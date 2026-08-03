Công an bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh 129 Club lúc 0h

Công an TP Hải Phòng ngày 2/8/2026 cho biết, đơn vị vừa phát hiện cơ sở kinh doanh 129 Club, phường Ngô Quyền, tàng trữ hàng chục bình khí N₂O, hóa đơn liên quan đến "bóng cười".

Trước đó, vào 0h40’ ngày 01/8/2026, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) phối hợp với Công an phường Ngô Quyền tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật đối với cơ sở kinh doanh 129 Club, có địa chỉ tại số 129 đường Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, Hải Phòng.

Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh - Ảnh: Công an Hải Phòng

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực cạnh bàn thu ngân của cơ sở kinh doanh trên có 98 bình kim loại màu đen nhãn hiệu Nitrous Oxide (N₂O), dạng hình trụ cao khoảng 35cm, đường kính 12cm, có biểu tượng hình con gấu, chứa khí với tổng trọng lượng 420,65kg.

Trong số này có 54 bình đã qua sử dụng và 44 bình chưa sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số bình khí nêu trên. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 15 hóa đơn, trong đó có 12 hóa đơn thể hiện việc sử dụng "bóng cười", với tổng số tiền 81.195.000 đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã bàn giao toàn bộ vụ việc cùng tang vật, tài liệu liên quan cho Công an phường Ngô Quyền tiếp nhận, điều tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.