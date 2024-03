Concert Taylor Swift hóa lễ hội “ngôn tình": Từ fan Việt đến quốc tế thi nhau cầu hôn nhưng ai mới là người khóc nhiều nhất?

Taylor Swift đang làm chao đảo mạng xã hội với chuỗi ngày thực hiện cho tour diễn The Eras Tour. Chỉ ngay tại Singapore, đã có tới hàng chục nghìn fan Việt sở hữu cho mình những tấm vé đặc biệt để được thưởng thức show diễn đỉnh cao của “công chúa nhạc đồng quê".

Không chỉ thế, concert The Eras Tour còn có một “đặc sản" không thể thiếu đó chính là những màn cầu hôn đến từ người hâm mộ. Trong ít ngày diễn ra đêm nhạc, đã có hàng loạt những màn cầu hôn gây “chấn động" và làm nức nở khán giả từ xem offline đến online.

Cặp đôi Việt có màn cầu hôn bùng nổ khiến bạn thân phải khóc nức nở

Một trong những màn cầu hôn gây bão mạng xã hội đó chính là cặp đôi Việt Nam - Lê Minh “Thiếu Răng” và bạn gái Nguyễn Tô Phương Uyên. Theo đó trong màn trình diễn ca khúc Champagne Problems, Lê Minh đã bất ngờ quỳ gối cầu hôn bạn gái ở câu hát "Sometimes you just don't know the answer. Til someone's on their knees and asks you" (Đôi khi bạn không biết câu trả lời. Cho đến khi có ai đó quỳ xuống và hỏi bạn).

Cú “twist" của màn cầu hôn này gây lãng mạn không kém đó chính là khi được cầu hôn, cô nàng Phương Uyên cũng đưa chiếc nhẫn và cầu hôn ngược lại. Sau khi Lê Minh cầu hôn bạn gái thành công, Xoài Phạm - người thường xuất hiện cùng Lê Minh trong video của VnGAG đã đăng clip bày tỏ sự chúc mừng. Cô nàng còn hạnh phúc hơn cả cặp đôi chính khi bật khóc nức nở vì xúc động.

Clip Lê Minh cầu hôn bạn gái Phương Uyên

Cặp đôi Việt gây thích thú khi cả hai cùng giơ nhẫn để cầu hôn nhau

Cô nàng Xoài Phạm bật khóc nức nở vì hạnh phúc cho những người bạn

Cặp đôi người Úc có màn cầu hôn thu hút hơn 43 triệu lượt xem

Màn cầu hôn được xem là nổi tiếng nhất tại concert của Taylor Swift tính đến thời điểm hiện tại phải kể đến hai nhân vật chính là cặp đôi người Úc. Khi giai điệu ca khúc Love Story vang lên, chàng trai đã “căn" đúng câu hát quan trọng nhất đề quỳ xuống cầu hôn người mình yêu. 2 clip ghi lại khoảnh khắc cầu hôn đặc biệt này được đăng trên kênh TikTok của cô nàng Steph B hiện đã đạt tổng hơn 43 triệu lượt xem cùng hàng triệu lượt thả tim từ cộng đồng mạng.

Clip cặp đôi người Úc cầu hôn thu hút hàng chục triệu lượt xem

Giây phút cầu hôn gây nhiều xúc động

2 clip hiện đang nhận về tổng hơn 43 triệu lượt xem

Và những khoảnh khắc cầu hôn khiến khán giả có mặt vui hơn cả nhân vật chính

Trong loạt clip ghi lại khoảnh khắc cầu hôn của các cặp đôi, bên cạnh sự vỡ òa của hai nhân vật chính thì những khán giả có mặt mới là người xúc động nhất. Không khó để thấy khi các cặp đôi cầu hôn thành công, các khán giả xung quanh không khỏi phấn khích, nhảy cẫng hò reo chúc mừng và hạnh phúc còn hơn cả người được cầu hôn. Đây được xem là những khoảnh khắc đặc biệt mà có lẽ chỉ có tại concert của Taylor Swift mới sở hữu được.

Clip cặp đôi cầu hôn tại concert của Taylor Swift và được khán giả chúc mừng

Khán đài trở nên sôi động hơn bao giờ hết với màn cầu hôn thành công của một cặp đôi

Các khán giả có mặt dù không phải nhân vật chính nhưng vỡ òa không kém