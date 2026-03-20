Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trương Tấn Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

20-03-2026 - 12:50 PM | Xã hội

Tây Ninh công bố loạt quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, trong đó ông Trương Tấn Sơn giữ chức Giám đốc Sở Công Thương.

Ngày 20-3, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đã trao quyết định tiếp nhận và điều động ông Nguyễn Đăng Minh Xuân - Bí thư Đảng ủy xã Bến Lức - đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh.

Ông Trương Tấn Sơn được bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 1.
Ông Trương Tấn Sơn được bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 2.
Ông Trương Tấn Sơn được bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh trao quyết định cho các cán bộ

Đồng thời, lãnh đạo UBND tỉnh cũng trao quyết định tiếp nhận, điều động ông Trương Tấn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa, đến công tác tại Sở Công Thương, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.

Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh Tây Ninh đã công bố các quyết định bổ nhiệm ông Lê Công Hiệu, Phó Giám đốc phụ trách, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát; điều động ông Lê Quang Định, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Các quyết định bổ nhiệm trên có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 20-3.

Ông Trương Tấn Sơn được bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 4.

Ông Trương Tấn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa, nhận quyết định giữ chức Giám đốc Sở Công Thương

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm chúc mừng các cán bộ được tin tưởng giao trọng trách mới. Ông kỳ vọng các cá nhân sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong số các cán bộ được bổ nhiệm lần này, tân Giám đốc Sở Công Thương Trương Tấn Sơn nhận được nhiều sự quan tâm với bề dày kinh nghiệm qua nhiều vị trí công tác.

Ông Trương Tấn Sơn (42 tuổi; quê quán xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) có trình độ Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế, Kỹ sư Xây dựng - Địa chính, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Sơn từng giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình, TPHCM (cũ), Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An (cũ), Phó Bí thư Huyện ủy Mộc Hóa, tỉnh Long An (cũ).


Theo Hải Đường - Ca Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Được trả lương 350 triệu/tháng, 3 người "Tổ tư vấn" của siêu lừa nghìn tỷ Mr Pips làm công việc gì?

Được trả lương 350 triệu/tháng, 3 người "Tổ tư vấn" của siêu lừa nghìn tỷ Mr Pips làm công việc gì? Nổi bật

Tài xế Grab trong vụ nhạc sĩ Minh Khang gây chú ý với hành động khác biệt trong một chuyến xe

Tài xế Grab trong vụ nhạc sĩ Minh Khang gây chú ý với hành động khác biệt trong một chuyến xe Nổi bật

Quy định mới nhất về đăng ký thường trú chính thức áp dụng từ ngày 15/3

Quy định mới nhất về đăng ký thường trú chính thức áp dụng từ ngày 15/3

12:31 , 20/03/2026
Cách các đại gia "cảm ơn" quan chức trong vụ đất công Bến Vân Đồn "biến mất"

Cách các đại gia "cảm ơn" quan chức trong vụ đất công Bến Vân Đồn "biến mất"

11:59 , 20/03/2026
Từ hôm nay, người dùng Facebook Việt Nam cần lưu ý loạt quy định mới

Từ hôm nay, người dùng Facebook Việt Nam cần lưu ý loạt quy định mới

11:26 , 20/03/2026
Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI

Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI

10:59 , 20/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên