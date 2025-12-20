Liên danh Central khởi công 2 dự án chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Lễ phát động được tổ chức tại 12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu trực tuyến, thể hiện khí thế thi đua sôi nổi trong giai đoạn đất nước bước vào chu kỳ phát triển mới.

Hòa chung không khí đó, Công ty Cổ phần Xây dựng CENTRAL vinh dự và tự hào cùng Chính quyền địa phương và các thành viên Liên Danh Đầu Tư đồng loạt tổ chức lễ khởi công 02 dự án trọng điểm, khẳng định vai trò, năng lực và trách nhiệm của doanh nghiệp trong tiến trình phát triển hạ tầng, đô thị và an sinh xã hội của đất nước.

Dự án Cầu Đình Khao (tỉnh Vĩnh Long)

Cầu Đình Khao là công trình giao thông cấp I, vượt sông Cổ Chiên, kết nối tỉnh Vĩnh Long với khu vực lân cận Đồng bằng sông Cửu Long. CENTRAL tham gia dự án với vai trò là Liên Danh Nhà Đầu Tư và thi công theo mô hình PPP.

Liên Danh Nhà Đầu Tư bao gồm: Công ty Hạ Tầng Việt Nam (Hạ Tầng 620); Công ty Cổ phần Xây dựng CENTRAL; Công ty TNHH Tuấn Hiền; Công ty CPXD Hạ tầng Bắc Trung Nam.

Dự án Cầu Đình Khao có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 4,3 km với bốn làn xe, thiết kế vận tốc 80 km/h. Khi hoàn thành, công trình sẽ thay thế bến phà cũ, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, mở ra cơ hội phát triển kinh tế – xã hội mạnh mẽ cho tỉnh Vĩnh Long nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Ông Trần Quang Tuấn – Chủ tịch Công ty CENTRAL cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và lãnh đạo các đơn vị trong Liên danh Nhà đầu tư thực hiện nghi thức khởi công Dự án Cầu Đình Khao

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại Lễ khởi công Dự án Cầu Đình Khao.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Trí Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: "Cầu Đình Khao là công trình giao thông cấp I, nhóm A, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), mang ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án khi hoàn thành sẽ tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển logistics, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái, không chỉ cho hiện tại mà còn cho các thế hệ tương lai.

Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và cam kết của Liên Danh Nhà Đầu Tư trong việc tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; đồng thời bày tỏ tin tưởng, với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của người dân, dự án Cầu Đình Khao sẽ sớm hoàn thành, trở thành công trình tiêu biểu, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương."

Đại diện Liên Danh Nhà Đầu Tư phát triển tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đại diện Liên Danh Đầu Tư, Ông Trần Quang Tuấn – Chủ tịch Công ty CENTRAL phát biểu: "Dự án Cầu Đình Khao do Liên Danh Nhà Đầu Tư triển khai không chỉ dừng lại ở hoạt động đầu tư và thi công, mà còn thể hiện tinh thần đồng hành lâu dài và cam kết mạnh mẽ trong việc đóng góp cho sự phát triển hạ tầng bền vững của tỉnh Vĩnh Long nói riêng và toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Đồng thời, đây cũng là sự khẳng định trách nhiệm xã hội của Liên Danh Nhà Đầu Tư đối với tiến trình phát triển chung của đất nước.

Liên Danh Nhà Đầu Tư cam kết huy động tối đa nguồn lực về nhân sự, tài chính, thiết bị và công nghệ; tổ chức thi công khoa học, đồng bộ; coi trọng công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Đồng thời, sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và người dân khu vực dự án, nhằm bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng cao và phát huy hiệu quả lâu dài.



