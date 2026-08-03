Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh 129 Club lúc 0h

| | Xã hội

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực cạnh bàn thu ngân của cơ sở kinh doanh trên có 98 bình kim loại màu đen nhãn hiệu Nitrous Oxide.

Công an TP Hải Phòng ngày 2/8/2026 cho biết, đơn vị vừa phát hiện cơ sở kinh doanh 129 Club, phường Ngô Quyền, tàng trữ hàng chục bình khí N₂O, hóa đơn liên quan đến "bóng cười".

Trước đó, vào 0h40’ ngày 01/8/2026, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) phối hợp với Công an phường Ngô Quyền tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật đối với cơ sở kinh doanh 129 Club, có địa chỉ tại số 129 đường Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, Hải Phòng.

Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh - Ảnh: Công an Hải Phòng

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực cạnh bàn thu ngân của cơ sở kinh doanh trên có 98 bình kim loại màu đen nhãn hiệu Nitrous Oxide (N₂O), dạng hình trụ cao khoảng 35cm, đường kính 12cm, có biểu tượng hình con gấu, chứa khí với tổng trọng lượng 420,65kg.

Trong số này có 54 bình đã qua sử dụng và 44 bình chưa sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số bình khí nêu trên. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 15 hóa đơn, trong đó có 12 hóa đơn thể hiện việc sử dụng "bóng cười", với tổng số tiền 81.195.000 đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã bàn giao toàn bộ vụ việc cùng tang vật, tài liệu liên quan cho Công an phường Ngô Quyền tiếp nhận, điều tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khởi tố Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc, nguyên Kế toán trưởng lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Khởi tố Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc, nguyên Kế toán trưởng lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ Nổi bật

Công an phát thông báo quan trọng, người dùng Zalo, Facebook,… lưu ý

Công an phát thông báo quan trọng, người dùng Zalo, Facebook,… lưu ý Nổi bật

Đề xuất cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng qua đường hô hấp ngoài mục đích y tế

Đề xuất cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng qua đường hô hấp ngoài mục đích y tế

10:56 , 03/08/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Trường Lên SN 1997

Thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Trường Lên SN 1997

10:30 , 03/08/2026
Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự và lập 2 thành phố trực thuộc Trung ương

Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự và lập 2 thành phố trực thuộc Trung ương

10:17 , 03/08/2026
Nhận được tin nhắn này nên xóa ngay lập tức, coi chừng mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

Nhận được tin nhắn này nên xóa ngay lập tức, coi chừng mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

10:00 , 03/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên