Con dốc "view siêu đẹp" ở Đà Lạt thu hút khách check-in từ sáng đến chiều

Anh Trần Ngọc Thanh, du khách ở TP HCM từng đến Đà Lạt nhiều lần, cho rằng trend Đại Lý tuy làm cho con dốc có đông khách hơn nhưng thật ra nơi này luôn là điểm đến được du khách lựa chọn nhiều năm trước. "Mỗi lần đi Đà Lạt là tôi đều đến đây ngồi uống cà phê, ngắm cảnh hoàng hôn vào buổi chiều" - anh Thanh chia sẻ.