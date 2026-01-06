Công an cảnh báo chiêu lừa tinh vi dịp cận Tết Nguyên đán: Tuyệt đối chặn ngay các cuộc gọi, tin nhắn này

Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm, chuyển tiền và thực hiện các thủ tục hành chính của người dân tăng cao, các đối tượng tội phạm công nghệ cao cũng lợi dụng thời điểm này để tung ra hàng loạt chiêu trò lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng đa dạng, từ mạo danh cơ quan, tổ chức uy tín đến đánh vào tâm lý cả tin, lòng thương cảm và nhu cầu chi tiêu dịp cuối năm của người dân.

Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng các đối tượng giả danh bác sĩ, nhân viên y tế hoặc sinh viên thực tập tại một số bệnh viện để đăng tải thông tin kêu gọi quyên góp từ thiện cho các trường hợp bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh éo le nhưng thực chất là bịa đặt. Các bài viết, hình ảnh được dàn dựng công phu, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội nhằm tạo sự tin tưởng và thúc đẩy người dân nhanh chóng chuyển tiền. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng kiểm chứng thông tin, chỉ thực hiện quyên góp thông qua các tổ chức, quỹ từ thiện uy tín, có thông tin công khai, minh bạch; tuyệt đối không chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, thủ đoạn giả mạo Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đang tái diễn. Các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại nhắn tin hoặc gọi điện cho người dân, người lao động, thông báo còn “nợ tiền BHXH”, yêu cầu thanh toán gấp, kèm theo lời đe dọa sẽ ngừng các quyền lợi, trợ cấp. Đây hoàn toàn là hành vi mạo danh nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Người dân cần đề cao cảnh giác, không kết bạn Zalo, không gọi điện xác nhận, không trả lời tin nhắn, không bấm vào đường link lạ và tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin cá nhân cho người lạ.

Ngoài ra, nhiều đối tượng còn mạo danh cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở GTVT hoặc nhân viên các cơ sở đăng kiểm để gọi điện thông báo phương tiện sắp hết hạn kiểm định, đổi mẫu tem đăng kiểm hoặc yêu cầu cập nhật lại thông tin phương tiện mà không cần đến trung tâm đăng kiểm. Cơ quan chức năng khẳng định, mọi thủ tục kiểm định xe cơ giới đều được thực hiện trực tiếp tại các cơ sở đăng kiểm; các khoản thu đều có hóa đơn, chứng từ hợp lệ và không có việc gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Đáng chú ý, dịp Tết còn xuất hiện các chiêu trò lừa đảo “lì xì online”, khuyến mãi, tri ân khách hàng. Đối tượng giả danh công an, nhân viên ngân hàng, công ty điện, nước hoặc các thương hiệu uy tín gửi tin nhắn, email chứa đường link, mã QR giả mạo nhằm đánh cắp thông tin tài khoản, chiếm đoạt tiền. Thậm chí, nhiều trường hợp lợi dụng nhu cầu đổi tiền mới để lì xì, yêu cầu người dân chuyển tiền đặt cọc rồi cắt liên lạc.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống; không truy cập link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.



