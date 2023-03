Thêm ngân hàng lớn muốn chia cổ tức tiền mặt trong năm 2023

Lần đầu tiên kể từ năm 2015 đến nay, ACB mới quay trở lại với kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của ACB cho biết, ngân hàng sẽ trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức tổng tỷ lệ 25%, trong đó 15% là cổ phiếu và 10% là tiền mặt. Cụ thể, ACB muốn phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2022, dự kiến thực hiện trong quý 3/2023. Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 33.774 tỷ đồng lên 38.840 tỷ đồng. Quy mô cổ tức tiền mặt là khoảng

Trước ACB, 2 ngân hàng khác đã chốt kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt. Ngày 21/3 vừa qua, TPBank đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%. Ngày thanh toán cổ tức là 3/4. Trong văn bản xin ý kiến cổ đông, TPBank cho biết kể từ năm 2012, ngân hàng phải tái cơ cấu bắt buộc theo yêu cầu của Chính phủ và NHNN. Trong 10 năm tái cơ cấu, ngân hàng đã không chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, mà dành nguồn lực để tăng vốn điều lệ. Đến nay, xét thấy hoạt động kinh doanh của ngân hàng ổn định, có bề dày và phát triển an toàn, lành mạnh, cũng như để tri ân cổ đông, HĐQT ngân hàng đã đưa ra kế hoạch trả cổ tức nêu trên. Quy mô chi trả cổ tức tiền mặt của TPBank lên tới 3.955 tỷ đồng.

Ngày 15/3, Đại hội đồng thường niên của VIB cũng đã thông qua phương án trả cổ tức tổng tỷ lệ 35% trong năm 2023, trong đó 15% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch VIB cho biết, trước Covid, VIB kiên định và nhất quán chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu do chỉ đạo của NHNN để đảm bảo an toàn hoạt động và hỗ trợ nền kinh tế. Với kết quả kinh doanh năm 2022, VIB hoàn toàn có thể chia cổ tức tỷ lệ 38%, tuy nhiên để đảm bảo CAR thì chỉ quyết chia tỷ lệ 35%. Thực tế ban lãnh đạo rất quan tâm quyền lợi của cổ đông, Ngân hàng thường xuyên tham khảo chế độ chia cổ tức của các ngân hàng nước ngoài, đặc biệt là các cổ đông chiến lược. Năm sau (2024), nếu không có sự giới hạn của NHNN thì có thể chia cổ tức trên 30% lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2023.

Động thái chia cổ tức tiền mặt của các ngân hàng diễn ra khi Ngân hàng Nhà nước có chỉ đạo nới lỏng hơn so với những năm trước. Cụ thể, suốt 3 năm, 2020-2022, NHNN yêu cầu các ngân hàng không chia cổ tức tiền mặt để dành nguồn lực xử lý các khoản nợ xấu, trái phiếu VAMC và phấn đấu tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Ngoại lệ duy nhất đối với việc trả cổ tức tiền mặt là đối với các ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, BIDV, VietinBank) do yêu cầu từ Kho bạc Nhà nước. Trong khi đó, đầu năm 2023, Chỉ thị 01 của NHNN cho biết, "khuyến khích trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ", nâng cao năng lực tài chính và khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế, ổn định mặt bằng lãi suất thị trường.

Mặc dù có sự nới lỏng hơn về chỉ đạo, nhưng không phải ngân hàng nào cũng có thể thực hiện chia cổ tức tiền mặt ngay lập tức. Điểm chung của những ngân hàng nói trên là đều có tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cao trên thị trường. Điều này cho phép họ ngay cả khi chi số tiền lớn để trả cổ tức thì tỷ lệ CAR sau chia vẫn ở mức an toàn. Chẳng hạn tại ACB, cuối năm 2022, tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng theo Basel II đạt mức 12,8%, vượt xa tiêu chuẩn 8%. Tương tự tại VIB, tỷ lệ an toàn vốn CAR cuối năm 2022 đạt 12,8%, thuộc nhóm đầu ngành. Còn tại TPBank, năm thứ 3 liên tiếp nhà băng này duy trì được tỷ lệ an toàn vốn trên 12%, CAR của nhà băng này theo Basel III vào cuối năm 2022 ở mức 12,6%.

Thị trường cũng đang đặt kỳ vọng những ngân hàng khác có tiềm lực tài chính mạnh, tỷ lệ an toàn vốn cao (CAR) cũng sẽ chia cổ tức tiền mặt trong thời gian tới.

Tại Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm ngoái (2022), Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng cũng đã gây bất ngờ cho các cổ đông còn nán lại họp đến phút chót bằng thông báo có kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt: "Với nền tảng vốn đạt được vào cuối năm nay không những đủ cơ sở để đảm bảo cho tăng trưởng cao theo kế hoạch trong 5 năm tới, mà Hội đồng quản trị dự kiến từ năm sau sẽ trình Đại hội Cổ đông chia cổ tức bằng tiền mặt lên tới 30% lợi nhuận sau thuế hàng năm". Nếu thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên VPBank tiến hành trả cổ tức đại trà bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu kể từ khi lên sàn vào năm 2017. Trước đó, ngân hàng này mới chỉ trả cổ tức tiền mặt cho hơn 73 triệu cổ phần ưu đãi vào năm 2018 theo tỷ lệ 20%.