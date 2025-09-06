Còn bạt ngàn xe máy tại bãi xe bị cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

Vụ cháy ngày 30/8 vừa qua đã thiêu rụi hơn 500 xe máy của người dân được tập kết tại gầm cầu Vĩnh Tuy. Khu vực bị cháy chiếm khoảng 1/3 diện tích bãi xe này.

Hiện gầm cầu từ trụ T3 đến trụ T6 nhánh đường dẫn cầu Vĩnh Tuy dài cả 100 mét vẫn còn bạt ngàn xe máy, thậm chí ô tô đỗ ngày đêm ở đây.

Nhiều khu vực, xe máy để qua nhiều năm; cành cây phủ phía trên.

Một dãy dài toàn xe ga như Spacy, Vespa, Lead… để dưới gầm cầu Vĩnh Tuy nhiều năm.

Ngày 30/8, tại gầm cầu Vĩnh Tuy hướng đường dẫn xuống đê Nguyễn Khoái đã xảy ra vụ cháy bãi xe máy. Vụ cháy đã thiêu rụi hơn 500 xe và để lại hậu quả nặng nề khi lớp bê tông dầm cầu bên dưới bị nung nóng bong vỡ, bị lột trắng và làm trơ lõi thép. Sự việc khiến Sở Xây dựng Hà Nội phải cấm xe trên 18 tấn đi lên cầu.

Sau sự việc, Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị các tỉnh thành phố di dời toàn bộ phương tiện và các bãi xe ra khỏi các gầm cầu và công trình giao thông trước 30/9/2025.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị có liên quan rà soát, có phương án di dời các bãi xe ra khỏi công trình giao thông và báo cáo việc này trước 15/9/2025.