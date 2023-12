Còn 735.000 tỉ đồng vốn tín dụng chờ người vay

Chiều 30-11, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về điều hành tăng trưởng tín dụng trong thời gian cuối năm 2023.

Ngân hàng không thiếu vốn

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết tính đến ngày 23-11, dư nợ toàn hệ thống tăng 8,38% so với cuối năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mục tiêu cả năm (14,5%). Theo đó, dư địa còn lại của toàn hệ thống để mở rộng tăng trưởng tín dụng là rất lớn, khoảng 6,2%, tương đương khoảng 735.000 tỉ đồng để cấp cho nền kinh tế. Theo Phó Thống đốc, tăng trưởng tín dụng thời gian qua chưa cao chủ yếu do nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, quá trình phục hồi còn chậm nên cầu tín dụng giảm, sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp (DN) và nền kinh tế còn yếu…

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại tìm giải pháp thúc đẩy tín dụng trong thời gian còn lại của năm 2023 .Ảnh: QUANG THƯƠNG

Tại cuộc họp, đại diện các NH thương mại Tiên Phong, Sacombank, Techcombank, VPBank, MB Bank… cho biết trong bối cảnh khó khăn chung, cầu tín dụng suy giảm, dù NHNN điều hành khá hợp lý, mặt bằng lãi suất cho vay đã hạ sâu, các NH thương mại đã đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, chủ động tìm kiếm khách hàng… nhưng việc giải ngân vẫn gặp khó khăn. Từ nay tới cuối năm, các NH sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN, rà soát các khách hàng, nỗ lực đẩy mạnh cho vay, nhằm đạt kết quả cao nhất mục tiêu đề ra.



Đại diện các NH khẳng định không thiếu nhưng để bơm vốn cho nền kinh tế, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng, vấn đề không chỉ nằm ở công tác điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng hay room (hạn mức) tín dụng mà còn ở khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. "Làm NH, nhất là NH thương mại thì "ai cũng thích cho vay", không cho vay được là "thất nghiệp". Nhưng trong bối cảnh hiện nay, tất cả các phân khúc khách hàng đều bị ảnh hưởng nên giải ngân tín dụng là bài toán khó" - đại diện một NH thương mại phân trần.

Cũng theo các NH, để thúc đẩy giải ngân tín dụng cần có giải pháp đồng bộ của các cấp, các ngành, sự nỗ lực vượt khó của các DN để nâng cao khả năng hấp thụ vốn, giống như việc "không thể vỗ tay bằng một bàn tay". Đại diện các NH thương mại đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp tổng thể hơn, nhất là giải quyết những vướng mắc pháp lý liên quan bất động sản; những giải pháp kích cầu tiêu dùng trong nước, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để dẫn dắt đầu tư…, qua đó khơi thông "mạch máu" tín dụng.

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các NH thương mại tiếp tục phản ánh để NHNN cũng như Thủ tướng Chính phủ nắm bắt được tình hình, trên cơ sở đó có những giải pháp điều hành hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu. Phó Thủ tướng cũng đề nghị NHNN nghiên cứu ý kiến của các NH thương mại để phát huy những ưu điểm, khắc phục các tồn tại nhằm điều hành tín dụng tốt hơn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hết sức quan tâm đến công tác điều hành chính sách tiền tệ nói chung, chính sách tín dụng nói riêng để bơm vốn cho nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, song đến nay chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2023 nhưng tăng trưởng tín dụng không đạt được như mục tiêu đặt ra.

Vì vậy, trong dịp cuối năm, NHNN cần phân tích, đánh giá cụ thể, chi tiết, đầy đủ tất cả khía cạnh trong điều hành tín dụng, khả năng hấp thụ vốn, rà soát tất cả vướng mắc để cùng nhau tháo gỡ kịp thời nhằm điều hành tốt hơn trong năm tới. "NHNN cần phải bám sát tình hình thực tế của nền kinh tế và nhu cầu của cộng đồng DN, người dân, rà soát, xem lại các quy định để điều chỉnh, nhằm điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng chủ động, linh hoạt hơn" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong thời gian còn lại của năm 2023, NHNN cần bám sát các chỉ đạo, nỗ lực tìm thêm các giải pháp điều hành, cấp tín dụng cho nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên theo quy định của pháp luật và bảo đảm an toàn hệ thống.

Chia sẻ quan điểm "không thể vỗ tay bằng một bàn tay" của một NH thương mại nêu trong cuộc họp, Phó Thủ tướng cũng cho rằng "nếu hai bàn tay mà không vỗ trúng vào nhau thì cũng không thể thành tiếng", do đó ông đề nghị NHNN và các NH cần chủ động hơn nữa, sẵn sàng hơn nữa để giải ngân vốn kịp thời khi DN, người dân có nhu cầu.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN và nền kinh tế, nhất là những vấn đề liên quan kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy thị trường bất động sản, đẩy mạnh đầu tư công…

Nới room cho nhiều ngân hàng Cùng ngày, NHNN có văn bản thông báo mức tăng trưởng tăng thêm cho nhiều NH thương mại. Theo đó, những NH có dư nợ tín dụng đạt đến 80% chỉ tiêu tín dụng đã được thông báo sẽ được chủ động bổ sung hạn mức tăng thêm dựa trên cơ sở xếp hạng năm 2022, đồng thời ưu tiên thêm cho những tổ chức tín dụng tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và hạ lãi suất cho vay xuống mức thấp trong thời gian vừa qua. Việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của NHNN, các NH thương mại không cần thiết phải đề nghị hoặc xin bổ sung. Đồng thời, NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay, vừa bảo đảm tuân thủ quy định vừa tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận tín dụng, hỗ trợ DN, người dân phục hồi sản xuất - kinh doanh. D.Ngọc

Lãi suất huy động thấp kỷ lục Cũng trong ngày 30-11, Vietcombank thông báo điều chỉnh giảm lãi suất ở nhiều kỳ hạn. Khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng tại NH này chỉ còn lãi suất 2,4%/năm; các kỳ hạn khác cũng giảm so với cuối tháng 10. Lãi suất gửi kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên hiện là 4,8%/năm, giảm 0,3 điểm % so với trước đó. Đây là mức lãi suất thấp kỷ lục trên thị trường tính đến thời điểm này. Các NH thương mại nhà nước khác là BIDV, VietinBank và Agribank vẫn đang giữ nguyên lãi suất so với lần điều chỉnh gần nhất vào cuối tháng 10 đầu tháng 11. T.Phương