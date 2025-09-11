Con cái cần bố nhất những lúc nào?

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Có những lúc, sự hiện diện của bố sẽ mang đến cho con cái sức mạnh không gì sánh nổi.

Trong gia đình, hình ảnh người mẹ thường gắn với sự chăm sóc gần gũi, còn bố lại ít được nhắc đến trong vai trò đồng hành. Nhưng thực tế, có những thời điểm đặc biệt mà sự hiện diện của bố trở thành chỗ dựa quan trọng, giúp con cái trưởng thành hơn cả.

1. Khi con bắt đầu bước ra thế giới bên ngoài

Ngày đầu đi học, những chuyến dã ngoại hay lần đầu tự làm một việc lớn luôn là lúc con thấy bỡ ngỡ. Sự đồng hành của bố, từ cái nắm tay chắc chắn đến lời động viên ngắn gọn, giúp con thêm tự tin để đối diện với thế giới rộng lớn.

2. Khi con gặp thất bại hoặc thử thách

Một trận thua trong thể thao, một bài kiểm tra điểm kém hay một lần thi trượt có thể khiến con suy sụp. Lúc này, thái độ điềm tĩnh và lời nhắc nhở "đứng dậy làm lại" từ bố thường có sức mạnh lớn. Con nhận ra thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là bước đệm để trưởng thành.

3. Khi con tìm kiếm hình mẫu

Đặc biệt với con trai, bố là hình ảnh đầu tiên để định nghĩa thế nào là một người đàn ông. Với con gái, bố lại là hình mẫu để con so sánh và tìm hiểu cách đàn ông cư xử trong xã hội. Cách bố hành xử, nói năng, làm việc đều âm thầm trở thành bài học sống mà con ghi nhớ.

4. Khi con đứng trước những quyết định lớn

Chọn trường, chọn nghề, hay những lựa chọn quan trọng trong tuổi trưởng thành thường khiến con hoang mang. Bố thường là người phân tích logic, chỉ ra ưu và nhược điểm, rồi để con tự quyết định. Chính sự định hướng này giúp con có cái nhìn sáng suốt hơn cho tương lai.

5. Khi con cần sự bảo vệ và an toàn

Không phải lúc nào con cũng thừa nhận, nhưng những khoảnh khắc bị bắt nạt, sợ hãi hoặc gặp khó khăn, sự xuất hiện của bố luôn mang lại cảm giác yên tâm. Bóng dáng vững chãi ấy khiến con tin rằng mình có một chỗ dựa không thể thay thế.

Con cái lớn lên nhờ tình yêu thương của mẹ, nhưng cần sự hiện diện và định hướng của bố để tự tin bước vào đời. Có những lúc mẹ che chở, nhưng cũng có những lúc chỉ bố mới cho con cảm giác được nâng đỡ và truyền thêm sức mạnh.

Nhà văn nổi tiếng chỉ rõ: Con cái hiếu thảo với mẹ khi lớn lên là vì người mẹ làm đúng 3 điều này!

Theo Thiên An

Thanh niên Việt

