềm quản lý nhân sự EasyHRM nằm trong hệ sinh thái của Softdreams - công ty phần mềm có hơn 1000 nhân sự với hơn 13 năm kinh nghiệm, đồng hành cùng hơn 350.000 doanh nghiệp và hộ kinh doanh Việt Nam. Với 12 phân hệ tính năng từ chấm công AI, tính lương tự động, hồ sơ nhân sự, hợp đồng điện tử, quản lý công việc, quy trình công việc, tuyển dụng… EasyHRM tự hào là giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp chuyển đổi số quản trị nhân sự, nâng cao hiệu suất làm việc trong kỷ nguyên mới. Đáp ứng cho các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn, phần mềm cung cấp một giải pháp đồng bộ, tự động hóa các công tác nhân sự truyền thống, giúp giảm thiểu sai sót, tiết kiệm chi phí vận hành và tiết kiệm thời gian cho các bộ phận liên quan.

Chấm công bằng AI, tính lương tự động

Đối với quản lý nhân sự, chấm công và tính lương được xem là vấn đề cốt lõi để vận hành, khi muốn chuyển đổi số phòng nhân sự thì doanh nghiệp cần ưu tiên cho hai công việc này . Và EasyHRM là một trong những giải pháp tiên phong tích hợp AI trong chấm công nhận diện khuôn mặt, sử dụng GPS và Wifi trên ứng dụng di động. Điều này giúp đảm bảo sự chính xác tuyệt đối, ngăn chặn tình trạng chấm công hộ và cho phép quản lý ca kíp, lịch làm việc linh hoạt. Đồng thời dữ liệu được đồng bộ hóa tức thời, cung cấp cơ sở dữ liệu chấm công chuẩn xác cho quy trình tính lương.

Tính năng tính lương tự động của EasyHRM được thiết kế để xử lý các nghiệp vụ phức tạp nhất. Hệ thống tự động xây dựng cấu trúc bảng lương, xử lý tất cả các khoản khấu trừ bắt buộc theo luật (Thuế TNCN, BHXH) và tích hợp các yếu tố biến động như phụ cấp, hoa hồng, KPI. Đáng chú ý, khả năng tùy biến công thức tính lương trực tiếp giúp phần mềm đáp ứng hoàn hảo các quy định đặc thù và chính sách đãi ngộ riêng của từng doanh nghiệp.

Dữ liệu tính lương được tổng hợp tự động và chính xác, đảm bảo tính minh bạch xuyên suốt quy trình từ công đến lương. Nhờ sự tự động hóa này, nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận việc rút ngắn thời gian xử lý lương từ hàng giờ xuống chỉ còn vài phút, giải phóng chuyên viên HR khỏi các tác vụ nhàm chán để tập trung vào các hoạt động có giá trị cao hơn.

Hợp đồng lao động điện tử, hồ sơ nhân sự

EasyHRM cung cấp giải pháp hợp đồng lao động điện tử như một lớp bảo vệ pháp lý, giúp doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu số hóa hồ sơ một cách an toàn và hợp lệ. Phân hệ này được tích hợp trực tiếp với Chữ ký số EasyCA, cho phép tạo lập, phê duyệt đa cấp và ký hợp đồng điện tử tức thời trên hệ thống. Giải pháp này không chỉ đảm bảo giá trị pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam mà còn loại bỏ 100% chi phí in ấn, lưu trữ vật lý và chi phí hành chính liên quan.

Toàn bộ hồ sơ nhân sự, HĐLĐ và tài liệu liên quan được lưu trữ tập trung, bảo mật trên nền tảng Cloud. Việc này cho phép doanh nghiệp dễ dàng truy xuất và tra cứu dữ liệu. Đặc biệt, chức năng cảnh báo tự động HĐLĐ sắp hết hạn là một công cụ quản lý rủi ro đắc lực, giúp phòng nhân sự chủ động lập kế hoạch tái ký, đảm bảo doanh nghiệp luôn duy trì tính tuân thủ và vận hành ổn định, tránh các rủi ro pháp lý không đáng có.

Quản lý công việc, quy trình công việc

Đối với quản lý vận hành, phần lớn các doanh nghiệp đang gặp vấn đề trong hoạt động giao việc, theo dõi tiến độ công việc, quy trình làm việc, báo cáo công việc. Điều này gây ra những tắc nghẽn trong việc tổ chức triển khai, giảm hiệu quả làm việc của nhân sự, ảnh hưởng đến văn hóa chung của doanh nghiệp.

Phần mềm EasyHRM hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập quy trình công việc workflow theo thời gian thực, dễ dàng nắm bắt ai đang phụ trách công việc gì, tiến độ ra sao, deadline khi nào... mà không cần mất thời gian check lại, giúp cấp quản lý có cái nhìn toàn diện về hiệu suất của từng cá nhân và đội nhóm.

Xây dựng hệ thống quy trình làm việc liên thông giữa các phòng ban và cá nhân, lên danh sách công việc, phân công công việc chính xác, báo cáo công việc, đo lường hiệu suất theo quy trình. Điều này thúc đẩy mạnh mẽ động lực làm việc và giúp nhân viên hiểu rõ đóng góp của mình vào chiến lược chung của tổ chức.

Tính năng hữu ích khác

Ngoài các tính năng nổi bật trên, EasyHRM có các phân hệ phục vụ vận hành doanh nghiệp như tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự, booking phòng họp, mạng truyền thông nội bộ… giúp xây dựng môi trường làm việc số hóa, tăng sự gắn kết và trải nghiệm nhân viên.

Bắt đầu hành trình chuyển đổi số cùng EasyHRM

Trong những năm tới, xu hướng chuyển đổi số trong quản trị nhân sự sẽ càng mạnh mẽ khi doanh nghiệp nhận ra lợi ích từ công nghệ trong việc tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu quả công việc. Công nghệ giúp giảm thiểu công việc thủ công và tạo ra môi trường làm việc linh hoạt hơn.

EasyHRM sẽ tiếp tục cải tiến, tích hợp thêm các công nghệ mới giúp doanh nghiệp ra quyết định chính xác và nhanh chóng hơn. Doanh nghiệp Việt cần nhanh chóng ứng dụng các giải pháp công nghệ như EasyHRM để không bị tụt lại phía sau, tối ưu hóa quy trình nhân sự, nâng cao năng suất làm việc và đảm bảo sự phát triển bền vững hơn.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về tính năng và lợi ích của phần mềm quản lý nhân sự EasyHRM, vui lòng truy cập https://easyhrm.vn