Con gái bỗng hỏi chuyện ly hôn, sao Việt ứng xử điểm 10, nhắn nhủ thêm 1 câu khiến nhiều phụ nữ đồng cảm

Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy từng có 16 năm bên nhau nhưng rồi tổ ấm tan vỡ. Dù chia tay nhưng cả hai vẫn giữ quan hệ tốt đẹp, cùng nuôi dạy các con. Nữ ca sĩ cũng đã tìm được cho mình hạnh phúc mới và có thêm 1 con gái là bé Zoey, bên cạnh hai con riêng là bé Tuệ Lâm và Tuệ An.

Xuất hiện trong 1 chương trình mới đây, nữ ca sĩ cho biết, cô từng bất ngờ trước những câu hỏi của con gái lớn về mối quan hệ của bố mẹ.

Phạm Quỳnh Anh tâm sự: "Bây giờ, Tuệ Lâm mới hỏi tôi lý do vì sao bố mẹ lại chia tay. Tuệ An chỉ ngồi nghe còn Tuệ Lâm lớn hơn nên khi cô bé đưa ra câu hỏi như thế tôi rất bối rối. Tuệ Lâm còn đề nghị là buổi nói chuyện này chỉ nên có hai mẹ con vì Tuệ An còn quá nhỏ. Tuy nhiên, tôi tạo ra một buổi nói chuyện thoải mái và sẵn sàng chia sẻ những điều các con thắc mắc về câu chuyện của bố mẹ".

Khi các con của Phạm Quỳnh Anh đã lớn và được phép sử dụng máy tính, các bé có thể đọc được thông tin về chuyện ly hôn của bố mẹ trên báo chí. Thế nên, cô không giấu giếm mà chọn cách cởi mở để mọi chuyện trở thành nhẹ nhàng hơn.

Phạm Quỳnh Anh mong muốn mọi người hãy nghĩ khác đi về sự đổ vỡ trong hôn nhân

Nhắc về câu chuyện cũ, Phạm Quỳnh Anh mong muốn mọi người hãy nghĩ khác đi về sự đổ vỡ trong hôn nhân: "Đừng nghĩ hãy vì con, sống vì các con nên chịu đựng và hy sinh mà hãy nghĩ rằng các con cũng muốn thấy bố mẹ hạnh phúc. Tôi và bố của Tuệ Lâm, Tuệ An từ yêu thương nhau dẫn đến có con và sau đó trong cuộc sống có những quan điểm khác nhau. Từ đó, chúng tôi thấy rằng không thể tiếp tục như thế nữa nên chúng tôi đổi từ trạng thái vợ chồng sang làm bạn và có những đứa con chung. Mối quan hệ này hiện tại còn tốt đẹp hơn cả khi chúng tôi chịu đựng nhau".

Được khen chuyện dạy con nhưng cũng từng gây tranh cãi

Cũng giống như nhiều ông bố, bà mẹ khác, Phạm Quỳnh Anh luôn muốn tạo môi trường phát triển tốt nhất cho con cái. Đó là lý do nữ ca sĩ luôn cố gắng lao động, tích lũy để các con có cuộc sống thoải mái nhất, từ điều kiện vật chất, nơi ở cho tới ngôi trường quốc tế mà các bé theo học.

Dù vậy, Phạm Quỳnh Anh không đặt nặng vấn đề thành tích học tập của các con. Theo nữ ca sĩ, mỗi đứa trẻ đều có một khả năng riêng, cô không ép các con học nhiều, học giỏi hay trở thành một tài năng xuất chúng. Thay vào đó, Phạm Quỳnh Anh mong muốn con được phát huy đúng sở trường, sở thích. Nhiều người đồng tình với quan điểm này của nữ ca sĩ 8x.

Tuy nhiên, Phạm Quỳnh Anh cũng từng gây nên không ít những tranh cãi khi cô chia sẻ về quan điểm dạy con có phần lạnh lùng. Cụ thể, trong 1 sản phẩm âm nhạc của Phạm Quỳnh Anh có kể về 3 câu chuyện và cô tự nhận mình cũng có cách dạy con khá cứng rắn.

Câu chuyện 1 là người mẹ muốn con học bơi mà đẩy con vào hồ nước mặc bé chới với. Câu chuyện 2 là người mẹ không nâng con dậy khi con ngã xe dù con khóc mếu. Câu chuyện 3 là người mẹ đã "bơ toàn tập" khi con bị bạn cùng lớp ăn hiếp. Dù mục đích để rèn cho con sự tự lập, trưởng thành nhưng quan điểm dạy con này vẫn gây nhiều tranh cãi.

Nói về cách dạy con của mình, giọng ca "Tình yêu cao thượng" cho rằng yêu thương con không phải là nâng niu, bảo bọc mà là tự do cho con trải nghiệm, vấp ngã và tự trưởng thành. Và những câu chuyện trong MV đó cũng chính là cách nuôi dạy con của cô “hãy sống mạnh mẽ như cây xương rồng”.