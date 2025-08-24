Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an cảnh báo nóng tới hàng triệu phụ huynh, sinh viên

24-08-2025 - 13:43 PM | Xã hội

Theo cơ quan công an, hiện nay có rất nhiều thủ đoạn nhắm vào sinh viên, phụ huynh nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa đưa ra cảnh báo, hiện nay xuất hiện nhiều đối tượng mạo danh trường đại học gọi điện cho sinh viên, phụ huynh và đưa ra các thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn thường gặp như:

Giả danh cán bộ nhà trường gọi điện phỏng vấn, thông báo trao học bổng du học, cần một khoản tiền để chuẩn bị thủ tục, hồ sơ xuất cảnh, hỗ trợ tài chính.

Dụ dỗ sinh viên tham gia "đầu tư sinh lời cao" hoặc nộp tiền để nhận học bổng/hỗ trợ.

Gửi liên kết giả mạo (link web, app, nhóm Zalo/Facebook) để lừa người dùng chuyển khoản.

Hăm dọa về các hành vi vi phạm pháp luật và buộc sinh viên chuyển tiền để tránh bị khởi tố; thông báo trúng thưởng các chuyến du lịch, quà khuyến mãi và yêu cầu chuyển tiền để chuẩn bị cho việc nhận thưởng; mạo danh các đơn vị vận chuyển, đòi phí của người nhận bưu phẩm.

Hậu quả đã có nhiều sinh viên đã mất hàng chục đến hàng trăm triệu đồng vì tin theo lời dụ dỗ. Thông tin cá nhân có nguy cơ bị lộ lọt, ảnh hưởng đến an toàn tài chính.

Công an cảnh báo nóng tới hàng triệu phụ huynh, sinh viên- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Cơ quan công an khuyến cáo:

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân (MSSV, tài khoản ngân hàng, số điện thoại phụ huynh…) cho người lạ.

Không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào từ các số điện thoại, tài khoản lạ.

Liên hệ trực tiếp với phòng công tác sinh viên/ban Giám hiệu để xác minh khi nhận được thông tin học bổng, học phí.

Trường hợp phát hiện hoặc nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo thì đề nghị người dân kịp thời thông báo cho công an để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

 

Theo Duy Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bão tăng 4 cấp chỉ trong một ngày, vùng ảnh hưởng rất rộng lớn

Bão tăng 4 cấp chỉ trong một ngày, vùng ảnh hưởng rất rộng lớn Nổi bật

Bắt Lê Văn Minh Hoàng, giải cứu bé gái 13 tuổi

Bắt Lê Văn Minh Hoàng, giải cứu bé gái 13 tuổi Nổi bật

10 sân bay bị ảnh hưởng bão số 5

10 sân bay bị ảnh hưởng bão số 5

13:33 , 24/08/2025
Mua vé số thường xuyên, 1 công nhân trúng 14 tờ giải độc đắc

Mua vé số thường xuyên, 1 công nhân trúng 14 tờ giải độc đắc

12:06 , 24/08/2025
"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình

12:05 , 24/08/2025
Thủ tướng nêu việc cấp bách về chính quyền 2 cấp, hoàn thành trước 31/8

Thủ tướng nêu việc cấp bách về chính quyền 2 cấp, hoàn thành trước 31/8

10:38 , 24/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên