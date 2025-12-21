May Cao Nguyễn kỷ niệm 15 năm & fashion show ra mắt BST Xuân Hè 2026 "Green Flag"

Ngày 17/12/2025, tại Trung tâm sự kiện Louis Palace (Hà Nội), Công ty May Cao Nguyễn đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển, đồng thời ra mắt BST Xuân Hè 2026 "Green Flag" thông qua một Fashion Show quy mô lớn. Sự kiện quy tụ đông đảo đối tác, nhà phân phối, đại lý trên toàn quốc, cùng nhiều nghệ sĩ và người mẫu.

15 năm kiến tạo giá trị bền vững

Được thành lập từ năm 2011, May Cao Nguyễn khởi đầu là một xưởng may với quy mô nhỏ. Trải qua 15 năm phát triển, doanh nghiệp đã từng bước xây dựng hệ sinh thái thời trang vững mạnh, sở hữu các thương hiệu quen thuộc như: Masculine, Overcome, Dinkymeli…, cùng hệ thống nhà phân phối – đại lý phủ rộng khắp cả nước.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Ban lãnh đạo May Cao Nguyễn chia sẻ:

"15 năm là hành trình của sự kiên định, tận tâm và không ngừng đổi mới. Chúng tôi không chỉ tạo ra sản phẩm, mà còn kiến tạo giá trị dài hạn cho đối tác, hệ thống và cho hình ảnh người đàn ông Việt Nam hiện đại."

Hành trình ấy được tái hiện qua video tổng kết 15 năm trình chiếu trên màn hình LED lớn, khắc họa những cột mốc đáng nhớ, những con người thầm lặng phía sau thành công và tinh thần đoàn kết xuyên suốt toàn hệ thống.

BST Xuân Hè 2026 "Green Flag" – Tuyên ngôn phong cách của người đàn ông hiện đại

Tâm điểm của sự kiện là Fashion Show ra mắt BST Xuân Hè 2026 "Green Flag" – bộ sưu tập được đầu tư bài bản về ý tưởng, chất liệu và công nghệ sản xuất.

Trong ngôn ngữ hiện đại, "Green Flag" đại diện cho hình mẫu người đàn ông đáng tin cậy – điềm tĩnh, có trách nhiệm, bản lĩnh trong sự nghiệp và tử tế trong cuộc sống. Đây cũng chính là hình ảnh mà May Cao Nguyễn theo đuổi xuyên suốt trong chiến lược phát triển thương hiệu thời trang nam cao cấp.

BST được xây dựng như một hành trình trưởng thành của người đàn ông, chia thành 2 Chapter, phản ánh rõ nét khí chất và phong cách sống ở từng giai đoạn.

Chapter 1 – Mr. Best Men: Người đàn ông đáng tin cậy

Mở màn Fashion Show là Chapter 1 – Mr. Best Men, đại diện cho giai đoạn trẻ trung, tích cực và tràn đầy năng lượng.

Dưới nền nhạc runway hiện đại, các người mẫu trình diễn những thiết kế polo kết hợp quần short và quần dài, tone màu sáng, phom dáng gọn gàng, chất liệu nhẹ và thoáng. Hình ảnh người đàn ông hiện lên lịch thiệp nhưng giản dị, năng động nhưng chuẩn mực – mang lại cảm giác an tâm khi ở bên.

Điểm nhấn của Chapter 1 là chất liệu tơ tằm cao cấp độc quyền, lần đầu tiên được May Cao Nguyễn ứng dụng cho dòng polo Xuân Hè. Chất liệu mềm mượt, thoáng nhẹ, bền màu vượt trội, kết hợp spandex co giãn linh hoạt. Cùng với đó là công nghệ seamless ép keo vĩnh viễn, loại bỏ hoàn toàn đường may ở cổ, tay và gấu, mang đến trải nghiệm mặc thoải mái và diện mạo tinh tế.

Chapter 2 – Mr. Career: Khí chất người đàn ông trưởng thành

Nếu Chapter 1 là lời khẳng định về sự trẻ trung và đáng tin cậy, thì Chapter 2 – Mr. Career là tuyên ngôn về bản lĩnh và vị thế của người đàn ông trưởng thành.

Không gian trình diễn chuyển sang sắc độ trầm, ánh sáng sắc nét và âm nhạc mạnh mẽ hơn, mở ra hình ảnh người đàn ông đã rời bỏ sự phân vân để bước vào vai trò dẫn dắt.

Các thiết kế polo, sơ mi kết hợp quần dài theo phong cách smart casual được tinh chỉnh tối giản nhưng sắc sảo, nhấn mạnh phom dáng chuẩn và tinh thần công sở hiện đại.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của dòng áo sơ mi tơ tằm cao cấp, ứng dụng công nghệ in kỹ thuật số hiện đại, giữ màu bền đẹp theo thời gian – đáp ứng nhu cầu của giới doanh nhân, quản lý và nhân sự văn phòng cao cấp

Không cần phô trương, người đàn ông "Green Flag" ở Chapter 2 tạo dấu ấn bằng sự chỉn chu, tập trung và nội lực vững vàng – nền tảng cho sự nghiệp và hạnh phúc bền lâu.

Dàn người mẫu – nghệ sĩ nổi bật & màn trình diễn thăng hoa

Fashion Show quy tụ dàn người mẫu nam hàng đầu Việt Nam, với sự xuất hiện của "First Face" - Người mẫu Bảo Sơn và "Vedette" - Nam vương Phạm Đình Lĩnh, mang đến những bước catwalk chuẩn mực, truyền tải trọn vẹn tinh thần BST.

Bên cạnh đó, phần trình diễn của ca sĩ Hồ Quang Hiếu với loạt ca khúc quen thuộc đã khuấy động không khí, tạo nên những khoảnh khắc kết nối cảm xúc giữa sân khấu và khán phòng.

Gắn kết hệ thống NPP – Đại lý, khẳng định sức mạnh thương hiệu

Sự kiện ghi nhận sự hiện diện đông đủ của các Nhà phân phối, Đại lý và đối tác chiến lược đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đây không chỉ là khách mời, mà là những người đồng hành cùng May Cao Nguyễn suốt 15 năm phát triển, cùng xây dựng hệ thống và lan tỏa giá trị thương hiệu.

Đây không chỉ là một Fashion Show, mà còn là ngày hội kết nối hệ thống, thể hiện rõ triết lý phát triển: đồng hành bền vững – cùng nhau tăng trưởng.

Khẳng định vị thế – Mở ra chương mới cho thời trang nam Việt Nam

Khép lại chương trình là nghi thức tri ân và cam kết từ Ban lãnh đạo: tiếp tục đầu tư mạnh vào chất lượng sản phẩm, công nghệ sản xuất, thiết kế và con người, giữ vững giá trị cốt lõi để phát triển bền vững.

BST Xuân Hè 2026 "Green Flag" không chỉ là một bộ sưu tập thời trang, mà còn là tuyên ngôn sống của người đàn ông hiện đại – đáng tin cậy trong tình yêu, vững vàng trong sự nghiệp và chuẩn mực trong phong cách.

Sau 15 năm, May Cao Nguyễn không chỉ nhìn lại hành trình đã qua, mà đang tự tin bước vào chương mới – bản lĩnh hơn, trưởng thành hơn và sẵn sàng chinh phục những cột mốc cao hơn trên bản đồ thời trang nam cao cấp Việt Nam.