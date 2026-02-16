Công an bắt tạm giam một người đàn ông nhận hơn 450 triệu đồng để đổi tiền mới không mất phí rồi chiếm đoạt

Theo Báo Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Vũ Tứ (SN 1989, trú phường Hải Châu) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng thủ đoạn nhận tiền đổi tiền mới dịp cận Tết.

Cụ thể, đầu tháng 2/2026, do thua lỗ khi tham gia đầu tư tiền điện tử, Tứ rơi vào nợ nần, mất khả năng chi trả. Nắm bắt nhu cầu đổi tiền mới của người dân tăng cao dịp cuối năm, đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách nhận tiền để đổi các mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng và 200.000 đồng.

Dù đã nghỉ việc tại một ngân hàng trên địa bàn thành phố từ tháng 1/2026, Tứ vẫn sử dụng tài khoản zalo cá nhân liên hệ với người quen, đưa ra thông tin gian dối có thể đổi tiền mới không mất phí. Tin tưởng đối tượng từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, nhiều người đã chuyển tiền theo yêu cầu.

Sau khi nhận tiền, Tứ không đổi tiền như cam kết mà chiếm đoạt để tiếp tục đầu tư tiền điện tử và trả nợ cá nhân. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng chiếm đoạt của 10 bị hại với tổng số tiền 459 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Vũ Tứ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.



