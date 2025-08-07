Công an cảnh báo chiêu lừa đảo mới, tiền trong tài khoản bỗng “bốc hơi”

Mới đây, cơ quan Công an đã phát đi cảnh báo về một chiêu trò lừa đảo công nghệ cao đang bùng phát: giả mạo ngân hàng nhắn tin mời đổi điểm thưởng nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm quyền điều khiển điện thoại của người dùng.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo sẽ sử dụng tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname) giả mạo tên các ngân hàng uy tín để gửi đến khách hàng. Nội dung tin nhắn thường là thông báo về chương trình đổi điểm thưởng tích lũy, kèm theo một đường link dẫn đến trang web có giao diện gần giống với trang chính thức của ngân hàng.

Gần đây xuất hiện nhiều tin nhắn giả là tin nhắn thương hiệu ngân hàng để lừa đảo. (Ảnh minh hoạ)

Khi nạn nhân truy cập vào đường link và đăng nhập thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP hoặc tải về ứng dụng theo hướng dẫn, các đối tượng sẽ dễ dàng lấy được dữ liệu cá nhân. Trường hợp nạn nhân tải về ứng dụng có chứa mã độc, điện thoại sẽ bị kiểm soát từ xa. Từ đó, kẻ gian có thể thực hiện các thao tác đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng mà người dùng không hề hay biết.

Đây là thủ đoạn tinh vi, nhắm đến sự thiếu cảnh giác của người dân. Cơ quan Công an nhấn mạnh, không chỉ ngân hàng mà các đối tượng có thể mạo danh bất kỳ tổ chức nào như: Công an, bưu điện, điện lực, ví điện tử... để thực hiện hành vi lừa đảo.

Để tránh trở thành nạn nhân, Công an khuyến cáo người dân:

- Không nhấp vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, kể cả khi tin nhắn hiển thị tên thương hiệu quen thuộc.

- Tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào cho người lạ, kể cả khi nhận cuộc gọi mạo danh nhân viên ngân hàng hay cơ quan chức năng.

- Không tải và cài đặt ứng dụng từ các website không chính thức hoặc không rõ nguồn gốc.

- Luôn kiểm tra kỹ tên miền của website trước khi đăng nhập tài khoản.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

Cơ quan Công an khuyến khích người dân chia sẻ thông tin này đến người thân, bạn bè để cùng nâng cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng sơ hở chiếm đoạt tài sản.