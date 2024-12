Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đầu tư chứng khoán có thể khiến người dân không còn tiền ăn Tết

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 08 đối tượng trong đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán. Trước đó, ngày 07/12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của anh L.X.H (sinh năm 1984, ở TP Thanh Hoá) tố cáo bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và bị lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, Guo Jinguang ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã cấu kết với một đối tượng người Trung Quốc khác đang hoạt động tại Campuchia thành lập các công ty với mục đích mở tài khoản ngân hàng để nhận, che giấu dòng tiền cho hoạt động lừa đảo. Sau đó, Guo Jinguang đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và thông qua 2 phiên dịch là Trần Thị Cẩm Ngân và Làu Nhật Quý để tìm kiếm người Việt Nam mở nhiều tài khoản và bán cho đối tượng người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia.

Hoạt động lừa đảo của các đối tượng được tách biệt thành 2 bộ phận, gồm: Đưa thông tin gian dối để lừa đảo gọi mời tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và tạo các tài khoản, công ty để che giấu dòng tiền, tránh rủi ro khi bị cơ quan chức năng phát hiện, 2 bộ phận này hoạt động đồng thời, song song và có sự phối hợp nhịp nhàng trong cả quá trình lừa đảo.

Qua vụ án trên, Cơ quan Công an khuyến cáo, để tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư trên sàn giao dịch chứng khoán người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác khi đầu tư chứng khoán, đa cấp, tiền ảo... vào các sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến trên mạng không rõ thông tin hoặc thông tin có dấu hiệu bị giả mạo. Tìm hiểu kỹ thông tin về sàn giao dịch trước khi đầu tư, đặc biệt là các sàn đầu tư đăng tải địa chỉ ảo, không có thật hoặc giả mạo của sàn đầu tư chính thống. Nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn khi chưa xác định chính xác nhân thân, lai lịch của người đó. Chỉ đầu tư vào các sàn giao dịch chính thống đã được cơ quan nhà nước cấp phép hoạt động. Trước khi đầu tư nên đến trực tiếp văn phòng của các phòng giao dịch để được tư vấn, hỗ trợ và kiểm chứng thông tin.



Cơ quan Công an lưu ý người dân, hiện nay, tại Việt Nam chỉ có 3 sàn giao dịch chứng khoán, gồm: Sàn HNX, Hose và UpCom; các công ty chứng khoán nhiều phổ biến, gồm: SSI, PVS, FPTS, HCM… Đến nay, chưa có bất cứ đơn vị nào là đại lý chứng khoán quốc tế tại Việt Nam. Việt Nam chưa công nhận tiền ảo là phương tiện thanh toán nên mọi giao dịch tiền ảo trên internet đều bất hợp pháp và có nguy cơ bị lừa đảo rất cao. Vì vậy, người dân cần phải cảnh giác và tỉnh táo khi tham gia sàn giao dịch này.

Thời gian qua, nhiều đối tượng đã lợi dụng sự quan tâm của nhà đầu tư đến thị trường chứng khoán, sử dụng các "chiêu trò” rất tinh vi, thậm chí sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá băng nhóm lừa đảo thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (Tiktoker Mr Pips) cầm đầu. Các đối tượng lừa đảo đã lập nhiều công ty “ma” đặt trụ sở tại thành phố Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Cục An toàn thông tin đã đưa ra khuyến cáo với người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website hay ứng dụng đầu tư tiền ảo.

Trước khi tham gia bất kỳ sàn giao dịch nào, người dân cần kiểm tra giấy phép hoạt động và thông tin về sàn giao dịch, chỉ nên giao dịch trên các sàn được cấp phép bởi cơ quan chức năng. Không chia sẻ thông tin cá nhân cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức. Tuyệt đối không tải về các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc nhấp vào đường dẫn lạ.

Trong trường hợp nghi ngờ bản thân bị lừa đảo, người dân cần ngay lập tức báo cáo cho cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ, giải quyết và ngăn chặn kịp thời.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo đến người dân khi nhận được chào mời tham gia diễn đàn, hội nhóm đầu tư chứng khoán trên không gian mạng hoặc tải, cài đặt, sử dụng các ứng dụng (app) giao dịch. UBCKNN khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác khi nhận cuộc gọi điện thoại của người lạ; cẩn trọng, cân nhắc tránh bị lôi kéo, tham gia các ứng dụng, diễn đàn, hội nhóm trên không gian mạng với mục đích đầu tư chứng khoán.

"Nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán cần trang bị cho mình kiến thức về chứng khoán, thị trường chứng khoán và tìm hiểu thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán tại các kênh chính thống của cơ quan quản lý, đơn vị vận hành thị trường và các tổ chức kinh doanh chứng khoán có chức năng tư vấn, môi giới chứng khoán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản", văn bản của UBCKNN nêu.