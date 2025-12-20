Thượng Long Yến – Gửi trọn niềm tin sức khỏe Việt

Hiểu được điều ấy,Thượng Long Yến ra đời như một lời cam kết chất lượng và uy tín, với mong muốn mang đến những sản phẩm yến sào chất lượng, bồi bổ cơ thể và lan tỏa lối sống lành mạnh đến nhiều người hơn.

Câu chuyện thương hiệu của Thượng Long Yến

Thượng Long Yến khởi đầu từ niềm đam mê và sự trân quý đối với yến sào Khánh Hòa – món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Từ những ngày đầu, đội ngũ sáng lập doanh nghiệp đã chọn hướng đi khác biệt: làm thật – sản phẩm thật – giá trị thật, tập trung vào chất lượng thay vì chạy theo lợi nhuận.

Triết lý của thương hiệu được thể hiện trong từng chi tiết nhỏ: từ quy trình thu hoạch, sơ chế, tinh chế đến khâu chưng yến đều đảm bảo giữ nguyên giá trị dinh dưỡng tự nhiên. Mỗi tổ yến không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng, mà còn là sự quan tâm sâu sắc sức khỏe khách hàng.

Quy trình sản xuất giữ trọn giá trị dinh dưỡng

Điểm khác biệt lớn nhất của Thượng Long Yến nằm ở quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Từng tổ yến được thu hoạch trực tiếp từ nhà yến Khánh Hòa, trải qua công đoạn làm sạch thủ công tỉ mỉ, kết hợp công nghệ hiện đại giúp giữ nguyên độ dai, mùi hương đặc trưng và cấu trúc sợi yến.

Quy trình sản xuất tỉ mỉ tại Thượng Long Yến

Tất cả sản phẩm đều không sử dụng chất tẩy trắng, chất bảo quản hay phụ gia hóa học, đảm bảo độ an toàn tuyệt đối. Mỗi lô sản phẩm trước khi ra thị trường đều đạt chuẩn nhằm đem đến sản phẩm chất lượng cho khách hàng.

Các sản phẩm yến sào nổi bật tại Thượng Long Yến

Mỗi dòng sản phẩm của Thượng Long Yến phù hợp từng đối tượng người dùng:

Tổ yến: Giữ nguyên trọn vẹn cấu trúc sợi yến, từng sợi mảnh dài, trong tự nhiên và đẹp mắt. Đây là dòng sản phẩm được lựa chọn nhiều cho nhu cầu biếu tặng cao cấp.



Yến chưng hũ: Tiện lợi, tiết kiệm thời gian, phù hợp với nhịp sống bận rộn. Mỗi hũ được chưng theo công thức chuẩn khoa học, tối ưu khả năng hấp thu và giữ trọn vẹn dưỡng chất với nhiều hương vị khác nhau.

Set quà tặng yến: Món quà sang trọng, tinh tế, thể hiện sự quan tâm và trân quý dành cho người thân, đối tác.

Nguyên liệu chưng kèm: Bên cạnh các sản phẩm yến sào thì Thượng Long Yến cung cấp các nguyên liệu đi kèm như: đông trùng hạ thảo, táo đỏ, kỷ tử, hạt chia, nhụy hoa nghệ tây…. để kết hợp vs yến chưng nhằm mang lại hương vị và bồi bổ cơ thể.

Sản phẩm của Thượng Long Yến được chăm chút chỉnh chu

10 vị yến cao cấp đa dạng hương vị từ Thượng Long Yến

Điểm khác biệt tạo nên thương hiệu Thượng Long Yến

Thượng Long Yến được khách hàng tin chọn không chỉ vì chất lượng tốt, mà còn bởi triết lý đặt người tiêu dùng lên hàng đầu.

Yến tự nhiên, không tẩy trắng, không chất bảo quản: Mọi sản phẩm đều được khai thác từ các nhà yến đạt chuẩn vệ sinh, làm sạch hoàn toàn thủ công, giữ nguyên cấu trúc sợi yến và hương vị thuần khiết vốn có. Không hề sử dụng hóa chất làm trắng, chất giữ ẩm hay phụ gia – tiêu chí cốt lõi tạo nên giá trị khác biệt của Thượng Long Yến.

Cam kết bồi hoàn gấp 10 nếu phát hiện hàng giả hoặc sai nguồn gốc: Đây là chính sách thể hiện sự minh bạch tuyệt đối và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, làm người tiêu dùng tin tưởng vào Thượng Long Yến.

Quy trình sản xuất đạt chuẩn: Tổ yến được thu hoạch, làm sạch và đóng gói theo quy trình khép kín.

Thượng Long Yến được khách hàng quan tâm và tin dùng

Tầm nhìn tương lai của Thượng Long Yến

Thượng Long Yến hướng đến trở thành một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu của ngành yến sào Việt Nam, không chỉ ở chất lượng sản phẩm mà còn ở trách nhiệm với cộng đồng.

Trong chặng đường phát triển sắp tới, chúng tôi hướng đến: Mở rộng nhiều sản phẩm hơn từ yến tổ đến yến chưng sẵn, để phù hợp với từng nhóm khách hàng, từ trẻ nhỏ, người bận rộn đến người cao tuổi; Theo đuổi mô hình sản xuất bền vững, tôn trọng hệ sinh thái nhà yến, bảo vệ môi trường và đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu; Luôn đồng hành cùng khách hàng để chọn đúng sản phẩm yến sào chất lượng, tránh rơi vào trường hợp hàng giả, kém chất lượng trên thị trường.

Thượng Long Yến không chỉ đơn thuần là thương hiệu bán yến, mà còn mong muốn lan tỏa lối sống khỏe, hiện đại đến nhiều người hơn.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Thượng Long Yến Toàn Cầu

Địa chỉ: 255A20 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Website: https://thuonglongyen.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/thuonglongyenvn.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/YenSaoKhanhHoa.8888

Tiktok: https://www.tiktok.com/@thuonglongyen.com

Hotline: 0876.07.07.07