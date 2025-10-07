Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Cơn sốt" bùng nổ năng lượng mặt trời của Pakistan có thể biến thành thảm họa nước

07-10-2025 - 16:12 PM | Tài chính quốc tế

Các chuyên gia phân tích vấn đề này như thế nào?

Pakistan đang chứng kiến sự bùng nổ trong việc sử dụng năng lượng mặt trời để tưới tiêu trong nông nghiệp, Oilprice thông tin ngày 4/10.

Nông dân ở Pakistan đang thay thế máy bơm chạy bằng dầu diesel bằng năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho kỹ thuật tưới tiêu thông thường.

Tuy nhiên, khi số lượng máy bơm năng lượng mặt trời tăng đột biến trong những năm gần đây, một số chuyên gia và nhà phân tích lo ngại rằng những người nông dân luôn có nguồn năng lượng để tưới tiêu theo ý muốn có thể làm cạn kiệt mực nước ngầm, hay còn gọi là mực nước ngầm, ở một quốc gia vốn đã căng thẳng về nước.

"Cơn sốt" bùng nổ năng lượng mặt trời của Pakistan có thể biến thành thảm họa nước- Ảnh 1.

Công nhân lắp đặt tấm pin mặt trời trên mái nhà. Ảnh: Betsy Joles/NPR

Sự bùng nổ năng lượng mặt trời trong ngành nông nghiệp khổng lồ của Pakistan về lâu dài có thể dẫn đến cuộc khủng hoảng nước toàn diện ở các tỉnh như Punjab - vựa lúa của Pakistan; và Balochistan - tỉnh vựa trái cây của đất nước, nơi sản xuất hơn 90% lượng trái cây của Pakistan.

Muhammad Kazim Pirzada, một quan chức tại Punjab phát biểu với Reuters rằng sự bùng nổ của hệ thống tưới tiêu bằng năng lượng mặt trời “tốt cho môi trường vì đây là năng lượng sạch. Nhưng đồng thời, nó cũng tác động đến mực nước ngầm của chúng tôi”.

Các nhà phân tích nói với Reuters rằng Pakistan cần có biện pháp lập bản đồ giếng khoan và theo dõi mực nước ngầm cũng như lượng nước rút để tránh nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng nước lớn.

Biến đổi khí hậu và gia tăng dân số cũng đang gây áp lực lên tài nguyên nước ở Pakistan - quốc gia đông dân thứ năm thế giới. Nhiều người dân không được tiếp cận nước sạch. Việc cạn kiệt nguồn nước ngầm sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho một quốc gia có dân số tăng nhanh, vì năng suất cây trồng có khả năng giảm do thiếu nước cũng có thể dẫn đến tình trạng khan hiếm lương thực.

Ba căn cứ không quân Pakistan bị tấn công, nhiều vụ nổ rung chuyển Ấn Độ

Theo Trang Ly

