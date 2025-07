Cơn sốt photobooth quay trở lại và càn quét khắp nơi: Có nơi 150k/ảnh, xếp hàng đợi 8 tiếng vẫn khiến giới trẻ phát cuồng

Trong những năm 2008 - 2009, photobooth nổi lên với tên gọi “chụp ảnh Hàn Quốc”, những buồng chụp ảnh thường xuất hiện ở góc nhỏ trong các trung tâm thương mại và các tổ hợp giải trí nhiều thanh thiếu niên lui tới. Nhưng sau đó, các bạn trẻ dần ưa chuộng những ứng dụng chụp ảnh công nghệ cao khiến cho photobooth dần bị quên lãng.

Nhưng trong nhiều năm trở lại đây, khi giới trẻ đã quá quen với những nội dung lướt nhanh trên mạng xã hội và những tấm ảnh phải chỉnh sửa nhiều lần, photobooth đã trở lại và phát triển mạnh mẽ hơn, không đơn thuần là xu hướng mà còn là một nét văn hoá” không thể thiếu của Gen Z ngày nay. Không khó để bắt gặp cảnh những hàng người xếp hàng dài kiên nhẫn tại các tiệm photobooth vào mỗi cuối tuần, đặc biệt là ở các khu vực trung tâm.

Photobooth là một trong những "món ăn tinh thần" của Gen Z

Việc chụp một bộ ảnh lấy liền dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong mọi cuộc vui chơi của nhiều bạn trẻ, bởi ai cũng muốn có những khoảnh khắc chân thực và độc đáo để lưu giữ kỉ niệm đáng nhớ cùng bạn bè, người thân. Cảm giác cùng bạn bè tạo dáng, cười thả ga trong không gian riêng tư và sau đó nhận về những tấm ảnh độc bản quả thực là vô giá.

Sự bùng nổ của photobooth không chỉ là cảm nhận cá nhân mỗi người mà còn thể hiện qua những con số biết nói. Theo báo cáo của Global Market Insights (2024), thị trường photobooth toàn cầu đã đạt giá trị 818,2 triệu USD trong năm nay và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ CAGR 8,8% từ năm 2025 đến 2034, phần nào cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn của giới trẻ đối với loại hình trải nghiệm này.

Được Gen Z ưu ái vì những trải nghiệm chân thật chỉ có một lần trong đời

Nếu như các ứng dụng khác trên mạng xã hội cho phép bạn chụp đi chụp lại và chỉnh sửa ảnh đến khi nào hoàn hảo mới thôi, thì photobooth lại mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, đề cao sự chân thật và những khoảnh khắc độc nhất. Mỗi tấm ảnh thường chỉ có khoảng 10 đến 15 giây đếm ngược để bạn tạo dáng và toàn bộ trải nghiệm chỉ tốn từ 5 - 10 phút cho một lượt chụp. Chính sự giới hạn về thời gian này lại trở thành điểm cộng là lý do chính khiến giới trẻ say mê photobooth, nó thôi thúc mọi người phải tạo dáng một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất, giá trị riêng của mỗi tấm hình là nằm ở chỗ này.

Mỗi lần tụ họp, các nhóm bạn thường lên kế hoạch đi chụp photobooth

Điều họ tìm kiếm không phải là một bức ảnh đẹp hoàn hảo, mà là một kỷ niệm chân thực, một khoảnh khắc ngẫu hứng tự nhiên không thể có lại lần thứ hai bên cạnh bạn bè. Đặc biệt, không gian khép kín của các buồng chụp còn tạo ra một góc riêng tư, để các cặp đôi có thể thoải mái thể hiện tình cảm và ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu mà không cần phải e ngại.

Không chỉ vậy, không gian khép kín này còn mang lại cảm giác thoải mái và tự do tuyệt đối, giúp người trẻ không bị e dè hay ngại ngùng khi tạo dáng ngô nghê hay thể hiện cảm xúc chân thật, khác hẳn với sự gò bó khi chụp ảnh ở nơi công cộng hay có nhiếp ảnh gia ở trước mặt. Cảm giác hồi hộp chờ đợi máy đếm ngược, cùng nhau tạo dáng bất ngờ và nhận về tấm ảnh in ngay lập tức với chất lượng cao là một trải nghiệm trọn vẹn, mang đậm dấu ấn cá nhân mà khó có ứng dụng nào có thể thay thế.

