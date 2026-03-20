Đà Nẵng: Đàn trâu “tung hoành” cầu Rồng, người đi đường thót tim

20-03-2026 - 13:16 PM | Xã hội

Đàn trâu khoảng 8 con bất ngờ chạy rông qua nhiều tuyến phố trung tâm, vượt cả cầu Rồng khiến người dân hoảng hốt.

Sáng 20-3, lãnh đạo UBND phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin đàn trâu xuất hiện trên đường phố, thu hút sự chú ý của người dân.

Theo đó, vào sáng sớm cùng ngày, nhiều người phát hiện đàn trâu khoảng 8 con chạy trên các tuyến đường trung tâm. Hình ảnh hiếm gặp này nhanh chóng được người dân quay clip, đăng tải lên mạng xã hội.

Ghi nhận cho thấy đàn trâu di chuyển qua các tuyến đường như Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng (thuộc phường Hòa Cường), thậm chí đi qua cầu Rồng rồi chạy về hướng phường An Hải.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Hòa Cường khẳng định trên địa bàn không có hộ chăn nuôi trâu bò. Theo vị này, đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng tương tự. Trước đó từng có trường hợp trâu, bò được chăn thả tại khu đất trống trên đường Phan Đăng Lưu rồi chạy rông vào khu vực trung tâm.

CLIP: Trâu chạy rông giữa trung tâm Đà Nẵng (clip mạng xã hội)

“Khả năng cao đàn trâu lần này được chăn thả từ khu vực phường Hòa Xuân rồi đi lạc vào trung tâm”, lãnh đạo phường Hòa Cường nhận định.

Hiện UBND phường Hòa Cường đã phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, truy tìm chủ đàn trâu và xử lý theo quy định.

Theo Hải Định

Người lao động

Được trả lương 350 triệu/tháng, 3 người "Tổ tư vấn" của siêu lừa nghìn tỷ Mr Pips làm công việc gì?

Tài xế Grab trong vụ nhạc sĩ Minh Khang gây chú ý với hành động khác biệt trong một chuyến xe

Ông Trương Tấn Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

12:50 , 20/03/2026
Quy định mới nhất về đăng ký thường trú chính thức áp dụng từ ngày 15/3

12:31 , 20/03/2026
Cách các đại gia "cảm ơn" quan chức trong vụ đất công Bến Vân Đồn "biến mất"

11:59 , 20/03/2026
Từ hôm nay, người dùng Facebook Việt Nam cần lưu ý loạt quy định mới

11:26 , 20/03/2026

