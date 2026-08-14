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Con gái Bill Gates đối mặt án tù 20 năm

| | Tài chính quốc tế

Một dự án thương mại điện tử do con gái tỷ phú Mỹ Bill Gates đồng sáng lập đang vướng cáo buộc gian lận liên quan đến hệ thống phần mềm.

Tỷ phú Mỹ Bill Gates.

Con gái của một trong những nhà sáng lập Microsoft Bill Gates, Phoebe Gates, có thể đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù trong một vụ án gian lận, luật sư Ariel Givner cho biết.

Trước đó, Bloomberg dẫn các nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết Phoebe Gates và người đồng sáng lập dự án thương mại điện tử Phia, Sofia Kianni, đã biết về việc sử dụng cookie giả trong ít nhất 7 tháng.

Theo Bloomberg, các chức năng trong phần mềm đã tự ghi nhận doanh số cho Phia dù startup này trên thực tế không tạo ra những giao dịch đó.

“Trong các tòa án Mỹ, hành vi này thường được xem là gian lận liên bang sử dụng phương tiện liên lạc điện tử. Có thể mức hình phạt tối đa lên tới 20 năm tù, cộng với tiền phạt hoặc bồi thường thiệt hại”, luật sư Givner viết trên mạng xã hội X khi bình luận về bài viết của Bloomberg.

Phia là dự án thương mại điện tử do Phoebe Gates và Sofia Kianni đồng sáng lập. Theo thông tin được Bloomberg dẫn lại, vấn đề liên quan đến các tính năng trong phần mềm có khả năng phân bổ doanh số cho startup dù những doanh số này không thực sự do Phia tạo ra.

Bloomberg ngày 15/7 đưa tin, tỷ phú kiêm nhà đầu tư lớn của Mỹ Warren Buffett đang chấm dứt mối quan hệ hợp tác kéo dài nhiều năm với Gates Foundation trong bối cảnh xuất hiện thông tin về mối liên hệ của ông với nhà tài chính Jeffrey Epstein.

Sau đó, The Wall Street Journal đưa tin Buffett lần đầu tiên sau 20 năm đã hủy khoản đóng góp thường xuyên cho quỹ của nhà sáng lập Microsoft.

Theo IZ

Theo Hải Yến

Giáo dục và thời đại

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