Bên cạnh việc mang đến những trải nghiệm chân thật, photobooth còn đáp ứng hoàn hảo nhu cầu tiện ích và chia sẻ tức thì của các bạn trẻ. Ngoài việc có thể lưu giữ những tấm ảnh giấy, họ còn dễ dàng tải ảnh kỹ thuật số thông qua mã QR được hiển thị ngay sau khi chụp. Đặc biệt, việc các tiệm photobooth còn ghi hình lại khoảnh khắc phía sau hậu trường khi người dùng chuẩn bị tạo dáng đã trở thành một điểm cộng lớn, biến trải nghiệm một mà được hai, thậm chí là ba. Điều này không chỉ thỏa mãn nhu cầu lưu giữ kỷ niệm mà còn đáp ứng tức thì mong muốn chia sẻ lên mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ và biến photobooth thành một hình thức giải trí được ưa chuộng bậc nhất trong mắt giới trẻ.

Bên cạnh đó, photobooth hiện nay không còn là hình thức chụp ảnh dành riêng cho giới trẻ mà “khối phụ huynh” cũng đã bắt đầu bắt trend đến chụp. Những khoảnh khắc mộc mạc đáng yêu của bậc phụ huynh khi chụp photobooth khiến cho cộng đồng mạng cảm thấm ấm lòng và xuýt xoa trước sự ưa chuộng của photobooth. Thậm chí, có nhiều bạn trẻ còn dẫn cả phụ huynh đến để chụp ảnh cùng, tạo ra nhiều khoảnh khắc, kỷ niệm đáng nhớ. Có thể thấy, những trải nghiệm chân thật độc nhất vô nhị này đã lan tỏa đến nhiều thế hệ, không chỉ mỗi Gen Z là nhóm người dùng chính.

Nguồn: Pick Me Photobooth, Life4cuts vn

“Filter mịn mướt - background vô tận”, cứ vào buồng chụp là có ảnh đẹp

Một trong những yếu tố cốt lõi làm nên thành công của các tiệm photobooth hiện đại chính là sự đầu tư không ngừng vào không gian. Thay vì những phông nền đơn điệu, các tiệm photobooth giờ đây là “thánh địa” của sự sáng tạo với hàng loạt phòng chụp được thiết kế theo các concept độc đáo và bắt trend. Các tiệm photobooth luôn cập nhật nhiều phòng chụp mới mẻ và sáng tạo với các background độc đáo như: phòng màu trơn, thang máy, phòng ngủ, phòng giặt đồ, khoang tàu điện, nhà vệ sinh máy bay và hàng loạt các kiểu dáng phòng khác khiến Gen Z không thể nào hết ý tưởng chụp ảnh.

Đa dạng phòng chụp và kiểu dáng giúp Gen Z thỏa sức sáng tạo

Sự đa dạng này giúp Gen Z không bao giờ cạn kiệt ý tưởng bởi mỗi lần đến là một lần khám phá mới. Một điểm đặc biệt phải nhắc đến đó chính là các phụ kiện được các cửa tiệm photobooth chuẩn bị, từ mũ, kính mát, bờm cho đến những bộ trang phục hoá thân thành học sinh, động vật,... Đối với nhiều bạn trẻ, photobooth không còn là một nơi chụp ảnh bình thường, mà còn là một sân khấu để các bạn tự do thể hiện cá tính, biến hoá với nhiều phong cách khác nhau và tạo những bộ ảnh không đụng hàng.

Nguồn: Life4cuts vn, Khánh Vy

Bên cạnh đó, các tiệm photobooth còn đầu tư vào những thiết kế cho các khung hình, với kích thước đa dạng dọc hay ngang và nhiều phong cách trang trí khác nhau. Gen Z lại có thêm nhiều lựa chọn hơn khi không chỉ lựa buồng chụp ảnh mà còn có thể lựa thêm các khung ảnh cho đến khi ưng ý. Photobooth còn là “thánh địa” của giới trẻ đam mê Kpop hay Vpop, nhiều cửa hàng photobooth thường xuyên hợp tác với nhiều ca sĩ, nhóm nhạc để cho ra các khung hình chụp cùng nghệ sĩ hay các khung hình mang dấu ấn cá nhân của các họ. Điều này càng làm phong phú thêm trải nghiệm chụp ảnh của các bạn trẻ.

