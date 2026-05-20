Khi "sức mạnh mềm" định hình cho thời kỳ tăng trưởng mới

Quyết tâm chiến lược từ vùng đất lịch sử vào ngày đặc biệt

Mới đây, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn TECNIC đã tổ chức cuộc họp chiến lược và đạt được sự đồng thuận tuyệt đối về việc thông qua Đề án xây dựng văn hóa doanh nghiệp và Áp dụng mô hình quản trị bằng văn hóa doanh nghiệp.

Đáng chú ý, sự kiện này được diễn ra vào ngày 19 tháng 5 năm 2026 – đúng ngày kỷ niệm sinh nhật Bác, tại Kim Liên (Nghệ An), mảnh đất mang tầm vóc lịch sử và thấm đẫm các giá trị nhân văn. Việc lựa chọn hệ tọa độ đặc biệt này về cả thời gian lẫn không gian không thuần túy là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đó là dụng ý chiến lược, thể hiện lòng tự hào, ý nghĩa sâu sắc và quyết tâm cao độ của thượng tầng TECNIC trong việc kiến tạo một hệ quản trị phụng sự, minh bạch và lấy con người làm gốc.

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, việc dịch chuyển phương thức vận hành sang quản trị bằng văn hóa (Management by Culture) chính là lời giải căn cơ của HĐQT cho bài toán tối ưu hóa nguồn lực nội tại, tạo ra sự tự giác đồng bộ khi quy mô doanh nghiệp ngày càng mở rộng.

Quản trị bằng văn hóa: Bản chất của mô hình điều hành hiện đại

Trong giới quản trị kinh doanh toàn cầu, quản trị bằng văn hóa được xem là cấp độ phát triển cao nhất của nghệ thuật điều hành, thay thế cho tư duy quản lý bằng mệnh lệnh hay kiểm soát hành chính đơn thuần. Bản chất của mô hình này là biến các giá trị cốt lõi, niềm tin và quy chuẩn đạo đức thành "bộ lọc tự nhiên" cho mọi quyết định nội bộ. Khi nhân sự chia sẻ chung một hệ giá trị, họ sẽ tự động tối ưu hóa hành vi mà không phụ thuộc hoàn toàn vào các cơ chế giám sát áp đặt.

Tại TECNIC, mô hình quản trị bằng "sức mạnh mềm" này không dừng lại ở những khẩu hiệu lý thuyết suông, mà được thiết kế tích hợp trực tiếp vào hệ thống quy chế vận hành thực tế:

Quản trị bằng sự minh bạch và chuẩn mực: Việc HĐQT thông qua Quy chế quản lý tài chính song song với đề án văn hóa tạo ra hành lang vận hành rõ ràng. Sự minh bạch này chính là cam kết lớn nhất để loại bỏ các vùng xám, tối ưu hóa dòng vốn và tạo dựng niềm tin vững chắc trong lòng tổ chức.

Quản trị lấy con người làm trung tâm: Văn hóa của TECNIC kết nối chặt chẽ với Quy chế chi trả lương, thưởng và thu nhập khác cho người lao động đã được thông qua tại cuộc họp này. Mô hình này chứng minh một triết lý hiện đại: Khi tổ chức chăm sóc tốt cho nhân sự bằng một cơ chế nhân văn và đãi ngộ xứng đáng, nguồn nhân lực đó sẽ tự khắc tái tạo năng lượng và cống hiến tối đa cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp.

Sự tương thích với các đơn vị thành viên: Mô hình quản trị cốt lõi này đóng vai trò như chiếc "la bàn" định hướng cho toàn bộ các mảnh ghép trong hệ sinh thái của tập đoàn. Tiêu biểu như tại TECNIC Medical – đơn vị thành viên chuyên sâu trong lĩnh vực y tế – văn hóa doanh nghiệp sẽ chuyển hóa thành tinh thần trách nhiệm tối cao và đạo đức nghề nghiệp nghiêm ngặt. Đặc thù nhạy cảm và khắt khe của ngành y tế hoàn toàn tương thích với một hệ quản trị vận hành bằng niềm tin, sự thấu cảm và tính tự giác thay vì các quy trình cơ học khô khan.

Kỳ vọng về một hệ giá trị cạnh tranh không thể sao chép

Sự chuyển dịch mô hình quản trị tại TECNIC chứng minh một tầm nhìn dài hạn và khác biệt. Khi thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, các lợi thế về công nghệ, vốn hay sản phẩm đều có thể bị thách thức và bắt chước theo thời gian. Tuy nhiên, một hệ thống quản trị được vận hành mượt mà bằng văn hóa doanh nghiệp chính là bản sắc độc nhất – một loại tài sản vô hình không thể bị sao chép hay chiếm đoạt.

Khởi đầu từ cuộc họp chiến lược của HĐQT vào ngày 19/5 tại Kim Liên, Nghệ An đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ. Không hướng tới những con số tăng trưởng cơ học ngắn hạn, cái đích mà TECNIC nhắm đến là xây dựng một tổ chức có sức sống bền bỉ, tạo bệ phóng vững chắc để đón đầu và định hình một thời kỳ tăng trưởng mới bứt phá hơn trên thị trường.



