Con trai bầu Hiển cùng nhiều doanh nhân trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội

20-03-2026 - 13:38 PM | Xã hội

Hà Nội công bố 125 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố, trong số này có nhiều doanh nhân như ông Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển, ông Nguyễn Duy Chính - Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Số đại biểu được bầu của HĐND TP Hà Nội là 125 đại biểu. Tổng người trúng cử là 125 đại biểu.

Các lãnh đạo thành phố trúng cử có: ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP; Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Thị Thanh Mai; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quý Tiên.

Ông Đỗ Vinh Quang (con trai ông Đỗ Quang Hiển) trúng cử HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đỗ Vinh Quang (con trai ông Đỗ Quang Hiển), Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, lần đầu trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Duy Chính, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đơn vị bầu cử số 10 gồm các phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát.

Danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031:

Minh Tuệ/VTC News

Được trả lương 350 triệu/tháng, 3 người "Tổ tư vấn" của siêu lừa nghìn tỷ Mr Pips làm công việc gì?

Được trả lương 350 triệu/tháng, 3 người "Tổ tư vấn" của siêu lừa nghìn tỷ Mr Pips làm công việc gì? Nổi bật

Tài xế Grab trong vụ nhạc sĩ Minh Khang gây chú ý với hành động khác biệt trong một chuyến xe

Tài xế Grab trong vụ nhạc sĩ Minh Khang gây chú ý với hành động khác biệt trong một chuyến xe Nổi bật

Hà Nội công bố kết quả bầu cử

Hà Nội công bố kết quả bầu cử

13:36 , 20/03/2026
Đà Nẵng: Đàn trâu “tung hoành” cầu Rồng, người đi đường thót tim

Đà Nẵng: Đàn trâu “tung hoành” cầu Rồng, người đi đường thót tim

13:16 , 20/03/2026
Ông Trương Tấn Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Ông Trương Tấn Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

12:50 , 20/03/2026
Quy định mới nhất về đăng ký thường trú chính thức áp dụng từ ngày 15/3

Quy định mới nhất về đăng ký thường trú chính thức áp dụng từ ngày 15/3

12:31 , 20/03/2026

