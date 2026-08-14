Dự đoán không mong muốn về năm 2026

Một hiện tượng El Nino mạnh bất thường đang làm tăng khả năng năm 2026 sẽ vượt qua năm 2024 để trở thành năm nóng nhất thế giới được ghi nhận. Và dù thế nào đi nữa, năm 2027 dự kiến sẽ thiết lập một mức cao mới, theo phân tích dữ liệu thời tiết toàn cầu hàng tháng của Berkeley Earth, một nhóm nghiên cứu phi lợi nhuận.

"Chúng ta có khả năng sẽ chứng kiến một điều gì đó khá ấn tượng trong năm tới hoặc lâu hơn thế", Robert Rohde, nhà khoa học trưởng tại Berkeley Earth, cho biết vào ngày 13 tháng 8. "Nó sẽ mang lại cho chúng ta các điều kiện thời tiết mà thông thường chúng ta phải đợi một thập kỷ hoặc lâu hơn nữa mới thấy. Đó sẽ là một vấn đề lớn."

El Nino, một pha thời tiết định kỳ kéo dài nhiều tháng, mang lại những hậu quả mạnh mẽ cho toàn cầu - làm khô hạn một số khu vực, chẳng hạn như miền tây và miền nam Châu Phi, Úc và Ấn Độ, đồng thời có khả năng làm tăng lượng mưa ở những khu vực khác, chẳng hạn như miền nam Hoa Kỳ.

Các nhà khoa học đánh giá cường độ của El Nino từ nhiệt độ bề mặt nước biển ở một khu vực cụ thể thuộc phía đông Thái Bình Dương xích đạo.

Các dự đoán cho thấy nhiệt độ sẽ tăng một mức phi thường là 4 độ C so với mức bình thường tại vùng đại dương đó, so với mức 2,75 độ C của đợt El Nino từ năm 2015 đến năm 2016.

Cái nóng ngột ngạt vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè năm 2026 có lẽ đã đến quá sớm để El Nino làm cho nó tồi tệ hơn.

El Nino này bắt đầu vào tháng 6 và đang xuất hiện mạnh mẽ đến mức xác suất năm 2026 trở thành năm nóng nhất đã tăng từ 12 phần trăm vào tháng 7 lên 69 phần trăm vào tháng 8, theo Berkeley Earth.

Vào tháng 7, các đợt nắng nóng đã thúc đẩy các vụ cháy rừng tàn phá ở Pháp và Tây Ban Nha, và một vòm nhiệt đã thiêu đốt các vùng của Hoa Kỳ.

Ảnh: Reuters

Đó là tháng 7 nóng nhất hoặc nóng thứ hai từng được ghi nhận, theo các bộ dữ liệu khí hậu lớn.

Tại vùng liền kề của Hoa Kỳ, nhiệt độ cao trung bình trong tháng đã phá vỡ kỷ lục được thiết lập từ 90 năm trước, vào thời kỳ đỉnh điểm của trận hạn hán Dust Bowl.

Phần lớn thế giới đang oi bức đến mức việc kể tên nơi không phải chịu cảnh đó dễ dàng hơn: "Đó là một mùa đông Nam Cực rất, rất lạnh", Rohde nói.

Ở nhiều quốc gia, đặc biệt là các thị trường mới nổi, cái nóng khắc nghiệt và những trận mưa như trút nước do El nỗi mang lại đang chuẩn bị làm trầm trọng thêm nỗi đau kinh tế. Ví dụ, vùng biển ấm lên đã làm đình trệ việc đánh bắt cá cơm ở Peru.

Các nhà khoa học đưa ra nhiều lưu ý thận trọng đối với các bảng xếp hạng nhiệt độ hàng năm, nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu diễn ra trong nhiều thập kỷ và El Nino có thể có ảnh hưởng mạnh mẽ đến một tháng hoặc một năm duy nhất.

Nhưng sự ấm lên do ô nhiễm khí nhà kính luôn hiện hữu và gia tăng.

"El Nino là một chiếc búa khổng lồ mà khí hậu phải hứng chịu", nhà khoa học Zeke Hausfather của Berkeley Earth cho biết, "vì vậy nó sẽ làm xáo trộn rất nhiều thứ khác nhau".

Nguồn: Straits Times