Con gái Tom Cruise sau hơn 10 năm không gặp bố: Tự kiếm tiền mà không cần dựa hơi bố triệu phú, thử sức làm một điều ít ai ngờ tới

Từ công chúa Hollywood được cưng chiều…

Suri Cruise chính là kết tinh của cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm của cặp đôi nam tài tử - nữ minh tinh Hollywood Tom Cruise và Katie Holmes. Chào đời vào tháng 4/2006, cô “công chúa đời thực” Suri Cruise được bố mẹ siêu sao vô cùng cưng chiều. Cả hai không ngần ngại khoe con trước ống kính truyền thông, chăm sóc con vô cùng cẩn thận và đầy yêu thương. Những hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc bên nhau được chia sẻ khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ.

Nhờ danh tiếng cùng ngoại hình đẹp, Suri Cruise trở thành nhân vật được các thương hiệu thời trang trẻ em săn đón, công chúa Hollywood thường xuyên được mặc đồ hiệu, đi dự tiệc. Tuy nhiên, cuộc sống trong nhung lụa của Suri Cruise nhanh chóng kết thúc khi bố mẹ ly hôn vào năm 2012.

Theo Daily mail, có thông tin cho rằng nữ minh tinh Katie Holmes là người đã chủ động kết thúc cuộc hôn nhân vì lo ngại Suri được nuôi dạy giống như một thành viên của Scientologist – giáo phái bí ẩn mà Tom sùng bái.

Hôn nhân tan vỡ, Katie giành được quyền giám hộ chính đối với con gái nhỏ, trong khi Tom được cấp quyền thăm nom. Hai mẹ con Suri chuyển đến New York sinh sống và bắt đầu cuộc sống mới. Theo tài liệu ly hôn, Tom sẽ chu cấp cho Suri 400.000 USD/tháng cho đến khi con gái tròn 18 tuổi. Nam tài tử cũng sẽ thanh toán tất cả các chi phí của Suri, bao gồm y tế, nha khoa, bảo hiểm, giáo dục, đại học và các chi phí ngoại khóa khác.

Lần cuối cùng mà hai cha con Tom cùng nhau xuất hiện là vào năm 2012. Cũng bắt đầu từ đó, Suri Cruise đã bắt đầu một cuộc sống như một cô gái bình thường. Cô bé được trải qua tuổi thơ trọn vẹn mà không bị soi mói bởi truyền thông, được mẹ dạy phải sống lương thiện, nhân hậu và yêu thương mọi người.

Đây cũng là mong muốn của Katie: “Tôi muốn đảm bảo rằng cô bé sẽ là chính mình 100%, học được cách mạnh mẽ, tự tin và độc lập”, nữ minh tinh chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2020.

… Đến thiếu nữ tài năng, độc lập và bản lĩnh

Xa rời sự hào nhoáng, Suri Cruise sống một cuộc sống thoải mái và giản dị bên mẹ nhưng vẫn hết sức nổi bật mỗi khi xuất hiện nhờ visual xinh xắn. Dưới sự chăm sóc và dưỡng dục của mẹ Katie, Suri Cruise trở thành cô gái độc lập và tràn đầy sự tự tin. Năm 16 tuổi, công chúa Hollywood năm nào đã có thể tự mình kiếm tiền khi tham gia tổ chức hoạt động bán nước chanh bên lề đường để làm từ thiện.

Bước sang tuổi 17 với nhan sắc nở rộ rực rỡ, Suri Cruise luôn được mong chờ nối nghiệp bố mẹ. Không phụ lòng mong mỏi của fan hâm mộ, nữ minh tinh Katie Holmes gần đây đã cho con gái thể hiện tài năng như một nghệ sĩ khi thu âm ca khúc Blue Moon cho phim Alone Together của mẹ.

Sở hữu chất giọng ngọt ngào, trong trẻo, màn thể hiện của cô bé được giới chuyên môn đánh giá rất cao khiến mẹ cô rất tự hào. Nhiều ý kiến cho rằng Suri hoàn toàn có thể tiến xa nếu như gia nhập giới giải trí. Mẹ cô cũng luôn dành cho con gái lời khen ngợi và để cô bé tự do phát triển khả năng của mình.

Bên cạnh năng khiếu với âm nhạc, Suri bộc lộ niềm yêu thích với thời trang từ bé. Đó cũng là một trong những lý do khiến cô bé quyết định theo học ngành thời trang khi chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học. Theo Page Six, Suri Cruise đang bắt đầu nộp đơn vào các trường đào tạo thời trang ở New York để không phải xa mẹ.

Không chỉ sở hữu vóc dáng hoàn hảo mà tiểu thư nhà Cruise còn rất biết cách ăn mặc. Mỗi lần xuống phố đi dạo cùng mẹ hay bạn bè, cô bé luôn toát lên thần thái tự tin cũng như visual nổi bần bật. Dù chỉ diện những trang phục đơn giản nhưng với phong thái tự tin, thoải mái, Suri đã truyền cảm hứng cho nhiều người và trở thành một trong những biểu tượng thời trang thế hệ mới.

Cha của cô, Tom Cruise, không thể có ý kiến gì về việc chọn trường đại học của con gái vì Suri không xem Tom là "một phần trong cuộc sống". Hơn 10 năm trôi qua, Tom chưa bao giờ công khai chụp cùng con gái một bức ảnh hay xuất hiện trong cuộc sống của cô bé. Dẫu vậy, theo một vài nguồn tin, nam tài tử vẫn tiếp tục hỗ trợ kinh tế, trả học phí đại học cho Suri.

Xinh đẹp, độc lập và mạnh mẽ, tất cả những điều đó đã giúp ái nữ nhà Tom Cruise vẫn giữ được độ hot sau nhiều năm và nhận được sự quan tâm của dư luận mà chẳng cần dựa vào danh tiếng của bố mẹ.

(Tổng hợp)