Cầu Đình Khao – Dự án hạ tầng gần 3.000 tỷ đồng và dấu ấn của liên danh nhà đầu tư

Công trình có ý nghĩa kết nối trục giao thông huyết mạch qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long, góp phần tăng cường liên kết vùng, rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và logistics cho toàn khu vực.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng đại diện các đơn vị trong Liên danh Nhà đầu tư tại lễ khởi công Dự án Cầu Đình Khao.

Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Vĩnh Long, dự án có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT). Thời gian thực hiện dự án dự kiến khoảng 20,7 năm; trong đó thời gian xây dựng khoảng 3 năm, thời gian hoàn vốn theo phương án tài chính khoảng 17,7 năm. Dự án có quy mô cầu giao thông cấp I vượt sông Cổ Chiên, chiều dài toàn tuyến khoảng 4,3 km, 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Khi hoàn thành, công trình sẽ thay thế bến phà hiện hữu, rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí logistics và tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho toàn khu vực.

Ông Trần Trí Quang Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại Lễ khởi công Dự án Cầu Đình Khao.

Ông Trần Quang Tuấn, Chủ tịch Công ty Central, đại diện Liên danh Nhà đầu tư phát biểu tại buổi lễ

Liên danh nhà đầu tư: Sự kết hợp giữa kinh nghiệm hạ tầng và năng lực thi công quy mô lớn

Dự án Cầu Đình Khao được triển khai bởi Liên danh Nhà đầu tư, bao gồm:

1. Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Việt Nam

2. Công ty CP Xây dựng CENTRAL

3. Công ty TNHH Tuấn Hiền

4. Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam

Đại diện lãnh đạo của Liên danh Nhà đầu tư tại lễ khởi công Cầu Đình Khao

Các thành viên nhóm Liên danh Nhà đầu tư đều là những đơn vị có bề dày kinh nghiệm, năng lực tài chính và năng lực tổ chức thi công các dự án hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt trong mô hình PPP.

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Việt Nam – "Đầu tàu" với kinh nghiệm đầu tư, vận hành dự án hạ tầng

Là đơn vị đứng đầu liên danh, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Việt Nam được biết đến là công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và phát triển hạ tầng, góp phần vào quá trình thi công và phát triển hệ thống giao thông quốc gia và địa phương, đặc biệt là các dự án BOT, BT.

Năm 2015, Dự án cầu Mỹ Lợi do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Việt Nam làm chủ đầu tư đã được thông xe sau 18 tháng thi công với tổng mức đầu tư gần 1.439 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), thời gian thu phí được thực hiện trong khoảng 27 năm 11 tháng.

Sau nhiều năm đưa vào khai thác, Cầu Mỹ Lợi đã phát huy rõ hiệu quả kinh tế - xã hội, trở thành trục kết nối giao thông quan trọng giữa Long An và Tiền Giang, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 50, rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển thương mại – dịch vụ và logistics trong khu vực. Dự án không chỉ tạo nguồn doanh thu ổn định cho nhà đầu tư theo phương án tài chính BOT, mà còn đóng vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng.

Dự án cầu Mỹ Lợi

Công ty Cổ phần Xây dựng CENTRAL - Tổng thầu uy tín hàng đầu Việt Nam

Đáng chú ý trong liên danh là Công ty CP Xây dựng CENTRAL - doanh nghiệp từng được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, chính thức tham gia đầu tư và thi công mảng hạ tầng giao thông và đầu tư PPP.

Từ năm 2023, CENTRAL đã chủ động chuẩn bị nguồn lực cho lĩnh vực hạ tầng thông qua việc đầu tư nhân sự kỹ thuật chuyên sâu, hệ thống quản lý dự án, thiết bị thi công quy mô lớn và ứng dụng công nghệ nhằm kiểm soát tiến độ - chất lượng - an toàn. Việc tham gia dự án Cầu Đình Khao với vai trò thành viên Liên danh Nhà đầu tư và trực tiếp thi công cho thấy bước tiến rõ nét của CENTRAL trong chiến lược phát triển sâu rộng trong mảng xây dựng và hạ tầng.

Đại diện CENTRAL cho biết, doanh nghiệp xác định các dự án giao thông liên vùng như Cầu Đình Khao không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn là hạ tầng nền tảng cho phát triển đô thị, công nghiệp và logistics, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Tuấn Hiền – Doanh nghiệp thực chiến trong xây dựng và hạ tầng địa phương

Công ty TNHH Tuấn Hiền hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng. Doanh nghiệp tập trung vào các mảng chính gồm: thi công công trình giao thông – hạ tầng kỹ thuật; xây dựng dân dụng - công nghiệp; sản xuất và cung cấp bê tông tươi, bê tông nhựa nóng; cùng dịch vụ vận tải và cho thuê thiết bị thi công.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Tuấn Hiền đã và đang tham gia triển khai nhiều dự án giao thông - hạ tầng trọng điểm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tiêu biểu là việc doanh nghiệp tham gia thi công Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, giai đoạn 1, với giá trị gói thầu khoảng 1.000 tỷ đồng. Các dự án do công ty tham gia đều đáp ứng nghiêm ngặt yêu cầu về chất lượng, tiến độ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Dưới sự điều hành của ông Phạm Thế Hiền - Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Tuấn Hiền không ngừng đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn kỹ thuật, hướng tới phát triển bền vững và trở thành đối tác tin cậy trong lĩnh vực xây dựng - hạ tầng.

Sự tham gia của Tuấn Hiền trong liên danh góp phần bổ trợ hiệu quả về năng lực triển khai thực địa, tổ chức thi công và kinh nghiệm thực hiện các công trình giao thông trọng điểm quốc gia.

Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam

Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi và công trình kỹ thuật, thành lập năm 2016. Công ty đã tham gia thi công nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, trọng điểm quốc gia, tiêu biểu như Cầu Mỹ Thuận 2, Cầu Rạch Miễu 2, các dự án kiểm soát triều - chống ngập và hạ tầng giao thông tại nhiều địa phương. Đây là những công trình đòi hỏi năng lực thi công cao, tiến độ chặt chẽ và kinh nghiệm thực tế.

Trong năm vừa qua, Bộ Xây dựng và Chính phủ trao Bằng khen cho Công ty Bắc Trung Nam như một trong những tập thể có đóng góp nổi bật trong phong trào phát triển hệ thống hạ tầng, đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025, ghi nhận vai trò của doanh nghiệp trong các dự án phát triển kinh tế-xã hội.

Việc tham gia của Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam góp phần hoàn thiện chuỗi năng lực tổng thể của Liên danh Nhà đầu tư.

Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và cam kết của Liên danh Nhà đầu tư trong việc tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, logistics và du lịch sinh thái cho toàn khu vực.

Với sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân có năng lực, dự án Cầu Đình Khao được xem là một hình mẫu PPP mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển hạ tầng đồng bộ, bền vững tại tỉnh Vĩnh Long nói riêng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung trong giai đoạn tới.