Dự án Nhà ở xã hội Tiên Dương 1 (Tiên Dương, Hà Nội)

Tên thương mại: Tiên Dương Park City

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư VIHOCE Tiên Dương

Tổng mức đầu tư: 10.000 tỷ đồng

Quy mô: 45 hecta đất với 80% là nhà ở xã hội và 20% là nhà ở thương mại. Bao gồm: 18 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 9-18 tầng; 3 tòa chung cư thương mại cao 18 tầng; 99 căn nhà ở liền kề thương mại; 2 khối thương mại – dịch vụ và 1 trung tâm thương mại; Hệ thống công viên cây xanh, quảng trường, trường học, khu thể thao và tiện ích công cộng đa dạng.

Dự án Tiên Dương Park City được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nhân văn. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp cho thị trường hơn 3.500 căn hộ, trong đó 3.103 căn nhà ở xã hội, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho khoảng 12.500 người dân, đặc biệt là người lao động, gia đình trẻ và các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.

Dự án Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Thông qua mô hình liên danh đầu tư, CENTRAL không chỉ đảm nhiệm vai trò Tổng thầu thiết kế và thi công, mà còn trực tiếp tham gia góp vốn đầu tư, cùng đồng hành với các đối tác lớn và uy tín là Viglacera và Hoàng Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo TP. Hà Nội đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc và khẩn trương của liên danh nhà đầu tư trong việc triển khai dự án, khẳng định Dự án Tiên Dương Park City không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn có giá trị xã hội sâu sắc, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội theo chiến lược của Chính phủ.

Ông Trần Đăng Khoa - Giám đốc Điều hành Công ty CENTRAL cùng đại diện lãnh đạo các cấp, cơ quan chức năng và các đơn vị trong Liên danh Nhà đầu tư thực hiện nghi thức khởi công Dự án

Giám đốc Điều hành CENTRAL đại diện trả lời cơ quan báo chí

Đại diện CENTRAL thay mặt nhóm Liên Danh Đầu Tư chia sẻ: "Chúng tôi xin bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc tới các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền TP. Hà Nội và địa phương, đã tạo điều kiện, chỉ đạo và hỗ trợ dự án. Chúng tôi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, tôn trọng và đề cao tinh thần hợp tác, phát huy tối đa thế mạnh của từng bên trong liên danh, cùng hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả xã hội cao nhất."

CENTRAL tham gia liên danh đầu tư dự án, đồng hành cùng những tên tuổi lớn trên thị trường. Quyết định này được đưa ra từ những quan sát thực tế về nhu cầu nhà ở của phần lớn người dân Việt Nam hiện nay, tập trung vào phân khúc có mức giá phù hợp, đáp ứng đúng khả năng chi trả của số đông, hướng đến những giá trị thiết thực và lâu dài cho cộng đồng.

Cũng trong ngày hôm nay, Ban giám đốc CENTRAL cũng được vinh dự tham gia Lễ Khởi công Dự án Đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ (TP.HCM), một trong những công trình hạ tầng giao thông mang tầm chiến lược quốc gia. Tại dự án này, CENTRAL tham gia với vai trò đơn vị đảm nhận các hạng mục thi công trọng yếu, bao gồm sản xuất, lao lắp dầm và thi công cọc - móng - trụ cho các phân đoạn chính của tuyến. Việc tham gia dự án là minh chứng rõ nét cho năng lực thi công hạ tầng quy mô lớn và kinh nghiệm thực chiến của CENTRAL trong lĩnh vực giao thông hiện đại.

Khẳng định tầm nhìn và trách nhiệm doanh nghiệp

Việc CENTRAL phối hợp cùng chính quyền địa phương và các thành viên liên danh đồng loạt khởi công các dự án đúng vào thời điểm cả nước tổ chức lễ khởi công - khánh thành 234 công trình trọng điểm mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tinh thần đồng hành cùng chủ trương, đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước, cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp trong giai đoạn đất nước bước vào chu kỳ phát triển mới.

Không chỉ là hoạt động đầu tư và thi công, các dự án do CENTRAL triển khai còn thể hiện cam kết lâu dài trong việc kiến tạo hạ tầng bền vững, thúc đẩy liên kết vùng và đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng và cả nước nói chung.