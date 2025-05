Con gái nhờ chuyển khoản 40 triệu đồng do lỗi SmartBanking, người mẹ Hà Nội làm “nhiệm vụ” rồi lập tức báo công an

Theo Công an TP Hà Nội, vào sáng ngày 22/5/2025, bà C (68 tuổi; trú tại: Long Biên, Hà Nội) nhận được tin nhắn qua messenger có nickname và hình ảnh đại diện giống tên tài khoản con gái bà. Nội dung của đoạn tin nhắn là nhờ “mẹ” chuyển hộ 40 triệu đồng. Tài khoản này lấy lý do ứng dụng SmartBanking của ngân hàng đang bảo trì nên không chuyển tiền được.

Do tin tưởng nghĩ đó là facebook của con gái mình nên bà C đã chuyển số tiền 40 triệu đồng vào tài khoản được gửi kèm theo tin nhắn. Sau khi chuyển tiền xong bà C gọi điện thoại cho con gái thì được biết con gái không vay tiền của bà và tài khoản facebook đó là mạo danh. Biết mình bị lừa, bà C đã đến cơ quan Công an trình báo.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi yêu cầu vay, mượn tiền, phải luôn bình tĩnh xác minh, nhất là các cuộc gọi có nội dung cần tiền gấp, chuyển tiền ngay. Gọi trực tiếp qua số điện thoại thông thường hoặc gặp mặt trực tiếp để kiểm chứng.

- Tránh bấm vào các đường link lạ, dù người gửi là những người quen.

- Khi chuyển tiền, luôn kiểm tra kỹ thông tin tài khoản ngân hàng để chắc chắn họ tên người nhận khớp với người định chuyển tiền.

- Thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng để nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của mình.

- Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

(Theo Cổng TTĐT Công an TP Hà Nội)