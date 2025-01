Còn hơn 590.000 phương tiện hết tiền trong tài khoản lưu thông trên cao tốc

Thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho thấy, năm 2024, các tuyến cao tốc do đơn vị này quản lý đã phục vụ hơn 67,4 triệu lượt xe, tăng 11,6% so với năm 2023. Trong đó, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tiếp tục có lưu lượng phương tiện thông qua cao nhất, với lưu lượng đạt khoảng 23,2 triệu lượt xe, tăng 12,4% so với năm 2023. Tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình dù phục vụ an toàn 22,6 triệu lượt phương tiện, song tăng trưởng thấp nhất, với 8,3% so với năm 2023.

Về tình hình tai nạn giao thông, qua thống kê cho thấy, các tuyến cao tốc của VEC có số vụ va chạm giao thông, số người chết và bị thương giảm mạnh. Cụ thể, giảm: 69 vụ va chạm, giảm 8 người chết và 5 người bị thương, tuy nhiên tăng 15 vụ tai nạn giao thông.

Dù vậy, tình trạng ùn ứ vẫn xảy ra trên một số tuyến cao tốc dịp Lễ, Tết và các ngày cuối tuần do lưu lượng phương tiện tăng đột biến và các sự cố, va chạm giao thông, như: tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình, tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đặc biệt, đoạn từ Km12+000 - Km 23+000 hướng Long Thành đi TP.HCM và đoạn từ Km4+000 - Km12+000 hướng TP.HCM đi Long Thành thường xuyên xảy ra ùn tắc, ngay cả thời điểm sáng và chiều trong ngày, đặt ra nhu cầu cấp bách cần mở rộng đoạn TP.HCM - Long Thành do mãn tải theo thiết kế.

Cũng theo thông tin từ VEC, trong năm qua, vẫn còn hơn 590 nghìn lượt phương tiện hết tiền trong tài khoản thu phí ETC lưu thông trên các tuyến cao tốc của VEC. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc ùn ứ, mất an toàn giao thông khi phương tiện lưu thông qua các trạm thu phí với tốc độ cao.

“Trong thời gian tới, nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc của VEC dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2025, Lãnh đạo Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị vận hành khai thác và đơn vị có liên quan chủ động phương án điều tiết, phân luồng hợp lý; hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, giữ gìn an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức thu phí; công bố số điện thoại đường dây nóng, bảo đảm phương án ứng trực 24/7 để sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết phản ánh của người dân, doanh nghiệp”, ông Nguyễn Công Hưng, Chánh Văn phòng VEC cho biết.

Ngoài ra, thực hiện Nghị định số 180/2024/NĐ-CP của Chính phủ, VEC cam kết sẽ tiếp tục kéo dài chính sách giảm 2% thuế VAT mức giá dịch vụ sử dụng các tuyến đường cao tốc đến hết ngày 30/6/2025.