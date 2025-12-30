Con dốc "view siêu đẹp" ở Đà Lạt thu hút khách check-in từ sáng đến chiều
Con dốc đất ven đường Sương Nguyệt Ánh thu hút hàng trăm lượt khách đến chụp ảnh khi tới Đà Lạt, với những góc view rất đẹp.
CLIP: Con dốc có "view siêu đẹp", mỗi ngày thu hút hàng trăm người đến check-in ở Đà Lạt
Con dốc này là một khoảng đất có nhiều cây thông, cao hơn hồ Xuân Hương khoảng 3 - 5 m.
Người lao động
