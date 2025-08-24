Công an cảnh báo nóng tới hàng triệu phụ huynh, sinh viên

Công an tỉnh Đồng Nai vừa đưa ra cảnh báo, hiện nay xuất hiện nhiều đối tượng mạo danh trường đại học gọi điện cho sinh viên, phụ huynh và đưa ra các thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn thường gặp như:

Giả danh cán bộ nhà trường gọi điện phỏng vấn, thông báo trao học bổng du học, cần một khoản tiền để chuẩn bị thủ tục, hồ sơ xuất cảnh, hỗ trợ tài chính.

Dụ dỗ sinh viên tham gia "đầu tư sinh lời cao" hoặc nộp tiền để nhận học bổng/hỗ trợ.

Gửi liên kết giả mạo (link web, app, nhóm Zalo/Facebook) để lừa người dùng chuyển khoản.

Hăm dọa về các hành vi vi phạm pháp luật và buộc sinh viên chuyển tiền để tránh bị khởi tố; thông báo trúng thưởng các chuyến du lịch, quà khuyến mãi và yêu cầu chuyển tiền để chuẩn bị cho việc nhận thưởng; mạo danh các đơn vị vận chuyển, đòi phí của người nhận bưu phẩm.

Hậu quả đã có nhiều sinh viên đã mất hàng chục đến hàng trăm triệu đồng vì tin theo lời dụ dỗ. Thông tin cá nhân có nguy cơ bị lộ lọt, ảnh hưởng đến an toàn tài chính.

Ảnh minh hoạ.

Cơ quan công an khuyến cáo:

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân (MSSV, tài khoản ngân hàng, số điện thoại phụ huynh…) cho người lạ.

Không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào từ các số điện thoại, tài khoản lạ.

Liên hệ trực tiếp với phòng công tác sinh viên/ban Giám hiệu để xác minh khi nhận được thông tin học bổng, học phí.

Trường hợp phát hiện hoặc nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo thì đề nghị người dân kịp thời thông báo cho công an để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.