Công an cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ, khống chế trẻ em từ những mối quan hệ trên mạng

Công an tỉnh tỉnh Đắk Lắk ngày 10/9/2026 cho biết, Công an xã Sơn Thành vừa tiếp nhận một vụ việc cho thấy nguy cơ trẻ bị dụ dỗ, khống chế và xâm hại có thể bắt đầu ngay trên không gian mạng, đòi hỏi gia đình phải chủ động hơn trong việc đồng hành và bảo vệ con em mình.

Cụ thể, ngày 04/9/2026, Công an xã Sơn Thành tiếp nhận tố giác của một trẻ vị thành niên về việc bị một người quen qua mạng xã hội nhắn tin dụ dỗ, nhiều lần đưa đến nơi kín đáo để thực hiện hành vi xâm hại. Sau đó sử dụng hình ảnh, video đã ghi lại để đe dọa, gây sức ép.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sơn Thành tiến hành xác minh, làm rõ nội dung vụ việc. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã đã nhanh chóng phối hợp, chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Công an xã Sơn Thành xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến đối tượng P.N.V - Ảnh: Công an Đắk Lắk

Theo công an tỉnh, vụ việc cho thấy, các đối tượng xấu trên mạng không nhất thiết xuất hiện với biểu hiện đáng sợ ngay từ đầu. Chúng có thể bắt đầu bằng lời chào hỏi, quan tâm, tặng quà, chuyển tiền hoặc những câu chuyện tạo cảm giác gần gũi, thấu hiểu. Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng có thể từng bước rủ rê gặp mặt, dụ dỗ đến những địa điểm kín đáo, yêu cầu cung cấp hình ảnh, video riêng tư, sau đó sử dụng chính những dữ liệu này để đe dọa, khống chế trẻ.

Đáng lưu ý, nhiều trẻ khi gặp tình huống bị đe dọa hoặc xâm hại thường có tâm lý sợ hãi, xấu hổ, lo bị trách mắng nên không dám chia sẻ với cha mẹ, người thân. Đây chính là khoảng trống để đối tượng tiếp tục gây sức ép, kiểm soát và thực hiện các hành vi vi phạm.

Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh

Công an xã Sơn Thành khuyến cáo cha mẹ không nên chỉ dừng ở việc quản lý thời gian sử dụng điện thoại mà cần quan tâm đến những mối quan hệ của trẻ trên không gian mạng. Phụ huynh cần biết con đang sử dụng nền tảng nào, thường xuyên trò chuyện với ai, có người lạ nào tặng quà, chuyển tiền, rủ đi chơi hoặc yêu cầu gửi hình ảnh, video riêng tư hay không.

Những tin nhắn có nội dung rủ rê, dụ dỗ được đối tượng gửi cho nạn nhân - Ảnh: Công an Đắk Lắk

Bên cạnh đó, cần trang bị cho trẻ các kỹ năng tự bảo vệ như không tự ý gặp riêng người quen qua mạng khi chưa có sự đồng ý của gia đình; không đến nhà nghỉ, khách sạn, phòng trọ hoặc nơi kín đáo theo lời rủ rê; không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh, video nhạy cảm cho người lạ; khi bị đe dọa, dụ dỗ hoặc gây sức ép phải báo ngay cho cha mẹ, người thân hoặc cơ quan chức năng.

Gia đình cũng cần tạo môi trường đủ an toàn để trẻ sẵn sàng chia sẻ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cha mẹ nên bình tĩnh lắng nghe, bảo vệ trẻ, lưu giữ thông tin có liên quan và thông báo ngay cho cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là kiểm soát một chiếc điện thoại, mà quan trọng hơn là sự đồng hành, quan tâm và trang bị kỹ năng từ gia đình. Công an xã Sơn Thành đề nghị các bậc phụ huynh chủ động xây dựng thói quen sử dụng mạng an toàn cho trẻ, không để sự thiếu quan tâm trở thành cơ hội để kẻ xấu tiếp cận.