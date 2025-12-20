Tôn Việt Pháp khánh thành Nhà máy Thép cán nguội số 2: Khẳng định vị thế, bứt phá kỷ nguyên mới

Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc 21 năm hình thành và phát triển rực rỡ mà còn là bước "chạy đà" chiến lược của doanh nghiệp này trước thềm năm 2026 – năm được định hình là giai đoạn bứt phá và kiến tạo vị thế mới.

Nằm tại vị trí chiến lược của thành phố cảng Hải Phòng, Nhà máy Thép cán nguội số 2 của Tôn Việt Pháp được xây dựng với số vốn đầu tư ban đầu 45 triệu USD, Nhà máy được trang bị dây chuyền tẩy gỉ với tổng công suất 600,000 tấn/năm, dây chuyền cán nguội công nghệ UCM-MILL 6 trục đảo chiều, hiện đại bậc nhất miền Bắc với công suất 300,000 tấn/năm. Nhà máy Thép cán nguội số 2 đi vào hoạt động đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng thép cán nguội (CRC) cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Bà Mai Minh Nguyệt - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tôn Thép Việt Pháp cho biết: "Việc đặt nhà máy thép cán nguội số 2 tại Hải Phòng không chỉ tận dụng lợi thế logistics cảng biển mà còn thể hiện cam kết gắn bó lâu dài, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây được xem như "cú hích" hạ tầng sản xuất, giúp Tôn Việt Pháp chủ động hoàn toàn nguồn cung và kiểm soát chất lượng sản phẩm từ khâu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng".

Bà Mai Minh Nguyệt - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tôn Thép Việt Pháp

Lễ khánh thành diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Tôn Việt Pháp vừa tròn 21 tuổi. Từ những ngày đầu khởi nghiệp với muôn vàn thách thức, doanh nghiệp đã bền bỉ "lấy lửa thử vàng", tôi luyện bản lĩnh để trở thành một trong những thương hiệu tôn thép hàng đầu Việt Nam.

Tại sự kiện, Ban lãnh đạo công ty đã tái hiện lại hành trình đầy tự hào đó qua thông điệp "Sắc Thép – Ánh Gương". Nếu năm 2024 là năm của những giải pháp mới, 2025 là kỷ nguyên vươn mình, thì việc khánh thành nhà máy vào cuối năm 2025 chính là lời khẳng định đanh thép cho sự sẵn sàng bước vào năm 2026 với tâm thế: Đột phá – Tăng tốc – Dẫn đầu.

Ông Phan Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phần Tôn Thép Việt Pháp

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phần Tôn Thép Việt Pháp chia sẻ: "Nhà máy Thép cán nguội số 2 không đơn thuần là sự gia tăng về số lượng. Đây là cam kết của chúng tôi về việc nâng tầm chuẩn mực sản phẩm. Tôn Việt Pháp kiên định với mục tiêu mang đến những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế nhưng thấu hiểu sâu sắc khí hậu và nhu cầu của người Việt. Chúng tôi gọi đó là sự giao thoa giữa Công nghệ hiện đại và Tình yêu đất nước."

Sự kiện cũng là dịp để Tôn Việt Pháp gửi lời tri ân sâu sắc đến hàng trăm đối tác, đại lý và khách hàng – những "người bạn đường" đã tin tưởng và đồng hành cùng doanh nghiệp suốt hơn hai thập kỷ qua.

Toàn cảnh nhà máy nhìn từ trên cao.

Hướng tới tương lai, Nhà máy số 2 không chỉ tập trung vào sản lượng mà còn chú trọng vào yếu tố "Xanh" và "Bền vững". Với hệ thống quản lý vận hành tiên tiến, Tôn Việt Pháp đặt mục tiêu tối ưu hóa năng lượng, giảm thiểu phát thải, hưởng ứng mạnh mẽ xu hướng sản xuất bền vững (Green Manufacturing) mà Chính phủ đang khuyến khích.

Với nền tảng hạ tầng vững chắc vừa được kiện toàn, Tôn Việt Pháp đang đứng trước cơ hội lớn để mở rộng thị phần với khát vọng vươn mình cùng sự phát triển cùng đất nước.