Nhiều khung hình nghệ sĩ khiến giới trẻ thích mê

Cũng chính vì những trải nghiệm độc nhất đó mà các bạn trẻ không quản ngại nắng mưa xếp hàng đợi đến lượt để chụp ảnh. Thông thường vào những ngày cuối tuần, các tiệm photobooth đông nghịt các bạn trẻ ghé thăm và họ phải xếp hàng đợi từ 10 - 15 phút hay thậm chí là hơn để được chụp ảnh. Mới đây, có một cửa hàng photobooth mới vừa ra mắt phòng chụp mới, lập tức giới trẻ đổ xô đi chụp và ghi nhận nhiều trường hợp phải lấy số xếp hàng hơn 4 tiếng đồng hồ mới được chụp ảnh, thậm chí là từng có một bạn trẻ đợi hơn 8 tiếng đồng hồ mới đến lượt. Tuy nhiên, các bạn trẻ này vẫn rất hoan hỉ và vui vẻ vì chất lượng ảnh đầu ra rất đẹp và khiến các bạn hài lòng.

Từ 70-150k/ lượt chụp - Giá thành cao không phải vấn đề khi trải nghiệm vượt xa chi phí

So với nhiều hình thức giải trí khác như xem phim, cà phê sang chảnh hay tham gia các workshop, photobooth nổi lên như một điểm đến bổ trợ hoàn hảo, giúp kế hoạch đi chơi của những người trẻ thêm phần trọn vẹn và đáng nhớ. Mặc dù chi phí cho một lượt chụp có thể dao động từ 70.000 đến khoảng 150.000 đồng, và đôi khi bị đánh giá là không hề rẻ, thậm chí "mắc" so với một vài phút bấm máy, nhưng điều đó dường như không phải là rào cản lớn. Khi chia đều cho một nhóm bạn, mỗi người chỉ cần bỏ ra một khoản tiền không quá lớn để sở hữu những kỷ niệm được in ra giấy và cả phiên bản kỹ thuật số.

Dù chi phí cho mỗi lượt chụp có hơi đắt nhưng giới trẻ vẫn chịu chi trả để có trải nghiệm đáng nhớ

Thực tế, đối với thế hệ này, photobooth là một khoản đầu tư xứng đáng cho giá trị cảm xúc và trải nghiệm cá nhân. Giới trẻ, đặc biệt là thế hệ Z, có xu hướng ưu tiên trải nghiệm hơn sở hữu vật chất. Họ sẵn sàng chi trả cho những khoảnh khắc đáng nhớ, những kỷ niệm độc đáo và khả năng thể hiện bản thân một cách chân thực nhất. Cái cảm giác được là chính mình, được vui vẻ và sáng tạo cùng bạn bè trong không gian riêng tư, cùng với thành quả là những bức ảnh "độc bản" cầm trên tay, có giá trị vượt xa con số trên hóa đơn. Chính vì lẽ đó, yếu tố giá cả không còn là vấn đề hàng đầu khi những trải nghiệm mà photobooth mang lại đã làm lu mờ mọi lo ngại về chi phí.

Sự phát cuồng của thế hệ trẻ với photobooth không chỉ là một hiện tượng nhất thời, một trào lưu sớm nở tối tàn. Nó là sự cộng hưởng hoàn hảo giữa nhiều yếu tố: giá trị độc bản đến từ những khoảnh khắc chân thật và duy nhất, sự tiện lợi tối ưu từ công nghệ, không gian sáng tạo vô tận để thể hiện cá tính, và đặc biệt là một trải nghiệm vượt xa những bận tâm về chi phí. Photobooth đã và đang dần vượt lên trên định nghĩa một dịch vụ chụp ảnh đơn thuần, trở thành một phương tiện mạnh mẽ để thế hệ trẻ ghi lại, chia sẻ những khoảnh khắc sống động, khẳng định bản thân và gắn kết cộng đồng, chính thức chiếm một vị trí khó thay thế trong văn hóa và đời sống của họ.