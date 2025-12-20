Làm đẹp tiện ích: Mảnh thị trường mới nổi trong đô thị Việt Nam

Xu hướng mới: tiện ích hóa ngành làm đẹp Việt Nam

Theo Statista, quy mô ngành làm đẹp và chăm sóc cá nhân tại Việt Nam đạt khoảng 2,5 tỷ USD năm 2024 và dự báo tăng lên 3,7 tỷ USD năm 2028, tốc độ tăng trưởng kép gần 10%/năm. Sự mở rộng nhanh của các khu đô thị Hà Nội – TP.HCM, cùng dân số trẻ và thu nhập cải thiện, đang thúc đẩy nhu cầu chăm sóc ngoại hình thường xuyên hơn.

Khác với giai đoạn trước, người dùng không còn ưu tiên spa dài 2–3 tiếng hay dịch vụ xa xỉ, mà chuyển sang làm đẹp nhanh – gần – chi phí hợp lý. Mô hình "làm đẹp tiện ích" ra đời từ nhu cầu ấy: dịch vụ 30–60 phút, gần nơi ở, dễ lặp lại hàng tuần.

Làm đẹp tiện ích đáp ứng tốc độ sống của cư dân thành thị

Vì sao mô hình này nở rộ tại khu đô thị dân cư?

Dữ liệu BAT Việt Nam cho thấy 65% phụ nữ đô thị muốn dịch vụ làm đẹp trong bán kính dưới 1 km, hạn chế thời gian di chuyển. Khoảng 70% doanh thu ngành beauty nằm ở khu vực thành thị – nơi thời gian được xem là tài sản khan hiếm.

Các trung tâm đặt ngay trong khu dân cư hoặc tòa văn phòng giúp khách hàng dễ dàng tranh thủ buổi trưa chăm da, hoặc ghé gội dưỡng sinh sau giờ làm mà không cần đặt lịch xa. Với doanh nghiệp, đây là mô hình tiết giảm chi phí marketing – mặt bằng và làm tăng tỷ lệ quay lại, tạo điều kiện mở rộng chuỗi bền vững.

Mùa lễ hội – thời điểm tăng tốc nhu cầu làm đẹp

Theo Vietnam Beauty Market Outlook 2024, từ quý IV đến Tết Nguyên đán, ngành beauty tại Việt Nam thường tăng trưởng doanh thu 15–30%. Người tiêu dùng ưu tiên các dịch vụ gọn nhẹ: chăm da nhanh, gội dưỡng sinh, chăm da đầu, massage cổ vai gáy, nail – phù hợp văn hóa tiêu dùng mới: đẹp nhanh, chi phí tối ưu, hiệu quả tức thì.

Dịp lễ cuối năm thúc đẩy nhu cầu chăm sóc nhanh, sát khu dân cư

a.SENSE Everyday Beauty – đại diện tiêu biểu của mô hình làm đẹp tiện ích

Trong xu hướng chuyển dịch này, a.SENSE Everyday Beauty nổi lên như thương hiệu tiêu biểu theo đuổi mô hình làm đẹp tiện ích dựa trên công nghệ và quản trị chuỗi. Hệ thống đặt trung tâm ngay trong khu dân cư – nơi tập trung dân văn phòng và gia đình trẻ, giúp khách hàng duy trì thói quen làm đẹp hàng tuần thay vì chỉ theo mùa lễ.

Điểm khác biệt của a.SENSE đến từ khả năng đồng nhất vận hành toàn hệ thống thông qua công nghệ: ứng dụng a.SENSE cho phép đặt lịch, lưu hồ sơ dịch vụ, theo dõi tiến trình chăm da, tích điểm và phản hồi trực tiếp. Nền tảng CRM liên kết cùng hệ thống quản trị chuỗi giúp tiêu chuẩn dịch vụ được kiểm soát theo thời gian thực giữa các trung tâm.

Đại diện thương hiệu cho biết, chiến dịch truyền thông "From Everyday to Holiday" được xây dựng nhằm khuyến khích người dùng duy trì chăm sóc bản thân đều đặn, biến làm đẹp thành thói quen đời sống – không chỉ phục vụ những dịp đặc biệt.

a.SENSE theo đuổi mô hình làm đẹp tiện ích dựa trên công nghệ vận hành chuỗi

Triển vọng tăng trưởng

Các chuyên gia nhận định mô hình làm đẹp tiện ích sẽ còn tăng tốc trong 3–5 năm tới nhờ ưu thế vòng quay dịch vụ nhanh, chi phí đầu tư linh hoạt và tần suất khách sử dụng cao hơn spa truyền thống. Khi công nghệ đặt lịch – thanh toán – CRM phát triển, các thương hiệu có nền tảng quản trị chuỗi mạnh như a.SENSE được kỳ vọng duy trì lợi thế cạnh tranh tại Hà Nội và TP.HCM – hai đô thị có tốc độ mở rộng dân cư cao nhất cả nước.

Sự kết hợp giữa công nghệ, quản trị chuỗi và thói quen tiêu dùng mới đang mở ra một phân khúc ngành beauty năng động – nơi làm đẹp trở thành một phần trong nhịp sống đô thị mỗi ngày.