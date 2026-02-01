Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an 6 tỉnh, thành khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt Nguyễn Công Oanh SN 2002 và 10 đối tượng

01-02-2026 - 18:11 PM | Xã hội

C04 đã phối hợp Công an các tỉnh Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Yên tổ chức đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 10 đối tượng trong đường dây.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngày 1/2/2026 cho biết vừa xác lập chuyên án 997C đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên không gian mạng được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử, pod chill và dung dịch CBD, nhắm trực tiếp vào thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Cụ thể, vào ngày 09/1, C04 đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng bắt quả tang và khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Công Oanh (SN 2002, nơi ở hiện tại: 3A ngõ 656/12 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, TP Hà Nội) khi Oanh mang 07 đơn hàng có ma túy giao cho dịch vụ chuyển phát nhanh đi các tỉnh.

Mở rộng điều tra, C04 đã phối hợp Công an các tỉnh: Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Yên tổ chức đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 10 đối tượng trong đường dây.

Đối tượng Nguyễn Công Oanh bị bắt - Ảnh: Cục C04

Bước đầu, C04 bắt giữ 17 đối tượng, vật chứng thu giữ 9 kg ma túy thảo mộc, 6 lít dung lịch CBD, 7,5 lít dung dịch có chứa ma túy thành phẩm, 308 điếu thuốc tẩm ma túy tobaco. Theo giám định của C09, các mẫu trên đều chứa chất ma túy.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, chào bán, giao dịch qua chuyển khoản ngân hàng, sau đó vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Nhiều người tiêu thụ không biết sản phẩm mình sử dụng có chứa chất ma túy, do bị đánh lừa bởi hình thức và quảng cáo “không mùi, không nghiện”

Hiện C04 đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

