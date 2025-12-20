Ký hợp đồng tín dụng 265 tỷ đồng cho Medic Hải Tiến giai đoạn 2

Sự kiện ký kết không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến mà còn thể hiện xu hướng gia tăng đầu tư xã hội hóa vào lĩnh vực y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân trong bối cảnh kinh tế – xã hội phát triển.

Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2019 với quy mô ban đầu 99 giường bệnh. Sau hơn 5 năm hoạt động, bệnh viện đã phục vụ trung bình 70.000–80.000 lượt khám chữa bệnh mỗi năm, trở thành địa chỉ y tế quen thuộc của người dân địa phương và các khu vực lân cận. Thực tiễn vận hành cho thấy quy mô hiện tại chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng gia tăng của người dân.

Chính vì vậy, Dự án Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến giai đoạn 2 được triển khai với mục tiêu mở rộng quy mô lên 450 giường bệnh, hướng tới xây dựng một bệnh viện đa khoa hiện đại, đồng bộ cả về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và chất lượng nguồn nhân lực y tế. Dự án được đầu tư xây dựng trên tổng diện tích 2,5ha, tập trung đầu tư hệ thống khám chữa bệnh kỹ thuật cao, các khoa mũi nhọn, đồng thời cải thiện toàn diện trải nghiệm người bệnh theo hướng chuyên nghiệp, thuận tiện và an toàn.

Dự án Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến giai đoạn 2 sẽ trở thành cơ sở y tế ngoài công lập chất lượng cao cho nhân dân

Xa hơn, việc xây dựng giai đoạn 2 còn nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, giúp người dân địa phương được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi sinh sống, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả điều trị. Dự án cũng góp phần hình thành một cơ sở y tế ngoài công lập quy mô tại khu vực biển Hải Tiến, đáp ứng đồng thời nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và du khách.

Nguồn vốn tín dụng từ MB Hà Nội sẽ được sử dụng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng khu điều trị nội trú – ngoại trú, mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại và từng bước hoàn thiện mô hình quản trị bệnh viện theo hướng chuẩn hóa, minh bạch và hiệu quả. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đào Trung Dũng - Giám đốc chi nhánh MB Hà Nội cho biết, MB Hà Nội đánh giá cao tiềm năng và tính khả thi của Dự án Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến giai đoạn 2. Việc cấp tín dụng cho dự án không chỉ xuất phát từ hiệu quả đầu tư, mà còn thể hiện định hướng đồng hành lâu dài của MB đối với các dự án y tế có ý nghĩa xã hội, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Ông Đào Trung Dũng, Giám đốc MB Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Về phía chủ đầu tư, ông Nguyễn Thế Hùng – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn Medipha - đơn vị chủ quản của Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến nhấn mạnh, giai đoạn 2 là bước đi chiến lược trong lộ trình phát triển hệ thống y tế của Medipha, với mục tiêu giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, đồng thời góp phần hình thành trung tâm y tế quy mô tại khu vực Thanh Hóa và Bắc Trung Bộ.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Medipha phát biểu tại lễ ký kết.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, nguồn vốn tín dụng từ MB Hà Nội sẽ được sử dụng hiệu quả cho việc xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng khu điều trị nội trú – ngoại trú, đầu tư thiết bị y tế hiện đại và thu hút đội ngũ y bác sĩ chất lượng cao. Đây là nền tảng quan trọng để Medic Hải Tiến nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn.

Việc hợp tác sẽ góp phần đưa dự án Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến giai đoạn 2 được triển khai đúng tiến độ.

Việc hợp tác giữa MB Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến được đánh giá là mô hình liên kết hiệu quả giữa tổ chức tài chính và doanh nghiệp y tế, không chỉ tạo động lực cho dự án trọng điểm của địa phương mà còn đóng góp thiết thực vào mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.