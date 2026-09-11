Danh tính người phụ nữ gom rác trong nhà, đổ ra đường để nước mưa cuốn trôi

Thời gian này, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ có hành vi đổ rác thải ra đường rồi đợi để nước mưa cuốn trôi đi. Theo người quay clip thì trước đó, người phụ nữ còn vứt chăn, chiếu, đệm ra ngoài nhưng không kịp ghi lại. Khi thấy người phụ nữ vẫn tiếp tục hành vi xả rác, người này mới lấy điện thoại ghi lại để phản ánh sự việc. Theo thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 9/9 trên đoạn đường Đỗ Mười, đoạn qua phường Tam Bình (TP.HCM). Thời điểm này trời đang mưa khá to, mặt đường bị dềnh nước.

Tiếp nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Tam Bình đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Hành vi của người phụ nữ gây bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin trên Dân Trí, người phụ nữ có hành vi xả rác được xác định là bà N.T.G. (62 tuổi). Người phụ nữ đã mang những vật dụng trong nhà không còn sử dụng ra đường rồi bỏ xuống dòng nước để cuốn trôi.