02-10-2025 - 18:20 PM | Sống

Trẻ em vốn giống như những tờ giấy trắng, tiềm năng bên trong là vô hạn. Nhưng nếu không được vẽ đúng nét, đúng màu, tờ giấy ấy có thể trở nên lộn xộn, khó phát huy giá trị.

Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao cùng sinh ra trong một xã hội, một môi trường học tập, có bé lại trở thành “ngôi sao sáng” trong lớp, còn bé khác thì chỉ dừng lại ở mức trung bình? Tài năng thiên bẩm chắc chắn đóng một phần, nhưng phần lớn sự khác biệt ấy đến từ cách cha mẹ dẫn dắt, định hướng và nuôi dưỡng con ngay từ những ngày đầu đời.

Vai trò không thể thay thế của cha mẹ

Trẻ em vốn giống như những tờ giấy trắng, tiềm năng bên trong là vô hạn. Nhưng nếu không được vẽ đúng nét, đúng màu, tờ giấy ấy có thể trở nên lộn xộn, khó phát huy giá trị. Cha mẹ chính là “người họa sĩ đầu tiên” đặt nền móng cho nhân cách, thói quen, tư duy và cả sự tự tin của con.

Con có RỰC RỠ được hay không, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sự đưa đường chỉ lối của bố mẹ- Ảnh 1.

Một đứa trẻ biết lễ phép, có trách nhiệm, biết kiên trì trước khó khăn… không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của những tháng ngày cha mẹ kiên nhẫn dạy dỗ, uốn nắn, làm gương và đồng hành. Ngược lại, trẻ thiếu định hướng, dễ bỏ cuộc, hay ỷ lại… thường bắt nguồn từ sự buông lỏng trong giáo dục gia đình.

Dẫn dắt đúng cách – chìa khóa để con bứt phá

Khích lệ thay vì áp đặt: Cha mẹ không cần biến con thành “bản sao hoàn hảo”, mà hãy tôn trọng cá tính riêng và động viên con phát huy thế mạnh.

Xây dựng thói quen kỷ luật: Người thành công thường bắt đầu từ những điều nhỏ: ngủ sớm, biết sắp xếp đồ đạc, biết hoàn thành việc được giao.

Tạo môi trường trải nghiệm: Cho con cơ hội tiếp xúc với âm nhạc, thể thao, sách vở, thiên nhiên… sẽ giúp con mở rộng thế giới và nuôi dưỡng sự sáng tạo.

Làm gương mỗi ngày: Trẻ không nghe cha mẹ nhiều bằng cách quan sát họ. Cha mẹ tử tế, kiên trì, biết kiểm soát cảm xúc – con cũng sẽ học theo.

Con có RỰC RỠ được hay không, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sự đưa đường chỉ lối của bố mẹ- Ảnh 2.

Kết luận

Hầu hết những đứa trẻ xuất chúng không phải ngẫu nhiên, mà đến từ hành trình cha mẹ đồng hành, dìu dắt, định hướng đúng đắn. Mỗi đứa trẻ đều có hạt giống tài năng trong mình, và cha mẹ chính là người quyết định hạt giống đó có được gieo trồng, tưới tắm và vươn lên xanh tốt hay không.

Vậy nên, thay vì trông chờ con “tự khắc giỏi”, hãy bắt đầu từ chính cách cha mẹ dẫn dắt mỗi ngày. Bởi thành công của con cũng chính là niềm tự hào, là hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ.

Theo Mộc Thanh

