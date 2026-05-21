Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an cảnh báo đến người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Theo Khánh Huy | 21-05-2026 - 08:51 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Công an thông tin người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp cần chú ý thực hiện việc chấp hành pháp luật thuế.

Công an cảnh báo đến người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp- Ảnh 1.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi khuyến cáo tới người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp về việc chấp hành pháp luật thuế, phòng ngừa các hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép. Cơ quan Công an cho biết, nhiều thủ đoạn vi phạm đang diễn ra với hình thức ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và an ninh kinh tế.

Theo thông tin tuyên truyền của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên, một số hành vi vi phạm pháp luật về thuế thường gặp hiện nay gồm che giấu doanh thu để trốn thuế, mua bán hóa đơn khống, lợi dụng thương mại điện tử để né kê khai doanh thu và sử dụng phần mềm kế toán “2 sổ”.

Trong đó, hành vi che giấu doanh thu thường xuất hiện dưới hình thức không xuất hóa đơn khi bán hàng, chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cá nhân nhằm né kê khai doanh thu, ghi sổ sách kế toán không đầy đủ.

Đối với hành vi mua bán hóa đơn khống, cơ quan chức năng cảnh báo tình trạng thành lập “công ty ma” để bán hóa đơn, hợp thức chi phí nhằm giảm số thuế phải nộp hoặc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kê khai thuế. Theo Công an tỉnh Hưng Yên, các hành vi này có thể bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an cũng lưu ý tình trạng lợi dụng thương mại điện tử để che giấu doanh thu như bán hàng online nhưng không kê khai thuế, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội hoặc tài khoản ngân hàng cá nhân để giao dịch, không đăng ký kinh doanh theo quy định.

Ngoài ra, việc sử dụng phần mềm kế toán “2 sổ” - một hệ thống ghi doanh thu nội bộ và một hệ thống dùng để kê khai với cơ quan thuế - được xác định là hành vi gian lận thuế nghiêm trọng.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, các hành vi vi phạm về thuế không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn tạo ra môi trường cạnh tranh thiếu lành mạnh, ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế. Người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, truy thu thuế, tính tiền chậm nộp, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi như trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền hoặc vi phạm quy định về kế toán.

Để phòng ngừa vi phạm, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện kê khai trung thực doanh thu, nộp thuế đúng thời hạn, sử dụng hóa đơn điện tử hợp pháp; không tiếp tay cho các hành vi mua bán hóa đơn, cho mượn pháp nhân doanh nghiệp hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu.

Cơ quan Công an cũng đề nghị người dân chủ động lưu giữ hóa đơn, hợp đồng, chứng từ kế toán, sao kê giao dịch để phục vụ kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết; đồng thời kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng nếu phát hiện các hành vi mua bán hóa đơn, trốn thuế hoặc gian lận thương mại điện tử.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, mọi hành vi vi phạm pháp luật về thuế đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường kinh doanh và an ninh kinh tế. Công an tỉnh đề nghị Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tố giác các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn để góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch.

Công an cảnh báo đến người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp- Ảnh 2.

Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên.

Theo Khánh Huy

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Siêu dự án" sân bay 5 sao, trị giá gần 8 tỷ USD, đẳng cấp top 10 thế giới của Việt Nam có bước tiến mới

"Siêu dự án" sân bay 5 sao, trị giá gần 8 tỷ USD, đẳng cấp top 10 thế giới của Việt Nam có bước tiến mới Nổi bật

Hộ kinh doanh lãi mỏng, thường trực nỗi lo thuế

Hộ kinh doanh lãi mỏng, thường trực nỗi lo thuế Nổi bật

5 lưu ý quan trọng cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp để không bị buộc đổi tên, xử phạt khi kinh doanh

5 lưu ý quan trọng cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp để không bị buộc đổi tên, xử phạt khi kinh doanh

07:40 , 21/05/2026
Hà Nội khởi công Khu công nghiệp Đông Anh hơn 6.338 tỷ đồng

Hà Nội khởi công Khu công nghiệp Đông Anh hơn 6.338 tỷ đồng

18:10 , 20/05/2026
Khi "sức mạnh mềm" định hình cho thời kỳ tăng trưởng mới

Khi "sức mạnh mềm" định hình cho thời kỳ tăng trưởng mới

17:35 , 20/05/2026
Kiến nghị làm nút giao với đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây để kết nối sân bay Long Thành

Kiến nghị làm nút giao với đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây để kết nối sân bay Long Thành

17:07 , 20/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên