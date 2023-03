Cơn sốt giá vàng sẽ chưa dừng lại?

Thị trường vàng thế giới đang biến động rất mạnh với giá nhiều lần vượt ngưỡng quan trọng 2.000 USD do nhà đầu tư cần tìm nơi trú ẩn an toàn nhưng lại lưỡng lự khi mua đô la Mỹ bởi đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tạm dừng tăng lãi suất.

Mới đây, ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ duy trì ở mức trên 2.000 USD/ounce trong 12 tháng kể từ bây giờ. Theo đó, giá vàng sau 12 tháng nữa sẽ sẽ tăng lên 2.050 USD/ounce, cao hơn mức dự đoán trước đó là 1.950 USD/ounce. Đồng thời, ngân hàng này một lần nữa cho rằng giá hàng hóa nhìn chung sẽ tăng 28% trong một năm tới.

Goldman Sachs không phải là tổ chức hiếm hoi lạc quan về giá vàng. Kết quả Khảo sát mới nhất của Kitco News về triển vọng giá vàng cho thấy cả các nhà phân tích Phố Wall và các nhà đầu tư bán lẻ Phố Chính đều dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng đáng kể.

Tuy nhiên, trong khi hầu hết các nhà phân tích kỳ vọng giá sẽ cao hơn trong thời gian tới, một số người cũng cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng ở các mức giá này.

Sean Lusk, đồng giám đốc bảo hiểm rủi ro thương mại của Walsh Trading, nói rằng ông đang lạc quan về giá trong thời gian tới nhưng cũng lưu ý rằng mức 2.008 USD thể hiện tốc độ tăng 10% trong năm nay và điều này có thể thu hút một số hoạt động bán chốt lời.

Ông nói: “Với những mức giá như hiện nay, vàng đang ở đỉnh cao. Nhưng bạn cũng phải nhìn vào lý do tại sao giá tăng. Đó là do một số ngân hàng của Mỹ và châu Âu phá sản và không ai có thể nói trước rằng diễn biến sẽ xấu đi hay tốt lên. Cũng không có nhiều niềm tin vào thị trường chứng khoán trong môi trường như hiện nay và mọi người đang đang tìm kiếm những nơi để tạm cất giữ tiền của họ. Mặc dù giá lúc tăng lúc giảm, song có những lý do chắc chắn để tin rằng tốc độ tăng giá vàng có thể vượt qua mức 10%."

Theo Lusk, ngay cả khi giá đi xuống, ông tin rằng sẽ có người mua ở mức giá giảm.

Tương tự, ông Lukman Otunuga, giám đốc phân tích thị trường của FXTM, cũng nhấn mạnh yếu tố tâm lý, nói rằng những người đầu cơ giá vàng lên hiện đang "ở vị trí chủ đạo và có thể chuyển sang ngưỡng cao hơn sau khi mức kháng cự 2000 USD bị chinh phục."

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng mức 2.000 USD đã được chứng minh là một điểm kháng cự khó khăn.

Ông nói: “Vượt qua ngưỡng này có thể khiến kim loại quý giảm xuống mức 1955 USD và 1935 USD trước khi những người đầu cơ giá lên quay trở lại thị trường. Nếu giá nhiều lần chạm mức 2000 USD, điều đó có thể mở ra cơ hội để vàng tiến tới mức cao kỷ lục như đã từng đạt được vào tháng 3 năm 2022, là 2070 USD”.

Trong lần khảo sát mới nhất của Kitco News, có 20 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia, trong đó 13 nhà phân tích, tương đương 65%, lạc quan về triển vọng giá vàng trong thời gian tới. Đồng thời, 5 nhà phân tích, tương đương 25%, cho rằng giá sẽ giảm, và 2 nhà phân tích, tương đương 10%, cho rằng giá đang giao dịch đi ngang.

Trong khi đó, 896 phiếu khảo sát trực tuyến đã có chủ. Trong số đó, 639 người được hỏi, tương đương 71%, mong đợi vàng tăng vào những ngày tới; 152 người khác, tương đương 17%, cho rằng giá sẽ giảm, và 105 người, tương đương 12%, có ý kiến trung lập.

Tâm lý của các nhà đầu tư bán lẻ đang lạc quan nhất trong vòng hơn 1 năm. Đồng thời, tỷ lệ tham gia bình chọn cũng đạt mức cao nhất kể từ đầu năm, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với thị trường vàng.

Kết quả khảo sát của Kitco News.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ dự đoán giá vàng sẽ giữ ở mức 2.000 USD/ounce vào cuối tuần tới. Tìm hiểu sâu hơn về kết quả, 18% số người được hỏi nhận định giá vàng giảm xuống dưới 1950/USD/ounce, gần 10% dự đoán giá sẽ chạm mức hỗ trợ 1.900 USD.



Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Asset Management, nói rằng ông đang lạc quan về vàng vì ông kỳ vọng đợt Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tuần qua là lần cuối cùng. Theo ông, ngân hàng trung ương Mỹ sẽ không thể tiếp tục tăng lãi suất trong môi trường hiện tại.

Động thái giải cứu của một số ngân hàng lớn trong thời gian qua cho thấy các ngân hàng trung ương sẽ ‘ném’ tiền vào thị trường trước khi lạm phát bị đánh bại trong bối cảnh hệ thống tài chính vẫn còn mong manh. Theo ông Day, điều đó đặc biệt có lợi cho vàng.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, các nhà phân tích không loại trừ khả năng vàng đảo chiều sau khi tăng nhanh.

"Xu hướng giá tăng kéo dài trong thời gian qua có thể đã đến lúc tạm dừng. Nhưng giá sẽ vẫn ở mức cao, trên 1.850 USD/tấn. Và ngay cả khi giá giảm thì xu hướng giảm sẽ không kéo dài bởi thị trường đang tìm kiếm xu hướng tăng”, Michael Boutros, chiến lược gia kỹ thuật cao cấp của Forex.com, ông Michael Boutros, cho biết.

Cũng có một số nhà phân tích không lạc quan về giá vàng, bởi cho rằng giá vàng đang tăng do sự cố của một số ngân hàng phương Tây nên giá có thể quay đầu giảm khi nỗi lo sợ không như mọi người nghĩ.

"Tôi đang thận trọng. Chỉ báo Slow Stochastic đang báo hiệu và tôi nghi ngờ thị trường…Tôi hoặc là cứng đầu hoặc là ngu ngốc, và đã bị gọi là cả hai với số lần như nhau trong nhiều năm. Tôi vẫn thấy hợp đồng tháng 6 đã đạt đỉnh, lần này là mức cao nhất vào thứ Hai tuần trước, là 2.031,70 USD…Mặt khác, chỉ số Dollar index đang tiến vào xu hướng tăng giá ngắn hạn”, Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cao cấp của Barchart.com cảnh báo, và cho rằng giá vàng sẽ đi ngang trong những ngày tới.

Tham khảo: Kitco