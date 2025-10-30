Con bình an như 1 phép màu sau khi bị lũ cuốn: Có lẽ đó là ngày tuyệt vọng nhất nhưng cũng là ngày may mắn nhất trong đời người mẹ

Những ngày vừa qua, mưa bão liên tiếp tràn về miền Trung. Cả dải đất thân thương chìm trong nước lũ. Ở Đà Nẵng, những con đường quen thuộc bỗng hóa thành dòng sông, còn sông Hàn, nơi vốn yên bình, lung linh ánh đèn mỗi đêm, nay đục ngầu và chảy xiết. Người dân chỉ biết lặng nhìn nước dâng từng giờ, lo lắng cho nhau trong những ngày mưa lũ này.

Trong cơn bão ấy, có những phút giây khiến cả thành phố nín lặng, một cậu bé bị lạc giữa dòng nước lũ ở sông Hàn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tất cả như một cơn ác mộng giữa đêm mưa gió.

Cứu sống cậu bé bị nước cuốn tại sông Hàn. (Nguồn: MXH)

Mẹ của bé kể lại: "Tối nay em đang làm việc trong nhà, thì nghe tiếng nó đẩy cửa đi ra. Em gọi theo mà nó không trả lời. Con em là trẻ đặc biệt, nó không giao tiếp ngôn ngữ nhiều, nên đôi khi rất khó để kêu nó dừng lại. Nó lại rất thích nước, hễ thấy nước là muốn lại gần. Em lấy xe chạy đi tìm liền, vì thường nó chỉ ra mấy quầy tạp hóa gần nhà để lấy bánh kẹo rồi về. Nhưng hôm nay tìm mãi cả tiếng đồng hồ trong khu vực mà không thấy…"

Khi nhận được tin báo, đội cứu hộ SOS Đà Nẵng lập tức xuất phát. Giữa đêm tối, mưa vẫn nặng hạt, nước vẫn dâng cao. Những chiếc áo phao, dây cứu sinh, đèn pin chập chờn trong gió. Ai nấy đều hiểu: từng giây trôi qua là sinh mạng của đứa trẻ mong manh hơn bao giờ hết.

Cậu bé may nắm được bạn Hồ Đặng Minh Trần nhìn thấy và hô hoán người tới giúp.

Trong giây phút sinh tử ấy, cậu bé được người dân tìm thấy ở ven sông, khi đang cố gắng bám vào bờ để ngăn không bị nước cuốn đi xa hơn. Toàn thân bé ướt sũng nước, ánh mắt ngơ ngác sợ sệt và không nói nên lời.

Người mẹ, khi nghe tin, như chết lặng rồi tức tốc chạy đến bên đứa con bé bỏng của mình. Cậu bé được ủ ấm trong chăn, run rẩy nhưng bình yên ngồi trong xe cứu thương.

Đêm Đà Nẵng hôm đó, dù trời vẫn mưa gió não nề, nhưng lòng người lại sáng lên như có ngọn lửa nhỏ. Bởi giữa dòng nước dữ, chỉ một bàn tay dang ra cũng đủ giữ lại một sinh mạng. Giữa đêm tối, chỉ một hành động dũng cảm cũng đủ sưởi ấm hàng ngàn trái tim.

Là một người mẹ, tôi hiểu cảm giác đó. Cảm giác bất lực tột cùng khi nhìn con mình gặp nguy hiểm, chỉ biết gào khóc cầu xin trời đất, mong sao điều tồi tệ nhất đừng xảy ra. Và rồi, khi biết con vẫn sống – trái tim như vỡ òa. Đó là khoảnh khắc giữa lằn ranh sinh tử, giữa nỗi đau và niềm hạnh phúc dâng trào, khiến bất kỳ ai làm cha mẹ đều không thể quên.

Có lẽ, ngày hôm ấy sẽ mãi là ngày tuyệt vọng nhất nhưng cũng là ngày may mắn nhất trong cuộc đời người mẹ ấy. Bởi từ đó, chị sẽ hiểu sâu sắc hơn giá trị của hai chữ “còn sống”. Sẽ trân trọng từng cái ôm, từng hơi thở, từng nụ cười của con hơn bao giờ hết. Và có lẽ, giữa những tổn thương và sợ hãi, chị cũng học được rằng: chỉ cần con bình an, mọi thứ khác đều có thể gác lại.

Câu chuyện ấy không chỉ khiến chúng ta xót xa, mà còn là lời nhắc nhở – mùa mưa lũ đang về, hãy đừng để con trẻ rời tầm mắt. Bởi đôi khi, chỉ một giây sơ sẩy, có thể là cả một đời ân hận. Nhưng trong cơn giông tố ấy, may mắn vẫn mỉm cười – để một người mẹ được ôm lại đứa con mình, trong nước mắt biết ơn và run rẩy hạnh phúc.

Ngoài ra, để phép màu ấy có thể xuất hiện, phần lớn là nhờ chính bản lĩnh của cậu bé – dù còn nhỏ nhưng đã đủ bình tĩnh và bản năng sinh tồn mạnh mẽ để không buông xuôi giữa dòng nước dữ. Có thể cậu bé đã cố gắng bám vào một vật nổi, cố giữ đầu trên mặt nước hay chỉ đơn giản là không vùng vẫy hoảng loạn – những hành động tưởng chừng bản năng ấy lại chính là yếu tố giúp giành giật sự sống.

Từ câu chuyện này, các bậc cha mẹ cũng nên nhìn lại và trau dồi cho con những kỹ năng sinh tồn cơ bản – những điều tưởng nhỏ nhưng có thể cứu mạng con trong những tình huống bất ngờ. Dạy con biết bình tĩnh khi gặp nguy hiểm, biết tìm vật nổi khi rơi xuống nước, biết kêu cứu đúng cách hay ghi nhớ số điện thoại khẩn cấp… Những kỹ năng ấy không chỉ giúp con mạnh mẽ hơn, mà còn giúp cha mẹ yên tâm hơn khi con đối diện với thế giới rộng lớn ngoài kia. Bởi đôi khi, phép màu không đến từ may mắn, mà đến từ sự chuẩn bị.

Nguồn: SOS Đà Nẵng