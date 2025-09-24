Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo

24-09-2025 - 06:15 AM | Sống

Ai cũng phải tấm tắc khen bà mẹ 2 con quá đảm đang.

Chia cơm đĩa là một thói quen nhỏ nhưng mang lại nhiều lợi ích trong bữa ăn hàng ngày. Thay vì chuẩn bị một mâm cơm lớn, việc chia cơm thành từng phần giúp mọi người dễ dàng kiểm soát lượng thức ăn, đồng thời giữ được sự ngăn nắp và vệ sinh. Bữa cơm cũng trở nên thú vị hơn khi mỗi người có thể tự trang trí đĩa cơm của mình theo sở thích, tạo không khí vui vẻ và đầm ấm trong gia đình.

Đó cũng là lý do mà nhiều người mẹ ngày nay áp dụng thử cách chia cơm đĩa vào gia đình và nhận về thành quả tích cực. Chị Nguyễn Thị Huyền (sống tại Hải Phòng) cũng đang lên thực đơn cho các con theo cách này, các bé cực kỳ hào hứng mỗi bữa cơm đến.

Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo- Ảnh 1.

Chị Huyền là đầu bếp chính trong gia đình.

Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo- Ảnh 2.
Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo- Ảnh 3.

2 bạn nhỏ rất mê đồ ăn mẹ nấu

"Thực đơn cơm đĩa cả tháng 30 ngày không trùng mình chuẩn bị cho các con. Mình duy trì cơm đĩa cho các con mỗi bữa vì vài lí do:

- Không lây nhiễm vi khuẩn HP, các bệnh răng miệng.

- Kiểm soát khẩu phần ăn, ăn đúng đủ khẩu phần.

- Không có đồ ăn thừa.

Các con cũng rất thích, rất hào hứng, mỗi bữa cơm đều vui vẻ nhận cơm và muốn tự trang trí cho đĩa cơm của mình" , chị Huyền chia sẻ.

Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo- Ảnh 4.
Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo- Ảnh 5.
Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo- Ảnh 6.
Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo- Ảnh 7.

Các món ăn được sắp xếp cẩn thận, đẹp mắt

Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo- Ảnh 8.
Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo- Ảnh 9.
Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo- Ảnh 10.
Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo- Ảnh 11.

Món nào cũng rất ngon lành

Tâm sự thêm về các bữa ăn hàng ngày của các bé, bà mẹ 2 con cho biết không mất quá nhiều thời gian nhờ kế hoạch chuẩn bị trước thực đơn cũng như thời gian nấu nướng. Bên cạnh đó, các bé chủ động được phần cơm của bản thân, tự trang trí khay cơm của mình tùy vào sở thích.

Mỗi bữa cơm của gia đình chị Huyền đều được chuẩn bị đầy đủ và cân đối với các món mặn, rau, cơm và canh. Món mặn thường rất đa dạng và được thay đổi liên tục để tạo sự phong phú và hấp dẫn cho bữa ăn: gà rang, tôm, cá rán, gà luộc. Bên cạnh đó, còn có các món sườn rim, thịt kho trứng, chả lá lốt, móng giò kho, cá kho... thay đổi liên tục.

Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo- Ảnh 12.
Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo- Ảnh 13.
Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo- Ảnh 14.
Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo- Ảnh 15.

Một bữa đủ các món cơm, canh, món mặn, rau, hoa quả tráng miệng

Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo- Ảnh 16.
Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo- Ảnh 17.
Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo- Ảnh 18.
Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo- Ảnh 19.

Ai cũng khen mẹ 2 con khéo tay

Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo- Ảnh 20.
Cơm suất phiên bản "sít rịt", 30 ngày không trùng món của 1 mom ở Hải Phòng: Lý do cho các con ăn theo phần cũng đáng để học theo- Ảnh 21.

Nhiều mẹ lập tức lưu lại thực đơn để nấu thử cho gia đình nhỏ của mình

Phần rau trong bữa ăn cũng được chế biến rất đa dạng, từ rau luộc, rau xào đến các món rau trộn như salad, giúp cân bằng dinh dưỡng và làm bữa ăn thêm phần hấp dẫn. Canh luôn được nấu nóng hổi, kích thích vị giác và giúp dễ tiêu hóa. Nhờ sự đa dạng và chăm chút kỹ lưỡng này, mỗi bữa cơm không chỉ ngon miệng mà còn đảm bảo đầy đủ dưỡng chất, khiến các thành viên trong gia đình luôn háo hức đón chờ từng bữa ăn.

Phần bài trí đĩa cơm cũng được chú ý tỉ mỉ với kiểu đĩa nhiều ngăn, mỗi món được đặt gọn gàng trong một ngăn riêng biệt. Cách sắp xếp này không chỉ giúp các món ăn giữ được hương vị riêng mà còn tạo nên một tổng thể bắt mắt, ngăn nắp. Màu sắc và hình dạng của từng món được phối hợp hài hòa, khiến đĩa cơm trông thật ngon mắt, hấp dẫn.

Nhìn những đĩa cơm của chị Huyền chuẩn bị, hội chị em xuýt xoa về độ khéo tay và tỉ mẩn của bà mẹ trẻ. Nhiều mẹ lập tức lưu lại thực đơn để nấu thử cho gia đình nhỏ của mình.

Theo An Chi

Thanh niên Việt

