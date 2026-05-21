Công an cảnh báo đến người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi khuyến cáo tới người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp về việc chấp hành pháp luật thuế, phòng ngừa các hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép. Cơ quan Công an cho biết, nhiều thủ đoạn vi phạm đang diễn ra với hình thức ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và an ninh kinh tế.

Theo thông tin tuyên truyền của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên, một số hành vi vi phạm pháp luật về thuế thường gặp hiện nay gồm che giấu doanh thu để trốn thuế, mua bán hóa đơn khống, lợi dụng thương mại điện tử để né kê khai doanh thu và sử dụng phần mềm kế toán “2 sổ”.

Trong đó, hành vi che giấu doanh thu thường xuất hiện dưới hình thức không xuất hóa đơn khi bán hàng, chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cá nhân nhằm né kê khai doanh thu, ghi sổ sách kế toán không đầy đủ.

Đối với hành vi mua bán hóa đơn khống, cơ quan chức năng cảnh báo tình trạng thành lập “công ty ma” để bán hóa đơn, hợp thức chi phí nhằm giảm số thuế phải nộp hoặc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kê khai thuế. Theo Công an tỉnh Hưng Yên, các hành vi này có thể bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an cũng lưu ý tình trạng lợi dụng thương mại điện tử để che giấu doanh thu như bán hàng online nhưng không kê khai thuế, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội hoặc tài khoản ngân hàng cá nhân để giao dịch, không đăng ký kinh doanh theo quy định.

Ngoài ra, việc sử dụng phần mềm kế toán “2 sổ” - một hệ thống ghi doanh thu nội bộ và một hệ thống dùng để kê khai với cơ quan thuế - được xác định là hành vi gian lận thuế nghiêm trọng.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, các hành vi vi phạm về thuế không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn tạo ra môi trường cạnh tranh thiếu lành mạnh, ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế. Người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, truy thu thuế, tính tiền chậm nộp, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi như trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền hoặc vi phạm quy định về kế toán.

Để phòng ngừa vi phạm, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện kê khai trung thực doanh thu, nộp thuế đúng thời hạn, sử dụng hóa đơn điện tử hợp pháp; không tiếp tay cho các hành vi mua bán hóa đơn, cho mượn pháp nhân doanh nghiệp hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu.

Cơ quan Công an cũng đề nghị người dân chủ động lưu giữ hóa đơn, hợp đồng, chứng từ kế toán, sao kê giao dịch để phục vụ kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết; đồng thời kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng nếu phát hiện các hành vi mua bán hóa đơn, trốn thuế hoặc gian lận thương mại điện tử.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, mọi hành vi vi phạm pháp luật về thuế đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường kinh doanh và an ninh kinh tế. Công an tỉnh đề nghị Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tố giác các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn để góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch.