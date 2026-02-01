Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện thi thể nữ Phó Giám đốc ngân hàng trên sông Đà

01-02-2026 - 15:32 PM | Xã hội

Sau nhiều ngày mất liên lạc, lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể nữ Phó Giám đốc một chi nhánh ngân hàng trên sông Đà, đoạn gần chân Thủy điện Sơn La. Hiện cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 1/2, lãnh đạo UBND xã Mường La (tỉnh Sơn La) cho biết lực lượng tìm kiếm cứu nạn phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình đã phát hiện thi thể chị Lê Thị C. (44 tuổi, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La), Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Mường La, trên sông Đà.

Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân nằm ở đoạn sông gần chân Thủy điện Sơn La. Sau khi được tìm thấy, thi thể chị C. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Sáng 29/1, Công an xã Mường La tiếp nhận thông tin từ Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Mường La, về việc không thấy chị C. đến cơ quan làm việc, đồng thời không thể liên lạc được qua điện thoại.

Gia đình chị Chuyên cũng xác nhận mất liên lạc với chị từ chiều 28/1. Trích xuất camera an ninh cho thấy vào thời điểm này, chị Chuyên rời khỏi trụ sở Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Mường La.

Nhận được thông tin, Công an xã Mường La đã phát thông báo tìm người mất tích và triển khai các biện pháp tìm kiếm trên địa bàn và khu vực sông Đà. Đến gần trưa 31/1, thi thể nạn nhân được phát hiện.

Hiện cơ quan công an đã tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo PV

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
436 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

436 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Đã tìm ra nam thanh niên đeo khẩu trang, che biển số xe, sàm sỡ cô gái trẻ ở TPHCM

Đã tìm ra nam thanh niên đeo khẩu trang, che biển số xe, sàm sỡ cô gái trẻ ở TPHCM Nổi bật

Tin vui từ tháng 2: Quảng cáo video trên mạng được tắt sau 5 giây; Cấm sử dụng trang phục bác sĩ, dược sĩ khi quảng cáo mỹ phẩm

Tin vui từ tháng 2: Quảng cáo video trên mạng được tắt sau 5 giây; Cấm sử dụng trang phục bác sĩ, dược sĩ khi quảng cáo mỹ phẩm

15:31 , 01/02/2026
Chân dung tân Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn

Chân dung tân Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn

15:16 , 01/02/2026
Cán bộ, công chức nhận ngay 10 tháng lương khi về xã làm việc

Cán bộ, công chức nhận ngay 10 tháng lương khi về xã làm việc

14:40 , 01/02/2026
VIDEO: Sau tiếng nổ lớn, phát hiện một người tử vong

VIDEO: Sau tiếng nổ lớn, phát hiện một người tử vong

14:03 , 01/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên