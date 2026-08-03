Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự và lập 2 thành phố trực thuộc Trung ương

Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất , Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng 3/8, dự kiến bế mạc vào ngày 24/8 (dự phòng ngày 25/8).

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội (Hà Nội) và chia thành 2 đợt (đợt 1 từ 3/8 đến sáng 13/8, đợt 2 từ 19/8 đến 24/8). Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại kỳ họp, Quốc hội xem xét, quyết định 33 nội dung; trong đó, xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; xem xét, quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước.

Các vấn đề quan trọng được Quốc hội xem xét, quyết định gồm: Công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Thành lập TP Quảng Ninh; Thành lập TP Bắc Ninh; Một số nội dung liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; Việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia.

15 dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật Phát triển đô thị; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

Các dự án nghị quyết quy phạm pháp luật được Quốc hội xem xét, thông qua gồm: Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Nghị quyết về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời; Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 96/2019 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án.

Cũng tại kỳ họp, Quốc hội cho ý kiến lần đầu với 7 dự án luật, gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi) ; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).