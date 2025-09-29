Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau nghỉ hưu, dù con cái có hiếu thảo đến đâu, ai cũng phải “tự chủ” bằng 3 thứ

29-09-2025 - 21:42 PM | Sống

Nhiều người thường lầm tưởng rằng hạnh phúc tuổi già phụ thuộc hoàn toàn vào con cái.

Trong suy nghĩ của nhiều bậc phụ huynh, nếu con hiếu thảo thì được an nhàn, còn nếu con thờ ơ thì cha mẹ phải tự gánh chịu cô đơn, buồn tủi. Chính vì vậy, không ít bậc cha mẹ dành cả đời để hy sinh cho con, mong sau này có chỗ dựa khi tuổi xế chiều.

Thế nhưng, đặt toàn bộ kỳ vọng và gánh nặng lên vai con trẻ lại là quan niệm chưa đúng. Cách nghĩ này không chỉ khiến con cái dễ bị áp lực mà bản thân cha mẹ cũng khó có được sự an toàn, vững vàng trong tương lai.

Thực chất, mỗi người mới là chủ nhân của đời mình. Để tuổi già an nhàn, bên cạnh tình cảm của con cái, bạn cần chuẩn bị cho mình ba điểm tựa bền vững sau đây:

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của tuổi già

Một cơ thể khỏe mạnh chính là niềm hạnh phúc lớn lao khi bước sang tuổi xế chiều. Thời trẻ nợ cơ thể bao nhiêu, thì khi về già phải trả lại bấy nhiêu. Bệnh nhẹ có thể vượt qua, nhưng bệnh nặng sẽ làm những năm cuối đời thêm nặng nề.

Trong lần nhập viện, bà Vương gặp lại người bạn cũ là bà Trương. Tuy nhiều tuổi hơn, nhưng bà Trương lại hồng hào, nhanh nhẹn. Khi được khen ngợi, bà Trương chỉ cười: “Không có bí quyết gì, tôi chỉ chú ý tập luyện, ăn uống điều độ từ khi còn trẻ. Giờ đây vẫn duy trì như vậy để đỡ làm phiền con cháu.”

photo-1759150555402

Ảnh minh họa: Internet

Nghe vậy, bà Vương càng thấm thía: có sức khỏe thì mới thật sự tự do, tự tại. Khi ít bệnh tật, người già không phải lệ thuộc nhiều vào con cháu, cũng không trở thành gánh nặng cho gia đình.

Tiết kiệm để bảo đảm an toàn cho chính mình

Bà Vương cả đời tin tưởng vào lòng hiếu thảo của con trai. Vì thế, sau nhiều năm tích góp, bà đem toàn bộ số tiền tiết kiệm mua nhà cho con. Con trai bà quả thực là người con ngoan, luôn đặt mẹ lên hàng đầu. Thế nhưng, từ sau tuổi 70, sức khỏe bà yếu dần, liên tục nhập viện, chi phí ngày một lớn.

Một lần, bà tình cờ nghe thấy con dâu than phiền với chồng: “Mẹ bệnh tật liên miên, viện phí gần như ngốn hết tiền dành dụm. Nếu cứ tiếp tục, học phí của hai đứa nhỏ sẽ phải tính sao đây?” Nghe đến đó, bà chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt.

Lúc ấy, bà mới nhận ra, dù con trai hiếu thảo nhưng việc không giữ lại cho mình một khoản dự phòng đã khiến bà trở nên quá phụ thuộc. Con dâu cũng đã hết lòng chăm sóc, không hề bạc đãi, nhưng gánh nặng kinh tế lại đè nặng lên gia đình nhỏ của con. Bà hiểu rằng, nếu có một khoản tiết kiệm riêng, bà vừa chủ động lo được cho bản thân, vừa giúp con cái bớt áp lực, không rơi vào thế khó xử giữa mẹ và vợ.

photo-1759150566918

Ảnh minh họa: Internet

Tâm thế cởi mở để hòa hợp với cuộc sống

Một lần khác, bà Vương gặp ông Lý, một trong những người hàng xóm cũ, nay đang thong thả đọc báo trong công viên.

Ông vui vẻ chia sẻ: “Sau khi nghỉ hưu, tôi tập trung tận hưởng cuộc sống. Con cái có gia đình, sự nghiệp riêng, chúng ta không cần ôm đồm quá nhiều. Khi nào con cái cần thì giúp trong khả năng, còn lại cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên.”

Những lời ấy khiến bà Vương suy ngẫm. Thế hệ con cháu có quan điểm và cách sống rất khác, người già khó can thiệp sâu. Ông bà xưa cũng có câu: “Con cháu có phúc phần của con cháu.” Người lớn tuổi nếu cứ lo lắng, can thiệp quá mức sẽ dễ làm nảy sinh xung đột, thậm chí khiến gia đình mất đi sự hài hòa.

Giữ được tâm thế cởi mở, người già sẽ cảm thấy thoải mái, bớt muộn phiền, tinh thần an nhiên. Khi tâm trí nhẹ nhàng, sức khỏe cũng được cải thiện, cuộc sống cuối đời thêm phần trọn vẹn.

Sau nhiều trải nghiệm, bà Vương hiểu ra rằng: tài sản quan trọng nhất khi về già chính là bản thân mình. Một khoản tiết kiệm ổn định, một cơ thể khỏe mạnh và một tâm hồn rộng mở, đó chính là ba “chìa khóa” giúp con người vững vàng vượt qua những thử thách của tuổi già.

Chỉ khi tự chủ được ba điều này, dù có đối diện khó khăn, bạn vẫn có thể ung dung tận hưởng những năm tháng cuối đời một cách an nhiên, trọn vẹn.

CÙNG CHUYÊN MỤC

