Chủ tịch PAN Group Nguyễn Duy Hưng: Hết quan tâm những thứ 'nóng', nhà đầu tư sẽ quay lại những giá trị liên quan đến vấn đề sinh tồn

Tại ĐHCĐ thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Pan Group - HOSE: PAN), Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Hưng nói rằng: "Hy vọng năm 2025 giá cổ phiếu PAN sẽ tốt hơn".

Ông Hưng nhấn mạnh: "Điều đó không có nghĩa là công ty có thể làm được gì với giá cổ phiếu, nhưng trên góc nhìn của nhà đầu tư, khi người ta hết quan tâm đến những thứ phát triển nóng, nhiều rủi ro, đến thời điểm nào đó toàn thế giới sẽ quay lại những giá trị liên quan đến vấn đề sinh tồn như an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước… Đó là cơ hội để Tập đoàn PAN bứt phá trong năm nay và những năm tiếp theo".

Khi được hỏi về "cổ đông giúp PAN Group viral" hay chưa, ông Hưng chia sẻ: Không có công cụ đo đếm nào thể hiện việc cổ đông có giúp cổ phiếu có viral hay không, nhưng câu hỏi này cho thấy cổ đông đã rất trách nhiệm với những gì đóng góp cho tập đoàn. Lời hứa về lợi nhuận, chúng tôi đã thực hiện như cam kết. Còn điều công ty không làm được là giá cổ phiếu. Cổ phiếu tăng hay không là do thị trường.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu PAN kết phiên giao dịch ngày 23/4 có mức giá là 22.350 đồng/cp, giảm khoảng 21% so với mức đỉnh 28.300 đồng/1cp hồi cuối tháng 2.

PAN Group là Tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm đóng gói, xuất khẩu thuỷ sản tại Việt Nam.

Năm 2024, công ty đạt doanh thu kỷ lục 16.182 tỷ đồng và 1.167 tỷ đồng lãi sau thuế hợp nhất, tăng trưởng lần lượt 22,5% và 42,8% so với năm 2023.

Kết quả kinh doanh quý I/2025 ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.119 tỷ đồng, tăng 19% so với quý I/2024, hoàn thành 24% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 194 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ, thực hiện được 29% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 108 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ, hoàn thành 16% kế hoạch.

Việc lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng trưởng cao đến từ việc các công ty mà PAN nắm tỷ lệ cao đều có tăng trưởng tốt trong quý I như Bibica, Aquatex Bentre, VFC, Vinaseed. Tập đoàn tăng tỷ lệ sở hữu tại PAN Farm cũng làm cho lợi nhuận về cổ đông công ty mẹ tăng trưởng cao hơn so với tỷ lệ tăng của lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế.

Về vấn đề áp thuế của Mỹ, ban lãnh đạo công ty cho biết đã nhận thức được vấn đề này từ nhiều năm trước và có sự chuẩn bị trong nhiều năm, tìm các thị trường thay thế phù hợp với sản phẩm của tập đoàn. Do tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ rất nhỏ nên không ảnh hưởng đến bức tranh tăng trưởng chung của Tập đoàn.