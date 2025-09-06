Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Còn bạt ngàn xe máy tại bãi xe bị cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

06-09-2025 - 13:39 PM | Xã hội

Hỏa hoạn vừa qua đã thiêu rụi hơn 500 xe nhưng hiện tại bãi xe bị cháy ở gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) vẫn còn rất nhiều xe máy nằm phủ kín gầm cầu đường dẫn. Trong số này có nhiều xe tay ga đắt tiền đang xuống cấp, hư hỏng như: Spacy, Vespa, Liberty…

Còn bạt ngàn xe máy tại bãi xe bị cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 1.

Vụ cháy ngày 30/8 vừa qua đã thiêu rụi hơn 500 xe máy của người dân được tập kết tại gầm cầu Vĩnh Tuy. Khu vực bị cháy chiếm khoảng 1/3 diện tích bãi xe này.

Còn bạt ngàn xe máy tại bãi xe bị cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 2.

Hiện gầm cầu từ trụ T3 đến trụ T6 nhánh đường dẫn cầu Vĩnh Tuy dài cả 100 mét vẫn còn bạt ngàn xe máy, thậm chí ô tô đỗ ngày đêm ở đây.

Còn bạt ngàn xe máy tại bãi xe bị cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 3.

Còn bạt ngàn xe máy tại bãi xe bị cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 4.

Nhiều khu vực, xe máy để qua nhiều năm; cành cây phủ phía trên.

Còn bạt ngàn xe máy tại bãi xe bị cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 5.

Một số xe xuống cấp, phụ tùng rơi rụng, hư hỏng

Còn bạt ngàn xe máy tại bãi xe bị cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 6.

Còn bạt ngàn xe máy tại bãi xe bị cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 7.

Một dãy dài toàn xe ga như Spacy, Vespa, Lead… để dưới gầm cầu Vĩnh Tuy nhiều năm.

Còn bạt ngàn xe máy tại bãi xe bị cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 8.

Ngày 30/8, tại gầm cầu Vĩnh Tuy hướng đường dẫn xuống đê Nguyễn Khoái đã xảy ra vụ cháy bãi xe máy. Vụ cháy đã thiêu rụi hơn 500 xe và để lại hậu quả nặng nề khi lớp bê tông dầm cầu bên dưới bị nung nóng bong vỡ, bị lột trắng và làm trơ lõi thép. Sự việc khiến Sở Xây dựng Hà Nội phải cấm xe trên 18 tấn đi lên cầu.

Sau sự việc, Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị các tỉnh thành phố di dời toàn bộ phương tiện và các bãi xe ra khỏi các gầm cầu và công trình giao thông trước 30/9/2025.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị có liên quan rà soát, có phương án di dời các bãi xe ra khỏi công trình giao thông và báo cáo việc này trước 15/9/2025.

Theo Nhóm PV

Tiền Phong

Từ Khóa:
gầm cầu Vĩnh Tuy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hai người phụ nữ bằng tuổi, đi xe máy giống hệt nhau bị mời lên công an: Lý do không tưởng

Hai người phụ nữ bằng tuổi, đi xe máy giống hệt nhau bị mời lên công an: Lý do không tưởng Nổi bật

Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: Buộc thôi việc 2 người liên quan

Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: Buộc thôi việc 2 người liên quan Nổi bật

Công an vào cuộc clip liên quan đến nghệ sĩ Linh Tý

Công an vào cuộc clip liên quan đến nghệ sĩ Linh Tý

13:10 , 06/09/2025
Hà Nội: Người dân bức xúc vì phải photo sổ đỏ, kê khai nộp cho phường

Hà Nội: Người dân bức xúc vì phải photo sổ đỏ, kê khai nộp cho phường

12:59 , 06/09/2025
Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp

12:29 , 06/09/2025
Thanh tra phát hiện lãng phí hơn 1.200 tỷ đồng tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Thanh tra phát hiện lãng phí hơn 1.200 tỷ đồng tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

11:59 , 06/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên