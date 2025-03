Cơn "sốt đất" đã lan đến Nhơn Trạch, Đồng Nai?

Sức "nóng" của bất động sản Nhơn Trạch

Giữa trời nắng chang chang, một quán nước nhỏ trước Văn phòng một cửa của huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) trở thành điểm tập kết của hàng chục môi giới bất động sản. Đúng 13h30 phút khi văn phòng mở cửa, chỉ chưa đầy 20 phút sau, tất cả các vị trí trong căn phòng được lấp đầy.

Công việc hàng ngày của chị Nguyễn Thị Hiền ở Nhơn Trạch là công nhân, nhưng do sốt đất nên chị kiêm thêm nghề môi giới. Chị Hiền chia sẻ: "Giờ này đông lắm, phải kiên nhẫn chờ đợi. Suốt tuần nay thị trường sốt đất khắp nơi, điện thoại tôi sạc không kịp vì phải liên tục nghe máy chốt giao dịch".

Bên trong Văn phòng một cửa huyện Nhơn Trạch lúc 13h47 phút có hơn 30 bộ hồ sơ chờ đến lượt

Đúng 13h47 phút, tại phòng giao dịch, chị Hiền bấm được số thứ tự 1050, chị nói còn hơn 30 bộ hồ sơ nữa mới tới lượt mình.

Một phòng khác của Văn phòng một cửa huyện Nhơn Trạch

Theo các môi giới, chỉ trong vòng một tuần, giá đất Nhơn Trạch đã tăng vọt 15%, thậm chí có khu vực tăng đến 50% so với cuối năm 2024. Nguyên nhân được cho là do tin đồn huyện Nhơn Trạch sắp được sáp nhập vào TP.HCM, cùng với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành, sân bay Long Thành và cầu Phước An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hầu hết là các giao dịch "lướt cọc"

Tuy nhiên, sức nóng tại các văn phòng giao dịch vẫn chưa thể so sánh với không khí tại các quán cà phê quanh trung tâm huyện. Tại một quán cà phê gần trụ sở UBND huyện Nhơn Trạch, mỗi bàn đều có từ 3-5 người đang túm tụm bàn bạc. Người thì chăm chú xem bản đồ, người kiểm tra quy hoạch, người thì cặm cụi viết giấy đặt cọc.

Anh N.V.H, một môi giới trẻ hào hứng kể: "Viết giấy đặt cọc mỏi cả tay. Có trường hợp tôi vừa viết xong đã có người khác đến đề nghị xé tờ cọc để trả chênh lên 50 triệu. Chuyện cứ như đùa vậy. Có lô đất tôi phải viết tới 8 tờ cọc, giá đất tăng 500 triệu chỉ trong một tuần, còn tôi thì chỉ được nhận 5 triệu tiền hoa hồng từ mỗi khách".

Không chỉ đất trong khu dân cư, các dự án bất động sản cũng ghi nhận mức tăng giá chóng mặt. Anh N.V.T, một môi giới chuyên nghiệp, khi thấy phóng viên đi xe biển số Hà Nội liền nhiệt tình tiếp cận: "Anh từ Hà Nội vào đây đầu tư à? Anh cần phải quyết định nhanh nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội". Vừa nói, anh T vừa chỉ vào tấm bản đồ: "Đây là lô đất 170m² tại dự án này, sáng nay mới chốt 2,6 tỷ (15,2 triệu/m²), chiều đã tăng lên 16 triệu/m². Nếu anh quyết đoán, tôi có thể thương lượng cho anh mua với giá 16,4 triệu/m²".

Môi giới ở đây bận tới mức, chỉ cần khách hỏi nhiều, mà chưa chốt sẽ chuyển ngay mục tiêu khác.

Một dự án mà mô giới chào với giá hơn 40 triệu đồng 1m2

Theo các môi giới tại địa phương, phần lớn hoạt động giao dịch hiện nay diễn ra trên mạng xã hội. Sau khi đăng tin rao bán, khách hàng sẽ yêu cầu đi xem đất rồi gặp chủ để viết giấy đặt cọc. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, nhiều khách hàng vì lo sợ bỏ lỡ cơ hội nên đã chốt mua online. Khi được hỏi về việc tại sao dám giao dịch bạc tỷ qua mạng với người lạ, một môi giới giải thích: "Đa số là khách quen từ các đợt sóng trước. Cứ đợt sóng này nối tiếp đợt sóng khác thôi. Trong 10 giao dịch đặt cọc, may ra có 1 giao dịch chuyển nhượng thực sự. Khi giá lên đỉnh, họ mới dắt nhau ra Văn phòng một cửa làm thủ tục chính thức".

Một môi giới chia sẻ cách kiếm hàng trăm triệu từ việc "lướt cọc"

Chị Nguyễn Thị Hiền, một môi giới có nhiều năm kinh nghiệm ở đây nhận định: "Cơn sốt lần này có cơ sở từ các dự án hạ tầng, nhưng nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo để tránh rủi ro khi thị trường có dấu hiệu đầu cơ quá mức".

Mới đây trả lời báo chí, đại diện Batdongsan.com.vn cho biết tại huyện Nhơn Trạch đang là điểm nóng thu hút sự quan tâm lớn. Lượng tìm kiếm bất động sản tại đây đã tăng hơn 40% chỉ trong một tuần, trong khi mức tăng của các huyện thuộc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ dao động trong khoảng 5-26%. Các chuyên gia đều nhận định những "cá mập" đã âm thầm gom đất Nhơn Trạch từ trước Tết, còn hiện nay, các nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu lao vào thị trường.

Nhiều năm nay vẫn là một bãi thả trâu, bò

Cách trụ sở UBND huyện Nhơn Trạch khoảng 50m, phóng viên VOV.VN gặp ông Nguyễn Văn Dũng - người gốc Thái Bình đã sinh sống tại Nhơn Trạch gần 40 năm. Ông đang nuôi 15 con bò và ngày nào cũng thả chúng quanh khu vực trụ sở UBND huyện Nhơn Trạch. Đàn bò thường đi ăn cỏ ở những lô đất trống do các nhà đầu tư bỏ hoang nhiều năm nay.

Ông Dũng, một người dân chăn bò ở khu vực trung tâm huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Di chuyển thêm 3km, phóng viên phát hiện một dự án bất động sản của công ty BĐS rộng 150 hecta, được triển khai từ năm 2007. Trước đây, chủ đầu tư từng quảng cáo đây sẽ là khu đô thị phồn hoa, thu hút hàng trăm đến hàng ngàn cư dân. Tuy nhiên, hiện tại, dự án vẫn chỉ là những bãi đất trống ngổn ngang, là nơi đất chăn trâu, thả bò đúng nghĩa đen. Tấm biển giới thiệu dự án đã hoen ố, đổ nát, trong khi căn nhà mẫu cũng trở nên điêu tàn, hoang phế. Người bảo vệ duy nhất của dự án cho biết nhiều năm qua chỉ có mình ông trông coi nơi này.